Il a déjà été invité à s'entraîner avec l'équipe première du club – bien qu'il n'ait fêté ses 15 ans qu'en octobre 2025 – et a impressionné beaucoup de monde par ses exploits aux côtés de joueurs de renom. Darren Fletcher, qui dirige l'équipe des moins de 18 ans à Old Trafford et qui a brièvement assuré l'intérim à la tête de l'équipe première cette saison, a déclaré à propos du jeune espoir le plus prometteur que les Red Devils aient déniché depuis longtemps : « C'est un jeune garçon qui suscite un énorme engouement ; vous savez, il y a beaucoup de bruit autour de lui, et à juste titre, car c'est un gamin vraiment talentueux. Il travaille dur. La première chose que je dirais, c'est qu'il adore le football. Il adore s'entraîner, il adore jouer, il adore avoir le ballon, il adore s'exprimer. Il prend des décisions fantastiques. Il a tout simplement un enthousiasme pour le jeu qui est tout simplement incroyable.

« Il a 15 ans, un brillant avenir devant lui. Je suis super enthousiasmé par son talent, mais le plus important, c’est qu’il continue à progresser. Il fait partie de l’équipe des moins de 18 ans et s’en sort à merveille, mais il a encore beaucoup à apprendre. Le monde s’offre à lui et il doit simplement poursuivre son parcours ; son heure viendra en temps voulu. Mais pour l’instant, je pense qu’il est encore un peu tôt, et je pense que beaucoup de gens seraient d’accord avec moi. »

Michael Carrick, l'entraîneur par intérim des Red Devils, a déclaré à propos de Gabriel, après avoir été empêché de faire débuter le jeune joueur en match officiel : « JJ s'en sort vraiment bien. Nous avons de très bons jeunes joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les plus jeunes [avec l'équipe première] autant que possible. Nous essayons toujours de donner cette opportunité aux joueurs de venir s'entraîner et de s'imprégner de l'ambiance.

« JJ est un grand talent, c’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les U18. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais la patience est importante pour gérer tout ce qui va avec et pour l’accompagner dans son développement, comme nous le faisons avec tous les autres jeunes joueurs, et choisir le bon moment pour lui faire franchir le cap. Ce qu’il a montré à l’entraînement, il l’a bien fait, comme on pouvait s’y attendre, et c’est une bonne chose que les jeunes joueurs montent avec nous. »