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Révélation : le contrat de Thomas Tuchel avec la sélection anglaise inclut une clause de sortie en cas de Coupe du monde, ce qui ne lui assure pas de rester en poste jusqu’à l’Euro 2028
Une clause de performance impose un ultimatum pour la Coupe du monde.
La FA a confirmé que le mandat de Tuchel à la tête de l’équipe d’Angleterre pourrait être écourté si les Three Lions ne se montraient pas à la hauteur lors de la Coupe du monde qui se tiendra cet été en Amérique du Nord. Bien que le sélectionneur allemand ait obtenu une prolongation de contrat de deux ans en février, cet accord dépend fortement de la capacité de son équipe à répondre aux attentes lors du prochain tournoi.
Le directeur général de la Fédération anglaise de football, Mark Bullingham, a confirmé que l’instance avait inséré des « clauses de performance » dans le contrat. Ces dispositions lui permettent de procéder à un changement sur le banc en cas de campagne infructueuse aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis le camp d’entraînement de Kansas City, il a déclaré : « Il y a des clauses de performance dans chaque contrat de la FA, mais je n’entrerai pas dans les détails quant à leur nature. »
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Pourquoi la FA est intervenue avant le tournoi
Prolonger le contrat de Tuchel avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde était une décision stratégique destinée à écarter toute distraction. Si la Fédération anglaise avait différé son annonce, le technicien allemand aurait abordé la compétition avec un bail expirant à son issue, risquant ainsi des spéculations médiatiques sur son avenir et l’intérêt des plus grands clubs européens.
Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a justifié ce calendrier en soulignant qu’un technicien du calibre de Tuchel ne resterait pas longtemps sur le marché. « La réalité, c’est qu’il s’agit d’un entraîneur de très haut niveau qui serait très sollicité. Nous savions que nous avions quelqu’un qui faisait un excellent travail et nous ne pouvons pas simplement nous attendre à ce que quelqu’un attende sans rien faire, en laissant les choses se faire toutes seules », a expliqué le PDG. Il a ajouté que pour un tournoi à domicile comme l’Euro 2028, la FA souhaitait un entraîneur qui « ait déjà fait ses preuves ».
La FA conserve la main sur l’avenir
Si les clauses de performance protègent la FA en cas de mauvais résultats, l’instance dirigeante est également convaincue de pouvoir empêcher Tuchel d’être débauché par un club. Interrogé sur l’existence d’une clause de résiliation qui permettrait à l’entraîneur de partir de son propre chef, Bullingham a réaffirmé la position de force de la FA.
« Nous pouvons le contraindre à respecter son contrat », a affirmé Bullingham, indiquant clairement que la FA entend maintenir Tuchel à son poste tant que l’équipe atteindra ses objectifs. Pour l’instant, l’Allemand reste l’homme chargé de mettre fin à la longue disette de l’Angleterre en matière de trophées, mais le filet de sécurité que représente l’Euro 2028 ne tiendra que si ses résultats en Amérique du Nord ce mois-ci sont à la hauteur.
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La pression monte malgré un début de saison parfait
Depuis son arrivée sur le banc, le bilan statistique de Tuchel est irréprochable : l’ex-mentor de Chelsea a enchaîné huit victoires officielles sans concéder le moindre but.
Néanmoins, ses choix de sélection ont suscité la polémique. Les supporters avaient précédemment exprimé « stupéfaction, dérision et une bonne dose d’incrédulité » après que Tuchel a essuyé des critiques sur son style de jeu, des performances décousues ayant suivi l’exclusion de stars telles qu’Adam Wharton et Jack Grealish lors des précédentes convocations.
Malgré ces critiques extérieures, le groupe reste concentré sur le groupe L. L’Angleterre entamera sa Coupe du monde mercredi face à la Croatie, puis affrontera le Ghana et le Panama.