Le Bayern a surpris son monde en recrutant Kompany durant l’été 2024, après avoir essuyé plusieurs refus de la part de cibles de premier plan. Le club bavarois aurait approché Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et Oliver Glasner, et aurait même envisagé le retour de Hansi Flick, avant de se tourner vers l’ancien capitaine de Manchester City, fraîchement relégué avec Burnley.

La nomination du Belge a été accueillie avec scepticisme par la presse allemande, mais, sous la houlette de l’ancien capitaine de Manchester City, l’équipe s’est progressivement renforcée au fil des deux dernières saisons jusqu’à retrouver son statut de formation référence en Europe.

Le club bavarois aurait toutefois pu changer de cap sans l’intervention de l’ancien mentor de Kompany, qui a reçu un appel de ses anciens employeurs et leur a conseillé de le recruter avant qu’il ne soit trop tard.

Uli Hoeness a raconté ce moment décisif à DAZN : « Quand on y pense, quelle chance nous avons eue ! Je ne le connaissais pas non plus avant. Max [Eberl] l’avait présenté comme quatrième ou cinquième option. Ensuite, Max s’est rendu à Burnley avec Christoph Freund. Karl-Heinz [Rummenigge] et moi avons alors appelé Pep Guardiola. Il nous a lancé : « Vous devez le prendre les yeux fermés, car si vous ne le prenez pas maintenant, il sera à City dans deux ou trois ans. »