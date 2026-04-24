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Révélation : la qualité qui distingue Cristiano Ronaldo des autres joueurs, alors que le « GOAT » portugais est pressenti pour briller lors de la Coupe du monde 2026
Hierro balaye les inquiétudes liées à son âge
Ronaldo s'apprête à entrer dans l'histoire cet été en devenant le premier joueur à participer à six Coupes du monde différentes. Malgré les inquiétudes liées à son âge, le capitaine portugais a conservé un niveau de performance exceptionnel en Saudi Pro League, avec 24 buts et deux passes décisives en 25 matches cette saison. Ses performances ont joué un rôle déterminant pour maintenir Al-Nassr en tête du classement, avec actuellement huit points d'avance sur son rival Al-Hilal.
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Ce vétéran se distingue avant tout par son grand professionnalisme.
Ayant étroitement collaboré avec l’attaquant à Riyad, Hierro estime que la condition physique et la force mentale de Ronaldo restent inégalées dans le football moderne. L’ancien international espagnol affirme qu’à condition que l’avant-centre évite les blessures graves, sa place dans l’équipe de Roberto Martínez est incontestable.
S’exprimant sur la chaîne égyptienne ON Sport au sujet de la longévité et de la condition physique du capitaine, Hierro a déclaré : « Je pense que Cristiano Ronaldo est toujours capable de rivaliser au plus haut niveau. Ce qu’il a montré jusqu’à présent, tant en club qu’en sélection nationale, le démontre clairement. Je ne vois aucune raison d’écarter Cristiano de la Coupe du monde, tant qu’il conserve sa forme physique et continue à jouer à ce niveau.
« Certes, l’âge et d’éventuelles blessures pourraient peser, mais Cristiano est réputé pour son entretien méticuleux et sa préparation constante. Je suis convaincu qu’il apportera beaucoup au Portugal et qu’il brillera lors de la Coupe du monde. »
Un modèle de discipline à nul autre pareil
L’admiration de Hierro s’appuie sur l’observation de la routine quotidienne et de la soif de compétition qui ont permis à Ronaldo d’inscrire le nombre record de 143 buts en 226 sélections avec son pays. L’ancien capitaine du Real Madrid souligne que la soif de succès de l’attaquant reste intacte malgré un palmarès impressionnant et un statut de vétéran.
Décrivant la qualité spécifique qui distingue le quintuple Ballon d’Or de ses pairs, Hierro a ajouté : « Travailler avec Cristiano Ronaldo est une expérience exceptionnelle à tous les égards. Nous ne parlons pas seulement d’un grand joueur, mais d’un modèle unique de professionnalisme et de discipline. Ce qui le distingue vraiment, c’est sa passion constante. Malgré son âge, il a toujours la même envie de gagner, de marquer des buts et de s’améliorer. »
- AFP
Test d’ouverture à Houston
Le Portugal entamera sa campagne dans le groupe K face à la République démocratique du Congo le 17 juin au NRG Stadium, avant de défier l’Ouzbékistan et la Colombie lors de la phase de groupes. Dans un premier temps, Ronaldo visera à préserver son efficacité devant le but afin d’aborder la compétition en tant que fer de lance de la sélection. En pleine forme en championnat et investi de son rôle de leader, il demeure la principale menace pour les défenses adverses à l’approche de cette épreuve nord-américaine.