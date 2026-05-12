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Révélation : la nouvelle tribune Kop de Wrexham ouvrira ses portes à cette date, et Rob Mac et Ryan Reynolds se risquent à un pronostic ambitieux pour les Red Dragons, qui briguent une place en Premier League
La date limite pour la nouvelle tribune Kop
Les supporters de Wrexham attendaient avec impatience des nouvelles concernant la rénovation de l'emblématique Racecourse Ground, et le coprésident Mac a désormais pris la parole pour confirmer officiellement le calendrier du « remplissage des gradins ».
S’exprimant auprès de Collider Interviews, Mac a officialisé le calendrier pour gérer les attentes des supporters : « Je le dis publiquement, car c’est plus simple une fois que c’est clair : le stade sera prêt pour le début de la saison 2027-2028. Il accueillera le public, ce qui signifie que les supporters prendront place en tribune. Pas dès la saison prochaine, mais celle d’après. Des supporters seront assis dans les tribunes pour regarder les matchs. »
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Une capacité accrue et des ambitions hollywoodiennes
Les plans révisés pour la tribune Kop sont bien plus ambitieux que les projets initiaux. Le club a déposé l'été dernier une nouvelle demande de permis de construire visant à ajouter 2 250 places, ce qui porterait la capacité totale de la tribune à 7 750 places.
Une fois les travaux achevés, l’historique Racecourse Ground retrouvera sa configuration à quatre tribunes, avec une capacité globale supérieure à 18 000 spectateurs.
Reynolds a salué la ténacité de son partenaire pour avoir surmonté les obstacles logistiques qui ont ralenti la construction. Il a ajouté : « Cet homme fait bouger les choses. Si vous dites à Rob que quelque chose est impossible, vous voyez ses pupilles se dilater soudainement et quelque chose se passe en lui. » Une détermination essentielle alors que le club se prépare à son parcours en EFL, avec la Premier League comme objectif ultime, bien que lointain.
Un site de classe mondiale pour le nord du Pays de Galles
Ce projet de réaménagement ne vise pas uniquement le succès national ; il entend aussi restaurer le prestige international de Wrexham. La nouvelle tribune, une fois achevée, permettra au stade d’atteindre la conformité à la catégorie 4 de l’UEFA.
Ce niveau, le plus élevé du classement UEFA, ouvrira la possibilité d’accueillir à l’avenir des rencontres de Ligue des champions, de Ligue Europa et du Championnat d’Europe.
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Assurer la pérennité du rêve de la Premier League
Alors que Wrexham poursuit son ascension fulgurante sous les projecteurs d’Hollywood, les infrastructures doivent suivre le rythme des succès sur le terrain. La nouvelle tribune Kop offrira des équipements modernes, notamment des zones de places debout sécurisées, des loges d’accueil et des places assises améliorées et accessibles. Elle a déjà été retenue comme site d’accueil potentiel dans le cadre de la candidature du Royaume-Uni pour la Coupe du monde féminine de 2035.
Si le report de l’ouverture à 2027 risque de frustrer certains, les propriétaires estiment que l’attente sera récompensée par un écrin digne des ambitions du club.