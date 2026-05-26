Révélation : le « nouveau Neymar », jeune prodige brésilien de 16 ans, pourrait coûter une somme considérable au FC Barcelone, qui le suit de près

Le réseau de recruteurs du FC Barcelone en Amérique du Sud a transmis un nouveau nom au service sportif du club.

Gabriel Veneno, un ailier de 16 ans qui évolue actuellement dans les équipes de jeunes de l’Atlético Mineiro, s’est imposé comme la dernière « perle » brésilienne à figurer sur le radar des Blaugranas. L’adolescent a déjà été qualifié de « nouveau Neymar » en raison de ses qualités techniques et de son sens du jeu.

Bien qu’il évolue principalement avec l’équipe U17 de l’Atlético Mineiro, le jeune droitier a déjà attiré l’attention des grands clubs européens. Plus tôt cette année, il a disputé quatre matchs lors du prestigieux tournoi de la Copinha, laissant une impression durable auprès des recruteurs de plusieurs éminents clubs du Vieux Continent.