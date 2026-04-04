Révélation : le montant du transfert d'Enzo Fernández que Chelsea devrait exiger pour ne pas subir de perte sur ce milieu de terrain acquis 107 millions de livres sterling, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid

L'avenir du milieu de terrain est désormais incertain suite à un différend disciplinaire avec Rosenior. Après que Fernandez eut laissé entendre qu'il souhaitait rejoindre Madrid, Rosenior a pris la décision audacieuse de suspendre le vice-capitaine pour deux matches.

« Une ligne a été franchie en ce qui concerne notre culture et ce que nous voulons construire », a expliqué Rosenior. « La porte n'est pas fermée pour Enzo. Il s'agit d'une sanction. Il faut protéger la culture et, à cet égard, une ligne a été franchie. Même à Everton, il ne manquait pas d'engagement dans ses performances. Quant à parler en son nom, de ce qu'il veut et de son avenir, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. »

Cependant, l'entourage du joueur a réagi avec colère. L'agent Javier Pastore a affirmé que cette sanction était « totalement injuste », ajoutant que son client « méritait bien plus » que son salaire actuel.