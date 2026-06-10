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Révélation : les trois conditions que devra remplir le prochain club de Mohamed Salah alors que la légende de Liverpool réfléchit à ses options en tant qu'agent libre
Les exigences financières d’une icône de la Premier League
Alors que Salah dresse le bilan de son passage sur la côte de Merseyside, les conditions financières nécessaires pour s’assurer sa signature sont devenues un sujet de discussion majeur. Selon des informations en provenance du Moyen-Orient, le joueur de 33 ans chercherait à conclure un accord qui reflète fidèlement son statut d’un des sportifs les plus bankables du football mondial. Il aurait déjà rejeté une offre de la Saudi Pro League, celle-ci ne répondant pas à l’évaluation fixée lors de ses précédentes négociations contractuelles à Liverpool.
Conscient de l’intérêt porté par plusieurs continents, l’international égyptien refuse tout net de voir son salaire diminuer. Ayant déjà repoussé des offres mirobolantes du Golfe pour rester en Premier League, l’attaquant exige désormais de tout prétendant qu’il s’aligne sur les émoluments considérables perçus durant ses années de gloire à Liverpool.
- Getty Images Sport
Une sécurité à long terme grâce à un contrat de trois ans
Selon le Liverpool Echo, au-delà du salaire, Salah cherche avant tout de la stabilité alors qu’il approche de la fin de sa carrière au plus haut niveau. L’Égyptien voudrait un contrat de trois ans, une durée censée garantir à lui et à sa famille une certaine sécurité. Dans un contexte où beaucoup de clubs hésitent à proposer des engagements à long terme à des joueurs de plus de 30 ans, la requête de Salah met au défi ses employeurs potentiels de lui prouver leur confiance sur la durée.
Cette exigence indique qu’il ne cherche pas un simple contrat de fin de carrière, mais souhaite rester un élément clé d’un projet ambitieux. Tout club intéressé devra donc mettre de côté son âge et valoriser sa condition physique et sa régularité devant le but pour valider cet investissement à long terme.
L'ambition de briguer les plus grands titres
Si la Saudi Pro League fait figure de destination branchée, Salah n’entend pas se transformer en simple figurant au sein d’un championnat encore émergent. Sa troisième condition est purement sportive : il veut intégrer un effectif capable de briguer les plus grands trophées. Après avoir conquis la Premier League, la Ligue des champions et plusieurs coupes nationales durant son passage sur les bords de la Mersey, l’attaquant chevronné conserve une soif de titres intactes.
Cette exigence de résultats a nourri ses récentes frustrations à Liverpool : ses relations avec l’ancien entraîneur Arne Slot se sont dégradées au fur et à mesure que son rôle s’amenuisait. Salah n’a jamais caché ses attentes quant à l’identité et aux ambitions du club, comme il l’a rappelé dans ses derniers messages aux supporters. Il entend bien intégrer une véritable machine à gagner, afin que son départ de la Premier League ne rime pas avec perte de compétitivité.
- AFP
Un dernier coup de poing et la quête d'identité
Le départ de l’icône égyptienne intervient après une saison tumultueuse, marquée par des frictions avec le staff technique. Frustré par la tournure des événements sous la direction de Slot – finalement remplacé par Andoni Iraola –, Salah n’a pas mâché ses mots pour critiquer la nouvelle orientation du club. Dans un message d’adieu publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant a tracé la voie que Liverpool doit, selon lui, retrouver : « Je veux voir Liverpool redevenir l’équipe offensive redoutable que les adversaires craignent, et redevenir une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je sais jouer et c’est l’identité qu’il faut retrouver et conserver pour de bon. »
Cet attachement à un style de jeu spécifique et à une culture de la victoire correspond exactement à ce qu’il recherche pour la suite de sa carrière. Dans son message d’adieu, il a ajouté : « Cela ne peut pas être négociable et tous ceux qui rejoignent ce club doivent s’y adapter. Gagner quelques matchs ici et là ne doit pas être l’objectif de Liverpool. Toutes les équipes gagnent des matchs. » Ces trois conditions posées, la course pour recruter l’un des plus grands attaquants de l’histoire de la Premier League est officiellement lancée, et la balle est désormais dans le camp de Salah.