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Révélation : le montant des émoluments de Mohamed Salah au Beşiktaş, alors que la légende de Liverpool s’apprête à rejoindre la Turquie en tant qu’agent libre
Beşiktaş prépare une offre salariale très généreuse
Les détails financiers du dossier Salah ont fuité : Besiktas prépare un investissement majeur. Selon FotoMac, les « Aigles noirs » ont mis sur la table un contrat mirobolant de 12,5 millions d’euros par an pour s’attacher les services de l’Égyptien.
Les négociations entre le club stambouliote et l’agent de l’international égyptien, Rammy Abbas, ont franchi un cap décisif lors d’une récente réunion au sommet. Si les discussions précédentes avaient achoppé sur des exigences financières, la dernière série de pourparlers a permis aux deux parties de trouver un terrain d’entente sur les conditions personnelles du joueur.
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Le président Adali confirme l'offre finale
Le président de Beşiktaş, Serdal Adali, a personnellement supervisé les négociations et indique que la balle est désormais dans le camp du joueur. S’exprimant sur l’avancement du dossier, le dirigeant a fait le point après des mois de spéculations : « Comme cela a été rapporté dans les médias, nous menons depuis un certain temps des négociations avec Salah et ses représentants concernant les détails du contrat », a déclaré Adali.
Le président a par ailleurs précisé que le club avait mobilisé toutes ses ressources pour mener à bien ce transfert. Il a ajouté : « Au stade final, nous avons examiné sous tous les angles les demandes du joueur et de ses représentants, et après des négociations réciproques, nous avons soumis notre offre officielle finale. Nous leur avons également demandé de nous faire part de leur décision dans un délai court. »
Sortir de l'impasse au sein de la commission
L'un des principaux obstacles à la conclusion de l'accord résidait dans les commissions élevées exigées par l'agent de Salah. Toutefois, selon des informations récentes, des progrès significatifs auraient été réalisés à cet égard, le représentant ayant accepté de revoir ses exigences à la baisse.
Les discussions n’ont pas porté uniquement sur les aspects financiers : la vision globale du projet a également constitué un sujet majeur. Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé tous les aspects, de la structure tactique de l’équipe aux opportunités commerciales en dehors du terrain.
Adali a multiplié les réunions avec son conseil d'administration pour que l'infrastructure soit prête à accueillir une telle recrue, considérée comme la priorité absolue du club lors de ce mercato.
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Un nouveau chapitre s’ouvre à Istanbul
Son départ d’Anfield, qui clôt une époque majeure, annonce l’arrivée probable de Salah à Istanbul, suscitant un enthousiasme considérable chez les supporters de Beşiktaş. La direction travaille désormais à finaliser les dernières formalités pour officialiser ce qui s’annonce comme l’un des plus gros transferts de l’histoire de la Super Lig. Pour l’instant, l’attaquant égyptien savoure un repos bien mérité après avoir contribué à la qualification de son pays pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
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