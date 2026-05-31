Révélation : les quatre postes pour lesquels José Mourinho exigera des renforts lors de son retour au Real Madrid pour un deuxième mandat à la tête des Blancos

Selon AS, la priorité absolue du nouvel entraîneur est de remanier complètement la défense, Mourinho considérant que les postes de défenseurs centraux et latéraux constituent des points faibles majeurs. Après deux saisons blanches du Real Madrid, le stratège de 63 ans veut instaurer un nouveau leadership aux côtés d’Antonio Rüdiger. Pour cela, il réclame au moins un ou deux défenseurs centraux de premier plan, capables de prendre les commandes de la défense.

Cette refonte défensive ne s’arrête pas au centre : le technicien portugais cherche aussi à injecter du sang neuf sur les côtés. Un latéral droit est prioritaire afin de mettre sous pression Trent Alexander-Arnold, tandis qu’un latéral gauche ne sera recruté que si l’avenir de Fran García s’écrit loin du club. La philosophie de Mourinho, fondée sur une solidité défensive de fer, laisse entendre que l’effectif actuel lui semble trop fragile pour supporter son système tactique exigeant.



