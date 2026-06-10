Alors que Salah dresse le bilan de son passage sur la côte de Merseyside, les conditions financières nécessaires pour s’assurer sa signature sont devenues un sujet de discussion majeur. Selon des informations en provenance du Moyen-Orient, le joueur de 33 ans chercherait à conclure un accord qui reflète fidèlement son statut d’un des sportifs les plus bankables du football mondial. Il aurait déjà rejeté une offre de la Saudi Pro League, celle-ci ne répondant pas à l’évaluation fixée lors de ses précédentes négociations contractuelles à Liverpool.

Conscient de l’intérêt porté par plusieurs continents, l’international égyptien refuse tout net de voir son salaire diminuer. Ayant déjà repoussé des offres mirobolantes du Golfe pour rester en Premier League, l’attaquant exige désormais de tout prétendant qu’il s’aligne sur les émoluments considérables perçus durant ses années de gloire à Liverpool.