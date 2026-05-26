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Révélation : le « nouveau Neymar », jeune prodige brésilien de 16 ans, pourrait coûter une somme considérable au FC Barcelone, qui le suit de près
Le FC Barcelone s’intéresse de près à Gabriel Veneno.
Le réseau de recruteurs du FC Barcelone en Amérique du Sud a transmis un nouveau nom au service sportif du club.
Gabriel Veneno, un ailier de 16 ans qui évolue actuellement dans les équipes de jeunes de l’Atlético Mineiro, s’est imposé comme la dernière « perle » brésilienne à figurer sur le radar des Blaugranas. L’adolescent a déjà été qualifié de « nouveau Neymar » en raison de ses qualités techniques et de son sens du jeu.
Bien qu’il évolue principalement avec l’équipe U17 de l’Atlético Mineiro, le jeune droitier a déjà attiré l’attention des grands clubs européens. Plus tôt cette année, il a disputé quatre matchs lors du prestigieux tournoi de la Copinha, laissant une impression durable auprès des recruteurs de plusieurs éminents clubs du Vieux Continent.
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Un coût de 20 millions d'euros
Obtenir la signature de Veneno s’annonce complexe et onéreux pour Deco et la direction du FC Barcelone.
Selon AS, l’Atlético Mineiro réclamerait environ 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 23 millions de dollars) plus des bonus liés aux performances pour son joueur vedette. Un montant conséquent pour un élément qui n’a encore jamais porté le maillot de l’équipe première.
Au Camp Nou, où les finances sont déjà tendues, cet investissement conséquent suscite des débats. Sur le plan tactique, Veneno occupe le même poste que Lamine Yamal.
Investir une somme aussi importante dans un joueur appelé à concurrencer, ou à servir de doublure à, leur jeune pépite actuelle est une décision que le staff barcelonais doit impérativement étudier avec soin.
Obstacles à l’inscription et limites d’âge
Même si un accord était conclu prochainement, les supporters du FC Barcelone devraient faire preuve de patience avant de voir le jeune joueur en action. En vertu de la réglementation de la FIFA sur les transferts internationaux de mineurs, Veneno ne pourra s'installer officiellement en Europe qu'après ses 18 ans. Cet obstacle administratif implique que tout accord immédiat prendrait la forme d'un « rachat différé », à l'image des contrats conclus par le Real Madrid pour Vinicius Junior et Endrick.
Une fois l’âge légal atteint, le jeune joueur devrait d’abord s’inscrire au Barça Atlétic pour se familiariser avec le football européen.
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Concurrence sur le marché brésilien
L’intérêt du FC Barcelone pour Veneno s’inscrit dans une série de missions de recrutement menées dans la région. Le club catalan avait déjà été associé aux noms d’Eduardo Conceicao et de Riquelme Felipe afin de contrer la domination croissante de ses rivaux sur le marché brésilien. Au Camp Nou, l’urgence d’agir est palpable : les dirigeants estiment que Veneno figure parmi les talents les plus prometteurs du football sud-américain.
Malgré ses contraintes économiques, la direction du club entend rester dans la course aux jeunes talents d’élite.