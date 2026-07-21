Duran a exprimé sa joie après avoir finalisé son transfert et a clairement indiqué qu’il entendait avoir un impact immédiat au sein de son nouveau club. Le Colombien a également dévoilé ses ambitions pour la saison.

« Je suis très reconnaissant envers Dieu, comme je l’ai dit à mon arrivée », a déclaré Duran. « Je suis heureux ! Je continue de dire que c’est le plus grand club du Portugal. Je suis très reconnaissant d’être ici. J’ai de très grandes attentes pour mon passage ici. Je veux bien jouer, tout donner et devenir champion. »







