Révélation : la star de Premier League vers laquelle se tournera Manchester United « s'il ne parvient pas à recruter Elliot Anderson » - les rivaux de Manchester City obligeant les Red Devils à revoir leur stratégie

Selon Football Insider, Manchester United suit de près la situation de Tonali à St James' Park, alors que l'on craint de plus en plus de voir le club passer à côté d'Anderson. Le meneur de jeu de Nottingham Forest était le choix numéro un pour redynamiser le milieu de terrain, mais Manchester City est actuellement en tête dans la course pour s'attacher les services du joueur de 23 ans et se montre confiant quant à la conclusion d'un accord. Nottingham Forest devrait demander un montant de l'ordre de 100 millions de livres sterling (132 millions de dollars) pour l'international anglais. Compte tenu de la puissance financière supérieure de City et de la nécessité pour United de répartir son budget, le club a reconnu qu'il fallait revoir sa stratégie pour éviter de se retrouver à court de joueurs.