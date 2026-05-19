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Révélation : le montant que le Real Madrid a versé pour libérer José Mourinho de son contrat avec Benfica après l’activation de la clause libératoire du « Special One »
Le Real Madrid a activé la clause de rachat du Benfica.
Le Real Madrid a officiellement franchi une étape décisive vers le retour de José Mourinho en réglant sa clause de résiliation auprès du Benfica. Selon Sky Sport Italia, le club merengue a versé, lundi 18 mai, les 3 millions d’euros nécessaires pour libérer l’entraîneur portugais de ses engagements avec le club lisboète.
Cette démarche constitue une étape décisive dans le plan de Florentino Pérez visant à rapatrier le « Special One ». Mourinho est désormais libre de finaliser son accord avec le club où il a déjà passé trois saisons marquantes entre 2010 et 2013, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa de España.
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Un contrat de deux ans est sur la table
Les négociations entre le club et Jorge Mendes, l’agent de Mourinho, ont accéléré ces derniers jours. Malgré ses récents propos laissant entendre qu’il resterait au Portugal, l’entraîneur n’a pas pu résister à l’opportunité de piloter un projet de reconstruction au Bernabéu.
Selon les dernières informations, il aurait conclu un accord verbal pour un contrat de deux ans, qui prendra effet à l’issue de la saison en cours.
L’entraîneur a récemment commenté la situation : « Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun d’entre nous n’est naïf, et des discussions ont lieu entre Jorge [Mendes], le président et la direction du club. Je m’entretiendrai personnellement avec le Real Madrid la semaine prochaine, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des discussions entre le Real Madrid et Jorge Mendes, pas avec moi. »
Pérez fixe la date de l’annonce
Désireux de rebondir après une saison sans trophée, où le Real Madrid a terminé deuxième derrière son grand rival, le FC Barcelone, Florentino Pérez veut agir vite.
Selon nos informations, le club aurait déjà établi un calendrier interne pour présenter Mourinho comme nouvel entraîneur principal dès la fin officielle de la saison nationale.
L’annonce devrait intervenir dimanche ou lundi prochain, juste après la dernière journée de Liga qui verra le Real affronter l’Athletic Club samedi. Florentino Pérez mise sur la forte personnalité de « Mou » pour instaurer discipline et mental de vainqueur dans un effectif qui en a manifestement besoin.
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Conséquences des prochaines élections
Cette nomination intervient à un moment politiquement délicat pour le club, Florentino Pérez ayant récemment appelé à de nouvelles élections à la présidence. Les candidats ont jusqu’au 23 mai pour déposer leur candidature ; bien que Pérez soit donné favori pour sa réélection, il aurait envisagé la possibilité d’un changement à la tête du club.
Selon certaines sources, une clause spécifique pourrait être insérée dans le contrat de Mourinho afin de protéger le club et tout éventuel nouveau président, même si Pérez reste l’artisan principal de cet accord.
Mourinho, qui doit succéder à Álvaro Arbeloa, a déjà commencé à identifier les axes d’amélioration, en insistant notamment sur la condition physique du groupe et sur une gestion plus rigoureuse des rotations pour prévenir les blessures.