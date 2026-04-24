Révélation : la qualité qui distingue Cristiano Ronaldo des autres joueurs, alors que le « GOAT » portugais est pressenti pour briller lors de la Coupe du monde 2026

Ayant étroitement collaboré avec l’attaquant à Riyad, Hierro estime que la condition physique et la force mentale de Ronaldo restent inégalées dans le football moderne. L’ancien international espagnol affirme qu’à condition que l’avant-centre évite les blessures graves, sa place dans l’équipe de Roberto Martínez est incontestable.

S’exprimant sur la chaîne égyptienne ON Sport au sujet de la longévité et de la condition physique du capitaine, Hierro a déclaré : « Je pense que Cristiano Ronaldo est toujours capable de rivaliser au plus haut niveau. Ce qu’il a montré jusqu’à présent, tant en club qu’en sélection nationale, le démontre clairement. Je ne vois aucune raison d’écarter Cristiano de la Coupe du monde, tant qu’il conserve sa forme physique et continue à jouer à ce niveau.

« Certes, l’âge et d’éventuelles blessures pourraient peser, mais Cristiano est réputé pour son entretien méticuleux et sa préparation constante. Je suis convaincu qu’il apportera beaucoup au Portugal et qu’il brillera lors de la Coupe du monde. »