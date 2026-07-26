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Révélation : le jeune prodige JJ Gabriel, 15 ans, pourrait effectuer ses débuts officiels avec Manchester United ; le surnommé « petit Messi » attend quant à lui son baptême en équipe première lors de la préparation estivale
Le report du match en Norvège
Les attentes sont énormes autour de Gabriel, mais Manchester United entend gérer la progression de ce jeune attaquant de 15 ans avec le plus grand soin. Sa présence inattendue lors de la récente tournée de pré-saison en Norvège a alimenté les rumeurs : il pourrait devenir l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire du club à faire ses débuts avec l’équipe première.
Il a toutefois dû patienter pour ses débuts chez les seniors, bien qu’il ait été retenu dans le groupe pour la victoire 5-0 en pré-saison contre Rosenborg. Depuis le banc, il a observé d’autres joueurs issus du centre de formation occuper le devant de la scène.
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Le parcours de JJ Gabriel jusqu'à ses débuts en équipe première
Carrick adopte une approche prudente pour le développement de Gabriel, souhaitant préserver le jeune attaquant de l’intense exposition médiatique. Malgré tout, le joueur s’est déjà comporté comme un élément senior en remplissant des obligations hors terrain, notamment lors de séances de rencontre avec les supporters.
Selon leManchester Evening News, les premiers tours de la Carabao Cup représentent actuellement la fenêtre la plus réaliste pour que Gabriel effectue ses débuts en compétition. L’attaquant n’aura 16 ans que le 6 octobre, ce qui l’empêche pour l’instant de s’inscrire avec l’équipe première ; toutefois, les troisième ou quatrième tours de la Coupe de la Ligue pourraient constituer le cadre idéal pour une brève apparition.
Un message d'appel à la patience
À Carrington, l’impression prévaut que son heure viendra naturellement, à mesure que sa maturité physique rattrapera son talent technique. Pour l’instant, il demeure la figure de proue d’un groupe de jeunes très prometteurs, sous l’œil attentif du staff technique qui évalue quotidiennement ses progrès afin de déterminer quand il sera véritablement prêt à affronter les exigences physiques de la Premier League.
De son côté, Gabriel a publié un bref message sur Instagram : « Patience ». Bien qu'il n'ait pas joué en Norvège, le jeune attaquant a tout de même attiré beaucoup d'attention dans le stade. Les supporters faisaient la queue pour prendre des photos avec lui et lui demander des autographes, ce qui montre à quel point l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation de Manchester United suscite déjà beaucoup d'attente.
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L'ascension d'un prodige
Gabriel s'est déjà imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football anglais. Après être passé par les centres de formation de Chelsea, d'Arsenal et de West Ham, il a rejoint Manchester United en 2022. L’attaquant a immédiatement fait sensation en inscrivant un doublé lors de ses débuts avec les moins de 18 ans contre Leeds. La saison dernière, Gabriel a inscrit 26 buts et délivré quatre passes décisives en 29 matches disputés entre la Premier League des moins de 18 ans et la FA Youth Cup. Cette forme prolifique lui a valu d’être sacré meilleur joueur de la saison de la Premier League des moins de 18 ans.
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