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Révélation : le « mercato estival idéal » de Manchester United, avec Iliman Ndiaye et Lewis Hall parmi les HUIT noms suivis
La refonte du milieu de terrain reste la priorité
Les Red Devils s'apprêtent à vivre une transition majeure au cœur du terrain, le milieu de terrain vétéran Casemiro devant quitter Old Trafford à la fin de la saison. Pour combler ce vide, Manchester United a fait de Baleba, de Brighton, sa priorité, selon Sky Sports. Bien qu'une première tentative ait échoué, le club estime qu'un accord est désormais plus accessible compte tenu d'une légère baisse de la valeur marchande du joueur de 22 ans.
La stratégie de recrutement ne se limite pas à un renfort défensif, le club recherchant également un « numéro huit » créatif. Elliot Anderson, de Nottingham Forest, s'est imposé comme le choix numéro un pour ce poste, même si United doit faire face à une concurrence acharnée de la part de son rival local, Manchester City, pour s'attacher les services de ce milieu de terrain polyvalent.
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À la recherche du profil idéal
D'autres options sont déjà à l'étude au cas où les cibles principales s'avéreraient trop difficiles à atteindre. Joao Gomes, des Wolves, est considéré comme une solution abordable, d'autant plus que son équipe est menacée de relégation, tandis qu'Adam Wharton, de Crystal Palace, reste une option nationale à fort potentiel.
Dans le dernier tiers, l'attention s'est tournée vers Yan Diomande, la sensation du RB Leipzig. L'international ivoirien de 19 ans a enflammé la Bundesliga avec 10 buts et 7 passes décisives cette saison, offrant le profil spécifique d'ailier droitier qui manque actuellement à United. Pour compléter cette énergie juvénile, le club suit également Ndiaye, d'Everton, qui connaît une nouvelle saison productive et a marqué lors de la récente victoire écrasante 3-0 des Toffees contre Chelsea.
La profondeur défensive et la question de l'arrière gauche
Nathaniel Hall, de Newcastle United, est le candidat favori pour résoudre les problèmes persistants de Manchester United au poste d'arrière gauche. Après une saison exceptionnelle qui lui a valu d'être appelé en équipe d'Angleterre par Thomas Tuchel, Hall est considéré comme le concurrent idéal de Luke Shaw, d'autant plus que le contrat de Tyrell Malacia avec le club touche à sa fin.
Nathaniel Brown, de l'Eintracht Francfort, est également suivi comme option secondaire. L'Allemand de 22 ans s'est illustré en Bundesliga, contribuant à huit buts cette saison. La direction de United souhaite conclure rapidement tout accord afin d'éviter les hausses de prix généralement liées aux performances lors de la Coupe du monde.
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Et maintenant ?
Avant de se consacrer pleinement au marché des transferts, Manchester United cherchera à terminer la saison en beauté, d'autant plus qu'il vise une place en Ligue des champions la saison prochaine. Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement avec 55 points, avec un point d'avance sur Aston Villa, quatrième, et six points d'avance sur Liverpool, qui occupe actuellement la cinquième place. Ils affronteront Leeds United le 13 avril, après la trêve internationale.