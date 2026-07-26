Les attentes sont énormes autour de Gabriel, mais Manchester United entend gérer la progression de ce jeune attaquant de 15 ans avec le plus grand soin. Sa présence inattendue lors de la récente tournée de pré-saison en Norvège a alimenté les rumeurs : il pourrait devenir l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire du club à faire ses débuts avec l’équipe première.

Il a toutefois dû patienter pour ses débuts chez les seniors, bien qu’il ait été retenu dans le groupe pour la victoire 5-0 en pré-saison contre Rosenborg. Depuis le banc, il a observé d’autres joueurs issus du centre de formation occuper le devant de la scène.