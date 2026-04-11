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Révélation : le nouveau contrat de Nico Schlotterbeck à Dortmund inclut une clause libératoire spéciale, oscillant entre 50 et 60 millions d’euros, valable uniquement pour ses « clubs de rêve », parmi lesquels figure le Real Madrid
Le Borussia Dortmund assure l'avenir d'un de ses joueurs clés.
Les négociations entre Dortmund et Schlotterbeck alimentaient les spéculations depuis des mois, le club souhaitant conserver l’un de ses atouts défensifs les plus précieux. La situation vient enfin d’évoluer : le défenseur central a paraphé un nouveau bail de cinq ans qui le maintient au Signal Iduna Park jusqu’en 2028. En décrochant cette prolongation, le BVB a réussi à dénouer une équation financière délicate. Si le joueur de 26 ans avait entamé la dernière année de son précédent contrat, le club aurait dû envisager une vente à prix réduit cet été pour éviter de le perdre gratuitement l’an prochain.
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Une « clause Coupe du monde » spéciale pour l'élite européenne
Si la durée du contrat fait la une de l’actualité, les clauses en petits caractères contiennent un détail qui intéresse l’élite européenne. Selon BILD, le nouvel accord inclut une clause de départ estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Ce mécanisme offre à Schlotterbeck une certaine maîtrise sur l’évolution de sa carrière malgré un engagement à long terme. En cas de performances remarquées lors de la prochaine Coupe du monde, le défenseur pourrait activer cette « clause Coupe du monde » pour rejoindre l’un de ses « clubs de rêve », comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. Elle ne s’appliquera qu’à partir de l’été prochain et concernera uniquement une short-list de clubs de tout premier plan.
La position du Bayern Munich et les doutes en son sein
Si le Bayern est souvent associé aux meilleurs talents allemands, un transfert de Schlotterbeck semble peu probable dans l’immédiat. À l’heure actuelle, le club bavarois ne devrait pas tenter de recruter l’international allemand, ayant déjà prolongé le contrat de Dayot Upamecano jusqu’en 2026. Avec l’avenir du Français assuré, le champion allemand estime sans doute que son axe défensif est suffisamment pourvu. Par ailleurs, les avis à la Sabener Straße sont partagés sur l’adéquation du joueur du Borussia Dortmund avec le système bavarois. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, ne serait pas entièrement convaincu que les qualités de Schlotterbeck répondent aux standards du club.
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Un renfort tactique pour Dortmund
Pour Dortmund, cette prolongation assure une stabilité à court terme, même si la clause libératoire demeure un épée de Damoclès. En prolongeant Schlotterbeck, le club s'est garanti une indemnité substantielle en cas de départ, évitant ainsi de le voir filer pour un montant symbolique à l'expiration de son précédent contrat. Reste à savoir si un club activera cet été la clause estimée entre 50 et 60 millions d'euros, mais son existence rebat totalement les cartes.