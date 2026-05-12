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Révélation : la réaction de Pep Guardiola, le manager de Manchester City, à la décision controversée de l’assistance vidéo (VAR) qui a offert à Arsenal une victoire cruciale dans la course au titre de Premier League
Analyse du drame controversé autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage
Les Gunners restent en course pour le titre, mais cette rencontre a été marquée par l’annulation controversée d’un but de Callum Wilson en fin de match pour West Ham. L’arbitre Chris Kavanagh, après consultation du VAR Darren England, a refusé la réalisation, estimant que Pablo Felipe avait commis une faute sur le gardien David Raya. Une décision aux conséquences considérables pour le haut comme pour le bas du classement. Les Gunners occupent provisoirement la première place de la Premier League avec 79 points en 36 matchs, cinq unités devant Manchester City, qui possède une rencontre en moins. De leur côté, les Hammers pointent à la 18e place avec 36 points et luttent désespérément pour leur maintien.
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Guardiola se tourne déjà vers le prochain défi.
Malgré le rebondissement dramatique survenu dans l’est de Londres, Pep Guardiola refuse de s’appesantir sur l’intervention du VAR en fin de match. Interrogé sur cet incident et son impact sur la course au titre, l’entraîneur espagnol a fait preuve de pragmatisme. « Crystal Palace, et se concentrer sur ce que nous devons faire », a-t-il déclaré aux journalistes. « Comme je l’ai toujours appris au cours de ma carrière d’entraîneur, il faut oublier ce que l’on ne peut pas contrôler. Se concentrer et mieux faire ce que nous n’avons pas bien fait cette saison pour nous battre pour la Premier League. Nous sommes toujours en lice et le prochain match, c’est Crystal Palace. » City sait qu’il doit remporter la victoire pour garder ses espoirs de titre intacts.
Le calendrier du Palace et l'épineuse question de la rotation
Selon ESPN, le calendrier chargé de Crystal Palace suscite de nouvelles inquiétudes. L’entraîneur Oliver Glasner a admis qu’il pourrait procéder à des rotations dans son effectif avant la finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano, le 27 mai. « Je ne suis pas responsable d’Arsenal, je ne suis pas responsable de Manchester City, je suis responsable de Crystal Palace », a-t-il déclaré. Les Eagles reçoivent d’abord City mercredi, puis affrontent Brentford dimanche et clôturent leur saison de championnat à domicile contre Arsenal le 24 mai. Malgré ces rotations annoncées, Guardiola s’attend à un engagement total et rappelle : « Ces équipes sont tellement professionnelles. Crystal Palace jouera à fond contre nous. »
- AFP
La dernière ligne droite avant le sacre
Au final, l'attribution du trophée de la Premier League dépendra de la manière dont les deux clubs géreront cette fin de saison haletante. Alors qu'Arsenal guette le moindre faux pas, Manchester City doit remporter le maximum de points lors de ses derniers matchs décisifs. Les prochains jours nous diront définitivement quelle équipe franchira la ligne d'arrivée en première position et remportera le titre.