Révélation : la réaction de Pep Guardiola, le manager de Manchester City, à la décision controversée de l’assistance vidéo (VAR) qui a offert à Arsenal une victoire cruciale dans la course au titre de Premier League

Malgré le rebondissement dramatique survenu dans l’est de Londres, Pep Guardiola refuse de s’appesantir sur l’intervention du VAR en fin de match. Interrogé sur cet incident et son impact sur la course au titre, l’entraîneur espagnol a fait preuve de pragmatisme. « Crystal Palace, et se concentrer sur ce que nous devons faire », a-t-il déclaré aux journalistes. « Comme je l’ai toujours appris au cours de ma carrière d’entraîneur, il faut oublier ce que l’on ne peut pas contrôler. Se concentrer et mieux faire ce que nous n’avons pas bien fait cette saison pour nous battre pour la Premier League. Nous sommes toujours en lice et le prochain match, c’est Crystal Palace. » City sait qu’il doit remporter la victoire pour garder ses espoirs de titre intacts.