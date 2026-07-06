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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

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Révélation : le Premier ministre Sir Keir Starmer a joué un rôle clé pour convaincre la FIFA de maintenir l’horaire initial du match Mexique-Angleterre

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Le Premier ministre Sir Keir Starmer a pris l’initiative inhabituelle d’intervenir personnellement dans le calendrier de la Coupe du monde afin d’empêcher que l’Angleterre ne soit placée dans une situation désavantageuse face au Mexique. Le chef du Parti travailliste a bloqué une proposition de modification d’horaire pour le match des huitièmes de finale, soupçonnant les organisateurs de tenter de manipuler l’heure du coup d’envoi afin de perturber la préparation des « Three Lions ».

  • Starmer bloque le changement de calendrier de la FIFA

    Dans les coulisses, Starmer est personnellement intervenu pour empêcher la FIFA d’avancer le coup d’envoi du match à élimination directe de l’Angleterre à l’Estadio Azteca. L’instance dirigeante envisageait de déplacer la rencontre de 1 h du matin (heure britannique) à 19 h en raison de craintes liées à des conditions météorologiques exceptionnelles, mais le Premier ministre soupçonnait une manœuvre tactique du camp mexicain, selon The Sun.

    Le leader travailliste, à la veille de quitter ses fonctions, est intervenu après avoir été alerté par la Fédération anglaise d’un possible conflit d’horaires.

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  • Keir Starmer Holds Downing Street Reception For NHS StaffGetty Images News

    Inquiétudes concernant l'avantage lié à l'altitude dont bénéficie l'Azteca

    Downing Street est intervenu principalement pour préserver l’intégrité physique des Three Lions. L’équipe devait déjà affronter les 2 240 mètres d’altitude de l’Estadio Azteca, une donnée qui exige une acclimatation spécifique. Avancer le coup d’envoi aurait réduit le temps nécessaire aux joueurs pour s’adapter à l’air raréfié.

    Starmer aurait signifié à la FA son opposition ferme à un coup d’envoi à 19 h, horaire pourtant plus favorable aux téléspectateurs britanniques. La priorité restait de s’assurer qu’Harry Kane et ses coéquipiers ne soient pas pris au dépourvu par ces conditions éprouvantes.

    La FA avait au préalable consulté l’exécutif pour connaître sa position, afin de présenter un front uni contre toute modification avantageant les Mexicains.

  • Un rebondissement tardif offre la victoire aux Three Lions

    Le choix de maintenir le calendrier initial s’est révélé judicieux : l’Angleterre a signé une victoire légendaire 3-2 à Mexico. Malgré les efforts du Premier ministre, la météo a toutefois perturbé la rencontre ; un violent orage a inondé la capitale et retardé le coup d’envoi d’une heure.

    Ce temps d’acclimatation supplémentaire s’est révélé précieux : les Three Lions ont fini par prendre le dessus au terme d’un match haletant. Jude Bellingham, auteur d’un doublé éclatant, a été l’homme du match, tandis qu’Harry Kane a transformé avec sang-froid un penalty pour sceller la victoire.

    De retour à Londres, un porte-parole du Premier ministre a confirmé que Starmer était resté éveillé pour regarder l’intégralité de la rencontre avec son fils adolescent. Le même porte-parole a déclaré : « Il est un peu en manque de sommeil ce matin, mais il est incroyablement fier de l’équipe et incroyablement fier d’être Anglais après cette performance. »

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  • Football Fans Watch England V Mexico In The FIFA World Cup 2026Getty Images News

    Ambiance festive et animée dans les pubs

    En marge du terrain, le Premier ministre est intervenu sur le plan national en promulguant une loi d’urgence autorisant les pubs à rester ouverts jusqu’à 5 h du matin le jour de la rencontre.

    Starmer avait précédemment déclaré : « Le football revient peut-être à la maison, mais nous veillons à ce que les supporters n’aient pas à le faire. Le fait que les pubs restent ouverts jusqu’au coup de sifflet final est une bonne nouvelle pour les supporters, mais aussi pour les pubs et les lieux qui rassemblent nos communautés. »

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