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Révélation : la « mission inachevée » qui a ramené José Mourinho au Real Madrid – le « Special One » étant bien décidé à assouvir son envie irrépressible de trophées
À la poursuite du prestigieux titre européen
Si le premier passage de Mourinho au Bernabéu, entre 2010 et 2013, reste dans les mémoires pour avoir battu des records nationaux et mis fin à la domination du FC Barcelone, il a finalement été marqué par un sentiment de « ce qui aurait pu être ». Bien qu’il ait atteint trois demi-finales consécutives de la Ligue des champions, le Portugais n’a jamais réussi à brandir le célèbre trophée avec les « Blancos », laissant derrière lui un sentiment tenace d’« affaire inachevée ».
L’entraîneur chevronné s’apprête désormais à reprendre les rênes après la réélection de Florentino Pérez. Pour Mourinho, ce retour a pour principal objectif d’assouvir sa soif de titre continental. Ayant déjà remporté la Ligue des champions avec Porto et l’Inter, le défi de rééditer cet exploit à Madrid serait le facteur déterminant qui l’a convaincu d’accepter à nouveau le poste, selon AS.
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Perez officialise le retour de son « Special One ».
Le retour de cet homme de 63 ans s’inscrit dans un vaste remaniement au Bernabéu. Pérez vient d’obtenir un nouveau mandat de quatre ans à la présidence et le dirigeant chevronné n’a pas tardé à se rallier à l’entraîneur qui a contribué à poser les bases du succès actuel du club. « Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid remporte encore plus de titres », a déclaré Perez aux supporters, tout en se disant « fier que José Mourinho, l’un des meilleurs entraîneurs au monde, soit sur le point de revenir ».
Pérez a souvent souligné que le premier passage du technicien portugais avait permis de reconstruire la mentalité de compétition de l’équipe, avant que le club ne décroche six titres européens en onze ans. Aujourd’hui, avec un pouvoir administratif assuré jusqu’en 2030, le président voit en Mourinho l’homme de la situation pour rétablir la discipline et l’esprit de victoire au sein d’un effectif en difficulté depuis deux saisons.
Une nouvelle ère s’ouvre avec un staff d’entraîneurs familier.
Mourinho devrait s'entourer d'un cercle restreint de proches à Valdebebas. Parmi les noms évoqués pour un retour, celui de Pepe, icône du club, figure en tête de liste. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, l'ancien défenseur serait bien placé pour intégrer le staff technique. Ayant disputé 125 matches sous les ordres de Mourinho lors de son premier mandat, sa connaissance approfondie de l'ADN du club est considérée comme un atout essentiel pour la nouvelle direction.
Selon AS, la refonte du staff technique devrait également intégrer plusieurs éléments de l’équipe que Mourinho a dirigée récemment au Benfica : Joao Tralhao, Pedro Machado et l’analyste Roberto Merella sont attendus pour renforcer ce projet.
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À la recherche de la prochaine superstar à 150 millions d'euros
Le retour du « Special One » coïncide avec un retour au célèbre modèle de recrutement des « galacticos » du club. Avec un budget colossal qui lui brûle les doigts, Pérez est déjà à la recherche de recrues de prestige pour électriser le public du Bernabéu. Selon les rumeurs, le président préparerait même une offre record de 150 millions d’euros pour Michael Olise, du Bayern Munich. Les champions d’Allemagne ont déjà lancé un avertissement : pas touche à leur joueur. Reste que l’attrait du nouveau projet de Mourinho au Real Madrid pourrait s’avérer difficile à refuser pour n’importe quel footballeur, alors que le club cherche à rétablir sa domination sur la scène mondiale.