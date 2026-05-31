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Muhammad Zaki

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Révélation : les quatre postes pour lesquels José Mourinho exigera des renforts lors de son retour au Real Madrid pour un deuxième mandat à la tête des Blancos

Mercato
J. Mourinho
Real Madrid
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José Mourinho élabore déjà un plan de recrutement impitoyable alors qu’il s’apprête à prendre les rênes du Real Madrid pour la deuxième fois. Le technicien portugais aurait identifié quatre postes clés nécessitant des renforts immédiats pour mettre fin à deux ans de disette : un défenseur central, un arrière droit, un arrière gauche et un milieu de terrain. Il a fait savoir à la direction du club que toute course au titre doit commencer par ces renforts.

  • Reconstruire l’axe défensif

    Selon AS, la priorité absolue du nouvel entraîneur est de remanier complètement la défense, Mourinho considérant que les postes de défenseurs centraux et latéraux constituent des points faibles majeurs. Après deux saisons blanches du Real Madrid, le stratège de 63 ans veut instaurer un nouveau leadership aux côtés d’Antonio Rüdiger. Pour cela, il réclame au moins un ou deux défenseurs centraux de premier plan, capables de prendre les commandes de la défense.

    Cette refonte défensive ne s’arrête pas au centre : le technicien portugais cherche aussi à injecter du sang neuf sur les côtés. Un latéral droit est prioritaire afin de mettre sous pression Trent Alexander-Arnold, tandis qu’un latéral gauche ne sera recruté que si l’avenir de Fran García s’écrit loin du club. La philosophie de Mourinho, fondée sur une solidité défensive de fer, laisse entendre que l’effectif actuel lui semble trop fragile pour supporter son système tactique exigeant.


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    Un milieu de terrain solide et des éclairs de créativité

    Au milieu de terrain, un profond remaniement est également prévu, l’ancien coach de Chelsea et de l’Inter ayant réclamé deux profils complémentaires. Mourinho cherche d’abord un sentinelle capable de protéger la défense à quatre et de garantir l’équilibre tactique nécessaire aux contres-attaques, à l’image de ce qu’il avait mis en place à Madrid.

    Mais le technicien portugais réclame aussi un meneur de jeu créatif, capable de débloquer les blocs bas qui ont tant pénalisé l’équipe ces derniers temps. Objectif : retrouver une domination aussi bien avec qu’sans le ballon.



  • Dans le football, la personnalité prime sur la célébrité.

    Selon le rapport, Mourinho a signifié à la direction du club qu’il ne vise pas des joueurs de renom simplement pour polir l’image du club. Il réclame plutôt des joueurs « avides de succès » et prêts à « se sacrifier pour l’équipe ». Son analyse des deux dernières saisons souligne un manque d’engagement et d’esprit collectif, problèmes qu’il entend résoudre en recrutant des personnalités fortes.

    Ce changement de stratégie de recrutement privilégie la condition physique, l’intensité de travail et la détermination. Il veut un vestiaire de guerriers, non d’égos, et vise des joueurs prêts à courir et à se battre pour chaque résultat. En misant sur ces qualités, il entend éradiquer la mollesse perçue qui a conduit au licenciement de Xabi Alonso et au départ de l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa.

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    Gérer le cas Vinicius Junior

    Si le mercato est une priorité, Mourinho doit aussi relever un défi interne majeur avec l’actuelle figure de proue du club. Le retour du « Special One » suscite de la curiosité après ses récentes déclarations sur Vinicius Junior, lors desquelles il a critiqué l’attitude du Brésilien après une soirée controversée en Ligue des champions face à Benfica. Pour que son deuxième mandat soit couronné de succès, le technicien portugais devra donc trouver un terrain d’entente avec l’attaquant.

    Ces dernières semaines, le technicien portugais a mené un audit interne minutieux : visionnage d’extraits de matchs clés, collecte d’informations sur l’ambiance du vestiaire et identification des axes d’amélioration. Il entend utiliser la préparation estivale pour observer chaque élément sur le terrain et décider, en toute connaissance de cause, des éventuels départs. Pour Florentino Pérez, restaurer une discipline irréprochable est la priorité, et la fermeté légendaire de Mourinho devrait, à ses yeux, guérir les maux actuels du club.