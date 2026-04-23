Kane a intégré le centre de formation d’Arsenal dès l’âge de six ans et a même effectué un essai à Watford, avant de s’engager avec Tottenham en 2004. Son sens du but a été repéré très tôt, mais certains doutaient que ces qualités se confirment chez les seniors.

Ses prêts à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester ne retiennent guère l’attention, mais Tim Sherwood perçoit son potentiel et lui offre sa chance chez les Spurs, où il commence à jouer régulièrement à partir d’avril 2014.

Dès lors, il ne regarda plus jamais en arrière : la saison 2014-2015 lui permit d’inscrire 31 buts toutes compétitions confondues et de remporter le titre de Jeune joueur de l’année décerné par la PFA. En 2023, au moment de quitter le nord de Londres, Kane était devenu le meilleur buteur de l’histoire des Spurs avec 280 réalisations.

Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, avec 78 réalisations pour les Three Lions, et a ajouté 137 buts en 140 matchs sous les couleurs du Bayern Munich, contribuant à deux titres de Bundesliga.