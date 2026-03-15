Révélation : le rôle que Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid face à Manchester City, alors que des nouvelles concernant sa blessure au genou ont été communiquées avant le match de Ligue des champions

Malgré son statut de figure emblématique des Blancos, l'article laisse entendre que Mbappé devrait débuter le match sur le banc. Cela s'inscrit dans la lignée de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone, où il avait été utilisé comme arme décisive en fin de match. Les dernières informations indiquent également que la douleur s'estompe et que la décision du staff médical d'éviter une intervention chirurgicale a été validée par ses progrès rapides à Valdebebas.

Le manager du Real Madrid, Arbeloa, s'est montré clair quant à la disponibilité de son attaquant, déclarant avant le match contre Elche samedi : « La situation n'est pas compliquée. Il va mieux de jour en jour. Sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, qui dépend de ses progrès, mais je pense qu’il ira bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis sûr qu’il fera le déplacement à Manchester. Je veux qu’il puisse se rendre à Manchester. Nous verrons comment il se sent demain et dimanche, et nous prendrons alors une décision finale. »