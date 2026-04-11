Si la durée du contrat fait la une de l’actualité, les clauses en petits caractères contiennent un détail qui intéresse l’élite européenne. Selon BILD, le nouvel accord inclut une clause de départ estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Ce mécanisme offre à Schlotterbeck une certaine maîtrise sur l’évolution de sa carrière malgré un engagement à long terme. En cas de performances remarquées lors de la prochaine Coupe du monde, le défenseur pourrait activer cette « clause Coupe du monde » pour rejoindre l’un de ses « clubs de rêve », comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. Elle ne s’appliquera qu’à partir de l’été prochain et concernera uniquement une short-list de clubs de tout premier plan.