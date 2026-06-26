Révélation : le salaire d’Elliot Anderson à Manchester City, le milieu de terrain signe un contrat à long terme avant un transfert record au Royaume-Uni

Anderson s'apprête à signer un contrat juteux de cinq ans avec Manchester City, qui reflète son nouveau statut de pilier de l'avenir du club. Selon The Athletic, l’international anglais percevra un salaire d’environ 300 000 £ par semaine, bonus de performance inclus. L’accord comprend une option de prolongation d’une année, portant le total à six ans, soit jusqu’en 2032.

Ce package financier traduit l’ambition des Citizens de s’entourer des meilleurs talents nationaux pour renforcer leur milieu de terrain, après le départ de plusieurs cadres. La direction a ainsi voulu offrir à l’encadrement technique un effectif doté d’un entrejeu de classe mondiale.



