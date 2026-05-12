Les plans révisés pour la tribune Kop sont bien plus ambitieux que les projets initiaux. Le club a déposé l'été dernier une nouvelle demande de permis de construire visant à ajouter 2 250 places, ce qui porterait la capacité totale de la tribune à 7 750 places.

Une fois les travaux achevés, l’historique Racecourse Ground retrouvera sa configuration à quatre tribunes, avec une capacité globale supérieure à 18 000 spectateurs.

Reynolds a salué la ténacité de son partenaire pour avoir surmonté les obstacles logistiques qui ont ralenti la construction. Il a ajouté : « Cet homme fait bouger les choses. Si vous dites à Rob que quelque chose est impossible, vous voyez ses pupilles se dilater soudainement et quelque chose se passe en lui. » Une détermination essentielle alors que le club se prépare à son parcours en EFL, avec la Premier League comme objectif ultime, bien que lointain.