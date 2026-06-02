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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Yosua Arya

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Révélation : le Real Madrid devra désormais payer plus cher pour s’offrir les services de José Mourinho, la clause libératoire du technicien portugais à Benfica ayant expiré

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J. Mourinho
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Le recrutement de José Mourinho par le Real Madrid va coûter nettement plus cher depuis l'expiration d'une clause libératoire clé de son contrat avec Benfica. Le grand club espagnol avait la possibilité de s'attacher les services de l'entraîneur portugais pour environ 6 millions d'euros, mais en raison de retards administratifs liés à l'élection présidentielle du club, le coût final pourrait désormais s'élever à 15 millions d'euros.

  • Le report du dossier madrilène fait flamber le prix de Mourinho

    Le Real Madrid est toujours sur le point de nommer Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe, mais l’opération a considérablement augmenté en coût, selon The Athletic. L’entraîneur portugais doit succéder à Álvaro Arbeloa et s’engager pour trois ans. Une clause libératoire inscrite dans le contrat de Mourinho avec Benfica permettait aux clubs de s’assurer ses services pour environ 6 millions d’euros durant les 10 jours ouvrables suivant la fin de la saison portugaise.

    Cette clause a expiré le 29 mai, exposant désormais le club à une indemnité pouvant atteindre 15 millions d’euros. Ce surcoût est directement lié aux retards du processus électoral interne, alors que Florentino Pérez a mené les négociations. La finalisation officielle du contrat a donc été repoussée en raison d’éléments extérieurs au terrain.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Le processus électoral complique la nomination

    Florentino Pérez a pris la parole pour évoquer la crise politique au Real Madrid, alors qu’il avait convoqué un scrutin présidentiel bien que son mandat courre jusqu’en 2029. Devant la presse, il a dénoncé une campagne ourdie par des « ombres » cherchant à le déstabiliser.

    L’irruption de l’entrepreneur Enrique Riquelme, en tant que challenger, a empêché la reconduction automatique de Pérez et retardé les démarches administratives nécessaires pour finaliser la nomination de Mourinho avant l’expiration de la clause libératoire inférieure.

  • Un accord a été trouvé malgré la hausse des coûts.

    Malgré plusieurs obstacles, le Real Madrid et José Mourinho seraient parvenus à un accord définitif. Ce dernier a été finalisé au cours de la semaine suivant le 16 mai, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter ayant signé un contrat de trois ans.

    Le club prévoyait initialement de présenter Mourinho avant la fin mai, mais le calendrier a été perturbé par l’entrée en lice de Riquelme dans la course à la présidence le 23 mai, entraînant une incertitude sur les annonces officielles.

    Malgré ce rebondissement, le club poursuit ses activités sans accroc : Antonio Rüdiger a récemment prolongé son contrat, et le travail se poursuit en coulisses pour constituer le staff de Mourinho et identifier les cibles du mercato estival, après deux saisons blanches.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Le club attendra la fin des élections avant d’officialiser la décision.

    Le Real Madrid doit d’abord traverser l’élection présidentielle du 7 juin avant de pouvoir officialiser le retour de Mourinho. Si l’expiration de la clause liant l’entraîneur à Benfica a fait grimper le coût de l’opération, ce paramètre ne devrait pas remettre en cause les plans madrilènes. Mourinho demeure la priorité de Pérez, et le club semble déterminé à concrétiser ces retrouvailles pour retrouver le chemin du succès en Espagne et en Europe.

    Toutefois, ce come-back au Santiago Bernabéu reste subordonné à l’issue du scrutin : si Riquelme créait la surprise en étant élu président, il pourrait bloquer l’opération, ayant déjà indiqué qu’il privilégierait un technicien n’ayant jamais entraîné le club auparavant.