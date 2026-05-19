Les négociations entre le club et Jorge Mendes, l’agent de Mourinho, ont accéléré ces derniers jours. Malgré ses récents propos laissant entendre qu’il resterait au Portugal, l’entraîneur n’a pas pu résister à l’opportunité de piloter un projet de reconstruction au Bernabéu.

Selon les dernières informations, il aurait conclu un accord verbal pour un contrat de deux ans, qui prendra effet à l’issue de la saison en cours.

L’entraîneur a récemment commenté la situation : « Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun d’entre nous n’est naïf, et des discussions ont lieu entre Jorge [Mendes], le président et la direction du club. Je m’entretiendrai personnellement avec le Real Madrid la semaine prochaine, et je prendrai ma décision à ce moment-là. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des discussions entre le Real Madrid et Jorge Mendes, pas avec moi. »



