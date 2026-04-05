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Révélation : la star de Premier League vers laquelle se tournera Manchester United « s'il ne parvient pas à recruter Elliot Anderson » - les rivaux de Manchester City obligeant les Red Devils à revoir leur stratégie
Manchester United se tourne vers Tonali alors que Manchester City mène la course
Selon Football Insider, Manchester United suit de près la situation de Tonali à St James' Park, alors que l'on craint de plus en plus de voir le club passer à côté d'Anderson. Le meneur de jeu de Nottingham Forest était le choix numéro un pour redynamiser le milieu de terrain, mais Manchester City est actuellement en tête dans la course pour s'attacher les services du joueur de 23 ans et se montre confiant quant à la conclusion d'un accord. Nottingham Forest devrait demander un montant de l'ordre de 100 millions de livres sterling (132 millions de dollars) pour l'international anglais. Compte tenu de la puissance financière supérieure de City et de la nécessité pour United de répartir son budget, le club a reconnu qu'il fallait revoir sa stratégie pour éviter de se retrouver à court de joueurs.
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Un choix stratégique pour le poste de Casemiro
Alors que le club cherche désespérément à renforcer son milieu de terrain sous la houlette de Carrick, l'international italien de 25 ans s'est imposé comme la solution privilégiée. L'ancien responsable du recrutement de Manchester United, Mick Brown, estime que le milieu de terrain présente un profil spécifique qui correspondrait aux exigences tactiques d'Old Trafford. Après avoir dressé un bilan complet de la situation, Brown a expliqué en détail pourquoi l'ancien joueur de l'AC Milan est considéré comme le candidat idéal pour occuper le poste de milieu défensif. « Il serait plus à même de remplir le rôle de Casemiro que certaines des autres options envisagées, et il a vraiment impressionné avec Newcastle cette saison », a révélé Brown.
Un recruteur révèle que Tonali est la priorité numéro un
Brown a expliqué en détail pourquoi les Red Devils changent d’orientation et envisagent un éventuel transfert. « Manchester United a repéré de nombreux milieux de terrain », a-t-il déclaré à Football Insider. « Elliot Anderson est évidemment le principal candidat ; c'est lui qu'ils veulent vraiment, mais Man City s'y intéresse également, ce qui pourrait compliquer les choses. Mais s'ils ne parviennent pas à recruter Anderson, Tonali est celui dont j'ai le plus entendu parler. Il correspondrait mieux au profil de Casemiro que certaines des autres options envisagées, et il a vraiment impressionné avec Newcastle cette saison. »
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Newcastle s'apprête à vivre un été mouvementé en raison du départ de ses stars
Newcastle s'apprête à vivre un mercato mouvementé, alors que l'inquiétude grandit quant à la possibilité de voir plusieurs joueurs vedettes quitter le club s'il ne parvient pas à se qualifier pour une compétition européenne. Outre Tonali, Bruno Guimaraes est également pressenti pour partir, ce qui exposerait l'entraîneur Eddie Howe à un exode massif. Tonali a été un joueur régulier pour les Magpies, totalisant 47 apparitions et délivrant sept passes décisives. Cependant, ses agents ayant apparemment sondé l'intérêt de plusieurs clubs de la division depuis janvier – notamment Arsenal et Liverpool –, United est prêt à passer à l'action si l'occasion se présente de recruter son remplaçant, évalué à 100 millions de livres sterling.