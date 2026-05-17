Révélation : le plan de transfert de Xabi Alonso pour Chelsea. On explique pourquoi les Blues se tournent vers la légende de Liverpool après l’« erreur » de Liam Rosenior

Dans une rupture stratégique avec l’organisation des précédents mandats sous l’ère BlueCo, Chelsea a officiellement nommé Alonso au poste d’entraîneur-directeur, et non pas simplement à celui, plus circonscrit, d’entraîneur principal. Ce choix traduit un net transfert de pouvoir à Stamford Bridge, puisqu’il confie au technicien de 44 ans des prérogatives élargies en matière de recrutement et de gestion de l’équipe première, supérieures à celles de ses prédécesseurs.

S’exprimant sur son nouveau rôle, Alonso a exprimé sa fierté en déclarant : « Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et je suis extrêmement fier de devenir manager de ce grand club. D’après mes conversations avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser constamment au plus haut niveau et de lutter pour remporter des trophées. Il y a beaucoup de talent dans l’effectif et un énorme potentiel au sein de ce club, et ce sera un grand honneur pour moi de le diriger. Dès maintenant, l’accent sera mis sur le travail acharné, la mise en place d’une culture d’équipe adéquate et la conquête de trophées. »