Le Real Madrid est toujours sur le point de nommer Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe, mais l’opération a considérablement augmenté en coût, selon The Athletic. L’entraîneur portugais doit succéder à Álvaro Arbeloa et s’engager pour trois ans. Une clause libératoire inscrite dans le contrat de Mourinho avec Benfica permettait aux clubs de s’assurer ses services pour environ 6 millions d’euros durant les 10 jours ouvrables suivant la fin de la saison portugaise.

Cette clause a expiré le 29 mai, exposant désormais le club à une indemnité pouvant atteindre 15 millions d’euros. Ce surcoût est directement lié aux retards du processus électoral interne, alors que Florentino Pérez a mené les négociations. La finalisation officielle du contrat a donc été repoussée en raison d’éléments extérieurs au terrain.