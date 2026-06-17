Atteindre de tels sommets semblait presque impossible lorsqu’il enchaînait les prêts dans des clubs de la Football League entre 2011 et 2013. Il a inscrit ses premiers buts chez les seniors sous les couleurs de Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester, mais rares étaient ceux qui auraient pu prédire ce que cet attaquant acharné allait accomplir.

À Brisbane Road, peu de gens croyaient alors à son éclat futur. Aujourd’hui âgé de 32 ans, il réécrit les annales du nord de Londres, a conquis le titre allemand avec le Bayern Munich et inscrit 79 buts sous le maillot de son pays.

Désormais, Kane est largement reconnu comme le meilleur numéro 9 de la planète, grâce à un niveau individuel remarquable qu’il maintient avec constance. Redknapp, témoin de ses premiers pas à Tottenham, est convaincu que cet humble natif de l’est londonien appartient à l’élite mondiale.