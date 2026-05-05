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Révélation : la prédiction audacieuse de Pep Guardiola a convaincu le Bayern Munich d’engager Vincent Kompany, que l’on présente comme le choix « idéal » pour Harry Kane et ses coéquipiers
L'appel téléphonique décisif de Guardiola
Le Bayern a surpris son monde en recrutant Kompany durant l’été 2024, après avoir essuyé plusieurs refus de la part de cibles de premier plan. Le club bavarois aurait approché Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et Oliver Glasner, et aurait même envisagé le retour de Hansi Flick, avant de se tourner vers l’ancien capitaine de Manchester City, fraîchement relégué avec Burnley.
La nomination du Belge a été accueillie avec scepticisme par la presse allemande, mais, sous la houlette de l’ancien capitaine de Manchester City, l’équipe s’est progressivement renforcée au fil des deux dernières saisons jusqu’à retrouver son statut de formation référence en Europe.
Le club bavarois aurait toutefois pu changer de cap sans l’intervention de l’ancien mentor de Kompany, qui a reçu un appel de ses anciens employeurs et leur a conseillé de le recruter avant qu’il ne soit trop tard.
Uli Hoeness a raconté ce moment décisif à DAZN : « Quand on y pense, quelle chance nous avons eue ! Je ne le connaissais pas non plus avant. Max [Eberl] l’avait présenté comme quatrième ou cinquième option. Ensuite, Max s’est rendu à Burnley avec Christoph Freund. Karl-Heinz [Rummenigge] et moi avons alors appelé Pep Guardiola. Il nous a lancé : « Vous devez le prendre les yeux fermés, car si vous ne le prenez pas maintenant, il sera à City dans deux ou trois ans. »
- AFP
Le choix « idéal » pour le Bayern
Depuis qu’il a pris les commandes, ce technicien de 40 ans a métamorphosé l’atmosphère du club et conduit le Bayern Munich vers deux titres consécutifs de Bundesliga ainsi qu’une Supercoupe d’Allemagne. Fort d’un bilan remarquable de 81 victoires, 14 nuls et seulement 12 défaites en 107 matchs, il doit son succès à un dévouement sans faille.
Uli Hoeness salue son professionnalisme : « C’est une personne parfaite, je dirais. Il est très intelligent, les autres l’étaient aussi. C’est un polyglotte, il parle couramment cinq langues. Lors du premier dîner, une chose m’a particulièrement plu : il a dit : “Le plus important dans ce métier, c’est le travail.” Et il a aussi ajouté : “Je serai le premier à arriver le matin et le dernier à partir le soir.” Il a ainsi démontré qu’il ne se contentait pas de paroles, mais passait à l’acte. Je crois que c’est ce qui a fait toute la différence. »
Un bol d’air frais bienvenu après la tempête Tuchel
Le Bayern Munich avait impérativement besoin d’un renouveau mental après une période tumultueuse sous la direction de Thomas Tuchel. Bien que l’entraîneur allemand ait mené le club vers le titre de Bundesliga 2022-2023 lors d’une dernière journée riche en suspense, son mandat s’est rapidement désagrégé. Le club a officialisé son départ imminent en février 2024, au cœur d’une saison décevante : le géant bavarois a terminé à la troisième place du championnat, subi une élimination surprenante en Coupe face à Saarbrücken, formation de troisième division, et échoué en Ligue des champions.
Avec 16 défaites en 61 matchs et une atmosphère toxique héritée du sextuplé de Flick et du limogeage soudain de Nagelsmann, le vestiaire était fracturé. La capacité de Kompany à unifier ce groupe d’étoiles a donc apporté un bol d’air frais, d’autant qu’aucune friction publique sur les transferts n’est venue troubler son arrivée.
Uli Hoeness salue cette approche : « Ce qui le rend particulièrement remarquable, c’est son intelligence relationnelle. Il ne laisse tomber personne. Il ne dénigre jamais personne dans la presse. Il ne dira jamais du mal d’un joueur ou du club. Et il ne réagira pas, après une mauvaise rencontre, en clamant : “Il nous faut un arrière gauche, il nous faut ceci, il nous faut cela.” Son objectif est d’élever le niveau de chaque joueur, et il y parvient. »
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Une soirée européenne qui s’annonce décisive
Le Bayern accueille le Paris Saint-Germain mercredi et vise à renverser le score de 5-4 concédé à l’aller pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Déjà qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne et sacré champion d’Allemagne, le club peut réaliser un triplé historique cette saison.