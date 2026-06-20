Révélation : les trois changements que la France s’apprête à effectuer face à l’Irak, alors que Bradley Barcola s’apprête à saisir sa grande chance en Coupe du monde

Ces ajustements tactiques visent à redynamiser l’attaque après une première période frustrante et statique lors du match précédent. La France n’a réussi qu’un seul tir en première mi-temps, son plus faible total dans un match de phase de poules de Coupe du monde depuis 1966.

Pour davantage de créativité, le staff technique devrait aligner Olise dès le coup d’envoi dans le rôle de numéro 10, replaçant ainsi Ousmane Dembélé à son poste naturel sur le flanc droit. En défense, Lucas Digne (Aston Villa) est pressenti pour suppléer Théo Hernández au poste d’arrière gauche, tandis que Manu Koné (AS Rome) devrait compléter le milieu de terrain aux côtés d’Adrien Rabiot.