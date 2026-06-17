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Révélation : le jour où Harry Kane s’est entendu dire qu’il ne serait « jamais assez bon » – une affirmation que le capitaine des Three Lions, désormais recordman en sélection, fait aujourd’hui mentir avec panache
Kane a enchaîné plusieurs prêts avant de percer chez les Spurs
Atteindre de tels sommets semblait presque impossible lorsqu’il enchaînait les prêts dans des clubs de la Football League entre 2011 et 2013. Il a inscrit ses premiers buts chez les seniors sous les couleurs de Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester, mais rares étaient ceux qui auraient pu prédire ce que cet attaquant acharné allait accomplir.
À Brisbane Road, peu de gens croyaient alors à son éclat futur. Aujourd’hui âgé de 32 ans, il réécrit les annales du nord de Londres, a conquis le titre allemand avec le Bayern Munich et inscrit 79 buts sous le maillot de son pays.
Désormais, Kane est largement reconnu comme le meilleur numéro 9 de la planète, grâce à un niveau individuel remarquable qu’il maintient avec constance. Redknapp, témoin de ses premiers pas à Tottenham, est convaincu que cet humble natif de l’est londonien appartient à l’élite mondiale.
Pendant son passage en EFL, on a dit à Kane qu’il ne serait « jamais assez bon ».
S’exprimant pour BuzzBallz, l’ancien manager des Spurs, Redknapp, a confié à GOAL que, s’il devait bâtir une équipe de toutes pièces, il choisirait sans hésiter Harry Kane pour mener l’attaque, devançant ainsi Erling Haaland et ses coéquipiers. Pour moi, Harry est le meilleur. Haaland est excellent, il marque des buts, mais Harry Kane sait tout faire : il livre des passes comme un milieu de terrain, à la manière de Glenn Hoddle ou de quelqu’un qui distribue le ballon avec précision. Quand il descend en profondeur, il délivre des passes fantastiques. Il sait tout faire.
C’est incroyable de voir comment il a évolué. Je l’avais prêté à l’époque, et Barry Hearn était président de Leyton Orient. Barry l’avait en prêt – je lui avais prêté Steven Caulker et Andros Townsend, et ils sont tous venus et ont sorti l’Orient de la dernière place du classement.
« À l’époque où j’entraînais Tottenham, il m’a lancé : “Andros Townsend peut jouer pour les Spurs, Steven Caulker peut revenir, mais Harry Kane… non, il n’est pas assez bon pour les Spurs.”
Il a progressé, travaillé sans relâche, et il est devenu l’attaquant complet que l’on connaît. C’est un modèle pour tous les jeunes qui aspirent à percer grâce à leur seul travail. Ce qu’il a accompli force l’admiration. »
Kane, qui bat tous les records, deviendra-t-il le meilleur joueur de tous les temps de l'Angleterre ?
Harry Kane a déjà tant accompli qu’il figure désormais parmi les prétendants au titre de « plus grand joueur de tous les temps » de l’Angleterre. Il est sur le point de battre le record de sélections détenu par Peter Shilton, fixé à 125 capes, et il est déterminé à mettre fin à 60 ans d’attente en guidant les Three Lions vers le sacre mondial cet été.
Interrogé sur la possibilité que Kane surpasse des joueurs tels que Bobby Moore, Bobby Charlton, Paul Gascoigne et Wayne Rooney, Redknapp a déclaré : « Eh bien, Bobby… Tu sais que j’ai un faible pour Bobby Moore, c’est mon pote et j’ai joué avec lui à West Ham pendant longtemps. C’est difficile.
Bobby Charlton, encore un joueur exceptionnel, et Gazza, extraordinaire. Mais Harry Kane est le meilleur avant-centre du monde, c’est tout simplement un joueur fantastique. C’est un immense talent, un gars formidable, un père de famille dévoué qui s’entraîne avec sérieux ; on n’entend jamais rien de négatif à son sujet. Il sait tout faire : marquer, créer, jouer de la tête, courir, travailler, tacler… Il se donne à fond pour l’équipe et assume pleinement son rôle de leader. C’est tout simplement un joueur incroyable : 61 buts cette année en Allemagne, c’est impressionnant vu d’où il vient.
S’il a réussi, c’est parce qu’il s’est donné à fond : il s’entraînait tous les jours pendant une heure, une heure et demie, après que tout le monde était rentré. Il voulait devenir footballeur, il a encaissé les coups, il a été prêté à plusieurs reprises, il n’a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu, les entraîneurs ne le faisaient pas jouer, mais il n’a pas abandonné, il a continué à travailler encore plus dur jusqu’à ce qu’il atteigne enfin son objectif. Pour moi, c’est sans aucun doute le meilleur avant-centre du monde. »
- BuzzBallz
Coupe du monde 2026 : Kane espère mettre fin à 60 ans d’attente pour ses fidèles supporters
L'Angleterre, emmenée par Kane en attaque, entamera mercredi sa nouvelle campagne pour la Coupe du monde en affrontant la Croatie à l'AT&T Stadium, le stade des Dallas Cowboys de la NFL. L'équipe de Thomas Tuchel espère offrir à ses supporters, fidèles mais en manque de succès, de nombreuses occasions de se réjouir.
Pour redonner le sourire aux fans de football cet été, BuzzBallz les invite à s’impliquer et à savourer l’aspect convivial du jeu. Pour célébrer les 21 866 jours écoulés depuis le dernier sacre anglais dans une grande compétition internationale, la marque de boissons prêtes à boire offre 21 866 produits aux supporters qui partageront, sur les réseaux sociaux, des photos ou vidéos originales montrant où leurs BuzzBallz auront atterri durant le tournoi.