Deuxième condition majeure : le maintien d’Allegri au poste d’entraîneur principal. Au fil de la saison, le tacticien et Modric ont développé une profonde estime mutuelle. Le désir du milieu de terrain de prolonger son aventure au club est intimement lié à la perspective de continuer à travailler sous les ordres du même mentor. Allegri a notamment apprécié sa capacité à endosser de nouvelles responsabilités tactiques sans jamais se plaindre. La solidité de ce lien a même conduit à évoquer le nom du milieu de terrain pour un futur rôle au sein du staff technique, une fois qu’il aura décidé de raccrocher les crampons. En somme, ces deux conditions se renforcent mutuellement : la qualification européenne devrait de toute façon assurer le maintien de l’entraîneur à son poste.