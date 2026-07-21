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Révélation : le montant que le Benfica va débourser pour Jhon Duran, alors que l'ancien attaquant d'Aston Villa finalise son transfert en provenance de l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
Le Benfica officialise l'arrivée de Duran
Le Benfica a officialisé l'arrivée de Duran en provenance d'Al-Nassr, sous la forme d'un prêt d'une saison, avec option d'achat, pour l'exercice 2026-2027. Le club portugais a par ailleurs dévoilé les termes financiers de l'opération : il s'acquittera d'une indemnité de 6,1 M€ pour le prêt, et pourra ensuite recruter le joueur à titre définitif contre un chèque de 30 M€.
Duran vise le titre
Duran a exprimé sa joie après avoir finalisé son transfert et a clairement indiqué qu’il entendait avoir un impact immédiat au sein de son nouveau club. Le Colombien a également dévoilé ses ambitions pour la saison.
« Je suis très reconnaissant envers Dieu, comme je l’ai dit à mon arrivée », a déclaré Duran. « Je suis heureux ! Je continue de dire que c’est le plus grand club du Portugal. Je suis très reconnaissant d’être ici. J’ai de très grandes attentes pour mon passage ici. Je veux bien jouer, tout donner et devenir champion. »
Retour au football européen
Duran s'est d'abord fait connaître à Envigado avant d'être recruté par le Chicago Fire, où ses performances ont attiré l'attention générale. Son nom a encore davantage brillé lorsqu'il a rejoint la Premier League pour s'engager à Aston Villa en janvier 2023. Al-Nassr l'a ensuite recruté pour un montant de 77 millions d'euros, avant qu'il ne soit prêté successivement à Fenerbahçe et au Zenit.
De retour en Europe, l’attaquant a promis de tout donner pour le Benfica, déclarant : « Je veux travailler dur et aider mon équipe. »
À seulement 22 ans, il possède déjà une expérience internationale solide, avec 17 sélections et trois buts marqués sous le maillot de la Colombie.
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Préparez-vous pour la nouvelle saison
Duran entame désormais la préparation estivale sous la direction de l'entraîneur du Benfica, Marco Silva, avec l'objectif de s'imposer comme l'attaquant titulaire. Ses performances durant la saison à venir diront si le club activera ou non son option d'achat de 30 millions d'euros.
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