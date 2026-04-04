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Révélation : le montant du transfert d'Enzo Fernández que Chelsea devrait exiger pour ne pas subir de perte sur ce milieu de terrain acquis 107 millions de livres sterling, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid
Coût d'une rupture nette
Chelsea devrait fixer un prix très élevé pour Fernandez afin d'équilibrer ses comptes avant un éventuel départ cet été. Selon The Times, les Blues devraient obtenir au moins 80 millions de livres sterling (106 millions de dollars) pour éviter d'enregistrer une perte sur le transfert du milieu de terrain. L'Argentin est arrivé à Stamford Bridge en provenance du Benfica en janvier 2023 pour un montant record de 107 millions de livres sterling (131 millions de dollars à l'époque). En raison de la durée de son contrat, sa valeur amortie reste élevée dans le bilan, rendant tout départ à prix réduit financièrement impossible pour le club de l'ouest londonien.
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Rosenior prend position
L'avenir du milieu de terrain est désormais incertain suite à un différend disciplinaire avec Rosenior. Après que Fernandez eut laissé entendre qu'il souhaitait rejoindre Madrid, Rosenior a pris la décision audacieuse de suspendre le vice-capitaine pour deux matches.
« Une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire », a expliqué Rosenior. « La porte n'est pas fermée pour Enzo. Il s'agit d'une sanction. Il faut protéger la culture et, à cet égard, une ligne a été franchie. Même à Everton, il ne manquait pas d'engagement dans ses performances. Quant à parler en son nom, de ce qu'il veut et de son avenir, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. »
Cependant, l'entourage du joueur a réagi avec colère. L'agent Javier Pastore a affirmé que cette sanction était « totalement injuste », ajoutant que son client « méritait bien plus » que son salaire actuel.
Vestiaire en ruines
Les tensions autour de Fernandez semblent s'inscrire dans un climat général de malaise au sein du club. Moises Caicedo a récemment déclaré au journal AS : « J'ai un contrat, mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve », tandis que Marc Cucurella a admis que l'équipe se sentait « découragée » après son élimination de la Ligue des champions.
Malgré ces tensions, la direction reste déterminée à protéger son investissement. Bien que Fernandez ait flirté avec le Real Madrid, le grand club espagnol n’a pas encore laissé entendre qu’il était prêt à faire une offre pour le joueur.
- AFP
Et maintenant ?
Chelsea se prépare actuellement à affronter Port Vale en quarts de finale de la FA Cup. Le club affrontera ensuite Manchester City en Premier League, où il occupe actuellement la sixième place du classement avec 48 points en 31 matches, à sept points du trio de tête.