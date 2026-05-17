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Révélation : le plan de transfert de Xabi Alonso pour Chelsea. On explique pourquoi les Blues se tournent vers la légende de Liverpool après l’« erreur » de Liam Rosenior
Alonso se voit confier le rôle de « manager » à la suite d'un remaniement stratégique au sein de la direction du club.
Dans une rupture stratégique avec l’organisation des précédents mandats sous l’ère BlueCo, Chelsea a officiellement nommé Alonso au poste d’entraîneur-directeur, et non pas simplement à celui, plus circonscrit, d’entraîneur principal. Ce choix traduit un net transfert de pouvoir à Stamford Bridge, puisqu’il confie au technicien de 44 ans des prérogatives élargies en matière de recrutement et de gestion de l’équipe première, supérieures à celles de ses prédécesseurs.
S’exprimant sur son nouveau rôle, Alonso a exprimé sa fierté en déclarant : « Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et je suis extrêmement fier de devenir manager de ce grand club. D’après mes conversations avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser constamment au plus haut niveau et de lutter pour remporter des trophées. Il y a beaucoup de talent dans l’effectif et un énorme potentiel au sein de ce club, et ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Dès maintenant, l’accent sera mis sur le travail acharné, la mise en place d’une culture d’équipe adéquate et la conquête de trophées. »
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Corriger l'« erreur » de Rosenior
La nomination d’Alonso intervient après le passage éclair et peu concluant de Rosenior, limogé au bout de seulement 106 jours sur le banc. D’après un reportage d’ESPN, des sources internes à Chelsea estiment que l’embauche de l’ex-technicien de Hull City a constitué une « erreur » et une « expérience enrichissante » pour la direction du club. La direction a conclu que ce groupe jeune et onéreux nécessitait avant tout une personnalité au palmarès et à l’expérience solides pour exprimer son potentiel, plutôt qu’un formateur.
L’arrivée d’Alonso doit aussi prévenir toute grogne dans le vestiaire et rétablir une autorité que Rosenior, moins expérimenté, peinait à imposer face à des stars de renom. Fort d’un palmarès d’entraîneur incluant un titre de champion d’Allemagne invaincu et d’une carrière de joueur légendaire, l’Espagnol dispose d’un CV à même de séduire les Blues, qui souhaitent par ailleurs devancer Liverpool, où l’avenir d’Arne Slot fait encore l’objet de spéculations.
Nouvelle stratégie de recrutement pour Chelsea
Selon le rapport, l’une des principales conditions posées par Alonso pour accepter le poste était une refonte en profondeur du modèle de recrutement du club. Après avoir dépensé plus de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) pour recruter de jeunes talents prometteurs sans grand succès au niveau national, le club a accepté la demande d’Alonso de recruter davantage de joueurs confirmés. Ce changement de cap, qui s’éloigne d’une stratégie purement axée sur la jeunesse, vise à apporter l’équilibre nécessaire pour être immédiatement compétitif en Premier League et en Ligue des champions.
Si le club conservera son vaste réseau de données et ses recruteurs, Alonso disposera d’une influence considérable sur l’identification des cibles. Le manque de contrôle sur les transferts était un point de friction majeur pour les précédents entraîneurs, mais le nouvel accord garantit que l’Espagnol dirigera la reconstruction de l’effectif cet été. Cette garantie a été déterminante pour convaincre Alonso de revenir en Angleterre après son départ du Bernabéu.
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Malgré le naufrage du Real Madrid, le quotidien continue.
Malgré un passage tumultueux de 233 jours au Real Madrid, ponctué de frictions avec plusieurs stars de premier plan, Chelsea a décidé d’engager Xabi Alonso. En Espagne, ses relations avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde se sont dégradées alors qu’il tentait d’imposer des schémas tactiques rigides, réduisant leur liberté d’action. La direction des Blues demeure toutefois convaincue que le modèle mis en place à Leverkusen s’aligne mieux sur l’effectif actuel.
Sur le plan tactique, les Blues s’attendent à ce qu’Alonso mette en place le schéma 3-4-2-1 qui s’est avéré si efficace en Allemagne. Les observateurs sont impatients de découvrir l’impact de ce système sur Cole Palmer, dans l’espoir qu’Alonso reproduise le succès qu’il a connu en façonnant Florian Wirtz. Malgré les défaites cuisantes de ses derniers mois à Madrid, le club londonien est convaincu que son identité tactique est la pièce manquante de son coûteux puzzle.