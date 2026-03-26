Révélation : le « mercato estival idéal » de Manchester United, avec Iliman Ndiaye et Lewis Hall parmi les HUIT noms suivis

Les Red Devils s'apprêtent à vivre une transition majeure au cœur du terrain, le milieu de terrain vétéran Casemiro devant quitter Old Trafford à la fin de la saison. Pour combler ce vide, Manchester United a fait de Baleba, de Brighton, sa priorité, selon Sky Sports. Bien qu'une première tentative ait échoué, le club estime qu'un accord est désormais plus accessible compte tenu d'une légère baisse de la valeur marchande du joueur de 22 ans.

La stratégie de recrutement ne se limite pas à un renfort défensif, le club recherchant également un « numéro huit » créatif. Elliot Anderson, de Nottingham Forest, s'est imposé comme le choix numéro un pour ce poste, même si United doit faire face à une concurrence acharnée de la part de son rival local, Manchester City, pour s'attacher les services de ce milieu de terrain polyvalent.