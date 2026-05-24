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Révélation : les deux conditions que l'AC Milan doit remplir pour que Luka Modric, lauréat du Ballon d'Or, accepte de prolonger son contrat à l'âge de 40 ans
Selon les dernières informations, Luka Modric envisagerait de prolonger son séjour à San Siro.
Selon Calciomercato.it, Luka Modric se montrerait disposé à prolonger son aventure italienne au-delà de l’expiration de son contrat actuel, fixée au 30 juin. Arrivé au club le 14 juillet dernier, le milieu de terrain de 40 ans détient une option lui permettant de poursuivre l’aventure jusqu’en 2027. Le milieu de terrain vétéran a brillé cette saison, impressionnant par son professionnalisme et en s’adaptant parfaitement à un rôle plus défensif que celui qu’il occupait au Real Madrid. Toutefois, l’AC Milan doit encore remplir deux conditions spécifiques pour convaincre le vainqueur du Ballon d’Or 2018 de s’engager officiellement pour une saison supplémentaire sous le maillot rouge et noir.
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Des statistiques impressionnantes pour une première saison
La qualification pour la Ligue des champions est la condition sine qua non pour que le Croate reste. Le meneur de jeu emblématique souhaite désespérément participer à la plus prestigieuse compétition européenne de clubs la saison prochaine. Un échec le contraindrait probablement à reconsidérer ses options. Malgré son âge, Modric a prouvé la pérennité de son talent lors de ses 36 apparitions cette saison, totalisant 2 836 minutes sur le terrain. Son impact s’est particulièrement fait sentir en Serie A, où il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 33 matchs. Il a également fait de brèves apparitions en Coupe d’Italie et en Supercoupe d’Italie. Autant dire que la rencontre de dimanche face à Cagliari, lors de la dernière journée, revêt une importance capitale : une place parmi les quatre premiers comblerait instantanément son désir de jouer au plus haut niveau continental.
Le facteur Allegri
Deuxième condition majeure : le maintien d’Allegri au poste d’entraîneur principal. Au fil de la saison, le tacticien et Modric ont développé une profonde estime mutuelle. Le désir du milieu de terrain de prolonger son aventure au club est intimement lié à la perspective de continuer à travailler sous les ordres du même mentor. Allegri a notamment apprécié sa capacité à endosser de nouvelles responsabilités tactiques sans jamais se plaindre. La solidité de ce lien a même conduit à évoquer le nom du milieu de terrain pour un futur rôle au sein du staff technique, une fois qu’il aura décidé de raccrocher les crampons. En somme, ces deux conditions se renforcent mutuellement : la qualification européenne devrait de toute façon assurer le maintien de l’entraîneur à son poste.
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Quelle sera la prochaine étape pour le milieu de terrain ?
Dimanche, l’AC Milan aura son destin entre les mains. Une fois son avenir club réglé, Modric se concentrera sur la Coupe du monde avec la Croatie. Après les matchs amicaux contre la Belgique le 2 juin et la Slovénie le 7 juin, il mènera les siens dans le groupe L face à l’Angleterre le 17 juin, au Panama le 23 juin et au Ghana le 27 juin.