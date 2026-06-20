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Révélation : les trois changements que la France s’apprête à effectuer face à l’Irak, alors que Bradley Barcola s’apprête à saisir sa grande chance en Coupe du monde
Deschamps remanie son effectif
Les Bleus ont entamé leur phase de groupes par une victoire 3-1 face au Sénégal à Philadelphie, grâce à un doublé décisif de leur capitaine Kylian Mbappé. Cependant, malgré ces trois points, le manque de fluidité offensive de la France en première période a suscité de vives critiques dans les médias. Pour remédier à ces problèmes structurels, selon L’Équipe, le staff technique envisagerait d’écarter l’ailier Désiré Doué au profit du style de jeu plus direct de Barcola.
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Selon les médias, le sélectionneur a procédé à des changements dans le groupe.
Ces ajustements tactiques visent à redynamiser l’attaque après une première période frustrante et statique lors du match précédent. La France n’a réussi qu’un seul tir en première mi-temps, son plus faible total dans un match de phase de poules de Coupe du monde depuis 1966.
Pour davantage de créativité, le staff technique devrait aligner Olise dès le coup d’envoi dans le rôle de numéro 10, replaçant ainsi Ousmane Dembélé à son poste naturel sur le flanc droit. En défense, Lucas Digne (Aston Villa) est pressenti pour suppléer Théo Hernández au poste d’arrière gauche, tandis que Manu Koné (AS Rome) devrait compléter le milieu de terrain aux côtés d’Adrien Rabiot.
Selon le guide des cotes, les Européens partent favoris.
Ces changements imminents témoignent de la grande profondeur de l’effectif dont dispose Deschamps, alors que son équipe cherche à maintenir son efficacité offensive. Les champions du monde 2018 ont trouvé le chemin des filets lors de 14 matches internationaux consécutifs, toutes compétitions confondues, une série spectaculaire qui remonte au mois de mars 2025. Cette régularité offensive contraste fortement avec les difficultés défensives persistantes de l’Irak, après la lourde défaite 4-1 concédée face à la Norvège lors de son premier match.
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La qualification pour les phases éliminatoires se profile
La France se rend au Philadelphia Stadium avec l’intention de valider dès aujourd’hui son billet pour les seizièmes de finale grâce à une deuxième victoire consécutive. Opposés à une équipe irakienne qui reste sur trois matchs sans victoire, les hommes de Deschamps sont grands favoris pour consolider leur première place du groupe. En vue de leur dernier match de poule contre la Norvège, il est essentiel pour les Bleus d’intégrer sereinement ces ajustements tactiques.