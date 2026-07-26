Révélation : le montant des émoluments de Mohamed Salah au Beşiktaş, alors que la légende de Liverpool s’apprête à rejoindre la Turquie en tant qu’agent libre

Le président de Beşiktaş, Serdal Adali, a personnellement supervisé les négociations et indique que la balle est désormais dans le camp du joueur. S’exprimant sur l’avancement du dossier, le dirigeant a fait le point après des mois de spéculations : « Comme cela a été rapporté dans les médias, nous menons depuis un certain temps des négociations avec Salah et ses représentants concernant les détails du contrat », a déclaré Adali.

Le président a par ailleurs précisé que le club avait mobilisé toutes ses ressources pour mener à bien ce transfert. Il a ajouté : « Au stade final, nous avons examiné sous tous les angles les demandes du joueur et de ses représentants, et après des négociations réciproques, nous avons soumis notre offre officielle finale. Nous leur avons également demandé de nous faire part de leur décision dans un délai court. »