Révélation : le Premier ministre Sir Keir Starmer a joué un rôle clé pour convaincre la FIFA de maintenir l’horaire initial du match Mexique-Angleterre

Dans les coulisses, Starmer est personnellement intervenu pour empêcher la FIFA d’avancer le coup d’envoi du match à élimination directe de l’Angleterre à l’Estadio Azteca. L’instance dirigeante envisageait de déplacer la rencontre de 1 h du matin (heure britannique) à 19 h en raison de craintes liées à des conditions météorologiques exceptionnelles, mais le Premier ministre soupçonnait une manœuvre tactique du camp mexicain, selon The Sun.

Le leader travailliste, à la veille de quitter ses fonctions, est intervenu après avoir été alerté par la Fédération anglaise d’un possible conflit d’horaires.