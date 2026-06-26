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Révélation : le salaire d’Elliot Anderson à Manchester City, le milieu de terrain signe un contrat à long terme avant un transfert record au Royaume-Uni
Un contrat juteux à l'Etihad
Anderson s'apprête à signer un contrat juteux de cinq ans avec Manchester City, qui reflète son nouveau statut de pilier de l'avenir du club. Selon The Athletic, l’international anglais percevra un salaire d’environ 300 000 £ par semaine, bonus de performance inclus. L’accord comprend une option de prolongation d’une année, portant le total à six ans, soit jusqu’en 2032.
Ce package financier traduit l’ambition des Citizens de s’entourer des meilleurs talents nationaux pour renforcer leur milieu de terrain, après le départ de plusieurs cadres. La direction a ainsi voulu offrir à l’encadrement technique un effectif doté d’un entrejeu de classe mondiale.
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Le record britannique du transfert est battu
Pour s'assurer les services d'Anderson, Manchester City a accepté de verser un montant forfaitaire de 116 millions de livres sterling (153 millions de dollars), sans aucune clause supplémentaire incluse dans le contrat. Ce chiffre dépasse non seulement le record du club de 100 millions de livres sterling versés par Manchester City pour Jack Grealish en 2021, mais il fait également d'Anderson le joueur britannique le plus cher de l'histoire du football.
Forest s’est révélé un négociateur redoutable tout au long du mercato estival. Les « Tricky Trees » avaient auparavant rejeté une offre de 106 millions de livres sterling, déterminés à obtenir un montant établissant une nouvelle référence dans le football anglais. Pour un joueur arrivé en provenance de Newcastle contre seulement 35 millions de livres sterling en 2023, ce bénéfice constitue une opération exceptionnelle pour le club des East Midlands.
Visite médicale programmée durant la Coupe du monde
Malgré sa présence à des milliers de kilomètres pour répondre à ses obligations internationales, le dossier de son transfert progresse rapidement. Selon The Athletic, Anderson a obtenu l’autorisation de passer une visite médicale à New York vendredi, alors qu’il reste avec la sélection anglaise. Les Three Lions préparent actuellement leur match de Coupe du monde contre le Panama au MetLife Stadium, mais le joueur effectuera un bref détour pour finaliser les modalités de son arrivée à l’Etihad.
Anderson s’est illustré sous les ordres de Thomas Tuchel aux États-Unis, aligné d’entrée lors des deux matches de groupe contre la Croatie et le Ghana. Son ascension fulgurante en fait l’un des milieux de terrain les plus convoités du continent cet été. Manchester City a agi vite pour devancer la concurrence, Manchester United ayant renoncé en raison de la flambée des coûts.
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Nouvelles têtes dans l’ombre de la City
L'arrivée d'Anderson s'inscrit dans le cadre d'une reconstruction plus large, alors que City se prépare à l'après-Pep Guardiola. Suite au départ récent de Bernardo Silva pour le Real Madrid, le club a identifié un besoin urgent d'énergie nouvelle et de créativité dans le dernier tiers du terrain. Les statistiques d'Anderson pour la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a disputé tous les matchs de championnat avec Forest, suggèrent qu'il possède l'endurance et les qualités requises pour s'imposer dans un environnement soumis à une forte pression.
Mais City ne compte pas s’arrêter là : selon plusieurs sources, le club s’intéresserait aussi à Sandro Tonali dans le cadre d’une campagne de recrutement au milieu de terrain qui pourrait atteindre 200 millions de livres sterling. Pour l’instant, Anderson reste la priorité, et sa présentation officielle devrait intervenir juste après la fin de la Coupe du monde pour l’Angleterre. En recrutant le joueur britannique le plus cher de l’histoire, le club envoie un message clair sur sa volonté de retrouver sa domination nationale.