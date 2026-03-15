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Révélation : le rôle que Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid face à Manchester City, alors que des nouvelles concernant sa blessure au genou ont été communiquées avant le match de Ligue des champions
Plan de retour de Mbappé pour le déplacement à Manchester
La superstar française est consciente de l'importance de cette rencontre et ne souhaite pas se dérober à ses responsabilités. Après avoir suivi un programme de soins prudent ces trois dernières semaines, l'amélioration de son genou gauche est manifeste, selon un article publié par AS. Même s'il n'est peut-être pas encore à 100 % de ses capacités, les progrès réalisés lui ouvrent la voie à une sélection cruciale dans l'effectif pour le match contre l'équipe de Pep Guardiola.
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On s'attend à ce qu'il joue un rôle de remplaçant décisif à l'Etihad
Malgré son statut de figure emblématique des Blancos, l'article laisse entendre que Mbappé devrait débuter le match sur le banc. Cela s'inscrit dans la lignée de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone, où il avait été utilisé comme arme décisive en fin de match. Les dernières informations indiquent également que la douleur s'estompe et que la décision du staff médical d'éviter une intervention chirurgicale a été validée par ses progrès rapides à Valdebebas.
Le manager du Real Madrid, Arbeloa, s'est montré clair quant à la disponibilité de son attaquant, déclarant avant le match contre Elche samedi : « La situation n'est pas compliquée. Il va mieux de jour en jour. Sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, qui dépend de ses progrès, mais je pense qu’il ira bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis sûr qu’il fera le déplacement à Manchester. Je veux qu’il puisse se rendre à Manchester. Nous verrons comment il se sent demain et dimanche, et nous prendrons alors une décision finale. »
La vague de blessures au Real Madrid se poursuit
Si le retour de Mbappé constitue un formidable coup de pouce, Arbeloa doit toujours composer avec une liste de blessés qui menace de compromettre la quête du doublé. L'effectif est à bout de souffle, la composition officielle pour la victoire contre Elche confirmant que Jude Bellingham, Rodrygo et Éder Militão restent sur la touche aux côtés de David Alaba et Ferland Mendy.
Cette crise a contraint l'entraîneur à s'appuyer fortement sur les jeunes talents de La Fabrica lors de cette victoire 4-1. Cependant, le moral au sein du groupe reste au plus haut après leur performance dominante lors du match aller contre les hommes de Pep Guardiola, ce qui fournit la motivation nécessaire à ceux qui reviennent de blessure pour franchir les dernières étapes de leur convalescence.
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L'effervescence monte à l'approche de la confrontation décisive contre Etihad
Même si l'attention est résolument tournée vers l'Europe, Madrid s'est assuré d'aborder le choc contre Manchester City en pleine confiance après sa victoire 4-1 contre Elche ce week-end. Cette victoire, marquée par un but sensationnel de loin d'Arda Güler, a permis à Arbeloa de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu aux produits du centre de formation, tout en ménageant ses stars pour le déplacement en Angleterre. Le retour de Mbappé, même en tant que remplaçant, apporte un énorme coup de pouce psychologique aux Blancos. Avec le potentiel de leur star pour faire la différence en fin de match, le Real Madrid semble bien armé pour surmonter la pression de l’Etihad et poursuivre sa marche vers un nouveau titre européen.
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