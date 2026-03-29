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Révélation : le programme de pré-saison de Manchester United pour JJ Gabriel, jeune prodige de 15 ans, alors que son arrivée en équipe première se profile
Pourquoi Gabriel n'a pas pu faire ses débuts en Premier League
N'ayant que 14 ans au moment du coup d'envoi de la saison actuelle de première division anglaise, Gabriel n'a pas pu faire ses débuts dans cette compétition. Il aurait pu disputer la FA Cup, mais Manchester United s'est incliné face à Brighton au troisième tour.
Gabriel, surnommé le « Kid Messi », continue de briller avec les Red Devils chez les jeunes. Il a inscrit 21 buts en 23 apparitions avec l'équipe U18 – où il évolue aux côtés de Kai, le fils aîné de Wayne Rooney – et possède un potentiel encore inexploité.
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Manchester United s'apprête à inclure Gabriel dans son effectif pour la tournée de pré-saison
Il ne faudra pas longtemps avant que ces qualités ne s’imposent chez les seniors. Selon le Manchester Evening News, « en reconnaissance du talent de Gabriel », celui-ci « devrait faire partie de l’effectif de Manchester United pour la tournée » prévue pendant l’intersaison 2026. Cela s’explique en partie par le fait que plusieurs joueurs auront participé à la Coupe du monde.
Les Red Devils prévoient de disputer des matchs à travers l'Europe cet été, « des discussions étant en cours pour finaliser un calendrier comprenant des déplacements en Scandinavie et dans d'autres régions » du continent.
Manchester United a pour habitude de rappeler ses joueurs dès la première semaine de juillet, mais la Coupe du monde 2026 se poursuivra jusqu'au 19 de ce mois-là. Gabriel devrait faire partie des joueurs appelés pour pallier l'absence de coéquipiers plus expérimentés.
Fletcher et Carrick sont impressionnés par le potentiel de Gabriel
Il a déjà été invité à s'entraîner avec l'équipe première du club – bien qu'il n'ait fêté ses 15 ans qu'en octobre 2025 – et a impressionné beaucoup de monde par ses exploits aux côtés de joueurs de renom. Darren Fletcher, qui dirige l'équipe des moins de 18 ans à Old Trafford et qui a brièvement assuré l'intérim à la tête de l'équipe première cette saison, a déclaré à propos du jeune espoir le plus prometteur que les Red Devils aient déniché depuis longtemps : « C'est un jeune garçon qui suscite un énorme engouement ; vous savez, il y a beaucoup de bruit autour de lui, et à juste titre, car c'est un gamin vraiment talentueux. Il travaille dur. La première chose que je dirais, c'est qu'il adore le football. Il adore s'entraîner, il adore jouer, il adore avoir le ballon, il adore s'exprimer. Il prend des décisions fantastiques. Il a tout simplement un enthousiasme pour le jeu qui est tout simplement incroyable.
« Il a 15 ans, un brillant avenir devant lui. Je suis super enthousiasmé par son talent, mais le plus important, c’est qu’il continue à progresser. Il fait partie de l’équipe des moins de 18 ans et s’en sort à merveille, mais il a encore beaucoup à apprendre. Le monde s’offre à lui et il doit simplement poursuivre son parcours ; son heure viendra en temps voulu. Mais pour l’instant, je pense qu’il est encore un peu tôt, et je pense que beaucoup de gens seraient d’accord avec moi. »
Michael Carrick, l'entraîneur par intérim des Red Devils, a déclaré à propos de Gabriel, après avoir été empêché de faire débuter le jeune joueur en match officiel : « JJ s'en sort vraiment bien. Nous avons de très bons jeunes joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les plus jeunes [avec l'équipe première] autant que possible. Nous essayons toujours de donner cette opportunité aux joueurs de venir s'entraîner et de s'imprégner de l'ambiance.
« JJ est un grand talent, c’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les U18. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais la patience est importante pour gérer tout ce qui va avec et pour l’accompagner dans son développement, comme nous le faisons avec tous les autres jeunes joueurs, et choisir le bon moment pour lui faire franchir le cap. Ce qu’il a montré à l’entraînement, il l’a bien fait, comme on pouvait s’y attendre, et c’est une bonne chose que les jeunes joueurs montent avec nous. »
Manchester United met tout en œuvre pour garder Gabriel à Old Trafford
Sans surprise, le talent évident de Gabriel a attiré l'attention bien au-delà de Manchester. Manchester United met tout en œuvre pour s'assurer d'être le premier à tirer profit de son évolution future : sa famille bénéficie déjà d'avantages à Old Trafford, tandis que les clauses d'un pré-contrat sont en cours d'élaboration en prévision du jour où un contrat professionnel sera signé.