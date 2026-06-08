Révélation : la « mission inachevée » qui a ramené José Mourinho au Real Madrid – le « Special One » étant bien décidé à assouvir son envie irrépressible de trophées

Si le premier passage de Mourinho au Bernabéu, entre 2010 et 2013, reste dans les mémoires pour avoir battu des records nationaux et mis fin à la domination du FC Barcelone, il a finalement été marqué par un sentiment de « ce qui aurait pu être ». Bien qu’il ait atteint trois demi-finales consécutives de la Ligue des champions, le Portugais n’a jamais réussi à brandir le célèbre trophée avec les « Blancos », laissant derrière lui un sentiment tenace d’« affaire inachevée ».

L’entraîneur chevronné s’apprête désormais à reprendre les rênes après la réélection de Florentino Pérez. Pour Mourinho, ce retour a pour principal objectif d’assouvir sa soif de titre continental. Ayant déjà remporté la Ligue des champions avec Porto et l’Inter, le défi de rééditer cet exploit à Madrid serait le facteur déterminant qui l’a convaincu d’accepter à nouveau le poste, selon AS.







