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Révélation : la liste des buts que Harry Kane s’était fixée faisait « rire » ses coéquipiers, selon un ancien camarade de l’académie de Tottenham, qui nomme la « seule personne » ayant toujours cru en l’attaquant recordman
Le parcours de Kane : comment l'attaquant aux records multiples a atteint le sommet
Kane a intégré le centre de formation d’Arsenal dès l’âge de six ans et a même effectué un essai à Watford, avant de s’engager avec Tottenham en 2004. Son sens du but a été repéré très tôt, mais certains doutaient que ces qualités se confirment chez les seniors.
Ses prêts à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester ne retiennent guère l’attention, mais Tim Sherwood perçoit son potentiel et lui offre sa chance chez les Spurs, où il commence à jouer régulièrement à partir d’avril 2014.
Dès lors, il ne regarda plus jamais en arrière : la saison 2014-2015 lui permit d’inscrire 31 buts toutes compétitions confondues et de remporter le titre de Jeune joueur de l’année décerné par la PFA. En 2023, au moment de quitter le nord de Londres, Kane était devenu le meilleur buteur de l’histoire des Spurs avec 280 réalisations.
Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, avec 78 réalisations pour les Three Lions, et a ajouté 137 buts en 140 matchs sous les couleurs du Bayern Munich, contribuant à deux titres de Bundesliga.
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Dans l’entourage du joueur, une personne n’a jamais douté de Kane :
Interrogé sur la question de savoir si ceux qui avaient travaillé à ses côtés au centre de formation des Spurs auraient pu prévoir ce que Kane allait devenir, M’Poku – qui fait désormais partie de l’équipe « Yanited » d’Angry Ginge dans la Baller League UK – a déclaré à GOAL : « Si je dis oui, je mentirais. Mais ce qui frappait chez Harry Kane, c’est qu’il marquait sans cesse. Il a toujours été un vrai buteur, avant de se transformer en joueur complet.
« Il a beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau. Mais la seule personne qui a immédiatement reconnu son potentiel, c’est l’ancien responsable de la formation des joueurs à l’académie de Tottenham, John McDermott. »
Pourquoi les coéquipiers de Kane ont ri de ses premiers objectifs
McDermott, qui a passé 15 ans à former les stars de demain chez les Spurs, a contribué à mettre Kane sur la voie de la grandeur. Ce dernier, cependant, a toujours été convaincu qu’il allait devenir quelqu’un d’exceptionnel.
Peu de personnes de son entourage partageaient cet avis. Interrogé sur les raisons pour lesquelles Kane avait réussi – en réécrivant l’histoire au passage – alors que d’autres avaient échoué, M’Poku a ajouté : « Parce qu’Harry était tellement ambitieux, tellement déterminé. Il savait ce qu’il voulait et il savait ce qu’il devait faire pour atteindre le plus haut niveau.
Je me souviens d’un exercice, à l’époque où nous étions à Tottenham : on nous a demandé d’écrire nos objectifs.
Harry Kane notait : « Je veux être le meilleur buteur d’Angleterre, le meilleur buteur de ceci et de cela. » Certains coéquipiers se moquaient de lui. Ils lui disaient : « De quoi parles-tu ? » Mais il avait des objectifs clairs et a tout fait pour les atteindre. »
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Kane, toujours avide de trophées, ne montre aucun signe de ralentissement.
Kane, toujours aussi modeste malgré son palmarès, n’a jamais douté de ses moyens. Un brin de chance, certes – être au bon endroit au bon moment, avec les bons entraîneurs –, mais aussi une capacité à saisir chaque occasion d’briller.
À 33 ans, après avoir porté le brassard de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, il n’a pas l’intention de lever le pied et nourrit encore de nombreux objectifs. Son ancien coéquipier M’Poku, de quinze mois son aîné, a quant à lui tiré le rideau sur une carrière itinérante, mais il garde le rythme en évoluant dans des tournois de six contre six à la Copper Box Arena.
La Baller League est diffusée en direct chaque lundi soir à partir de 17 h sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.