La FA a confirmé que le mandat de Tuchel à la tête de l’équipe d’Angleterre pourrait être écourté si les Three Lions ne se montraient pas à la hauteur lors de la Coupe du monde qui se tiendra cet été en Amérique du Nord. Bien que le sélectionneur allemand ait obtenu une prolongation de contrat de deux ans en février, cet accord dépend fortement de la capacité de son équipe à répondre aux attentes lors du prochain tournoi.

Le directeur général de la Fédération anglaise de football, Mark Bullingham, a confirmé que l’instance avait inséré des « clauses de performance » dans le contrat. Ces dispositions lui permettent de procéder à un changement sur le banc en cas de campagne infructueuse aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis le camp d’entraînement de Kansas City, il a déclaré : « Il y a des clauses de performance dans chaque contrat de la FA, mais je n’entrerai pas dans les détails quant à leur nature. »