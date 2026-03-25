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Révélation : la clause libératoire de Cristian Romero qui pourrait le faire quitter Tottenham pour deux clubs précis, alors que l'Atlético Madrid envisage une nouvelle offre cet été
La clause secrète qui favorise les géants de la Liga
Bien qu'il ait suscité un vif intérêt de la part de l'Atlético Madrid l'été dernier, Romero a finalement choisi de prolonger son contrat avec Tottenham en août. Cette décision est intervenue après que la direction sportive de l'Atlético eut refusé de s'aligner sur le prix demandé de 46 millions de livres sterling (55 millions d'euros) que les Spurs étaient prêts à négocier à l'époque. Afin de préserver son atout, le club londonien a proposé à son capitaine un nouveau contrat lucratif valable jusqu'en 2029, faisant de lui la pierre angulaire de son projet en Ligue des champions.
Bien que Romero ait prolongé son engagement, le vainqueur de la Coupe du monde s'est assuré de garder ses options ouvertes concernant un transfert en Espagne. Le défenseur central aurait inclus dans son nouveau contrat une clause de libération spécifique qui ne s'applique qu'à trois clubs : l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et Barcelone.
Selon des informations de MARCAet TyCSports, alors que sa valeur générale est estimée par les Spurs à environ 70 millions d'euros, cette clause « préférentielle » spéciale permet au trio espagnol de s'assurer ses services pour un montant fixe de 60 millions d'euros. Il s'agit d'un clin d'œil clair du joueur à ses prétendants de la Liga, en particulier l'Atlético.
- AFP
L'Atlético continue de s'intéresser à Romero
La direction sportive des Colchoneros, désormais dirigée par Mateu Alemany, n’a jamais vraiment cessé de s’intéresser à ce joueur de 27 ans. Diego Simeone reste un fervent admirateur de son compatriote, ayant notamment salué le leadership et les progrès techniques de Romero à l’issue d’un récent match de Ligue des champions à Londres.
Romero lui-même n'a pas vraiment démenti ces rumeurs, entretenant des relations étroites avec les nombreux Argentins qui composent actuellement l'effectif de l'Atlético. Lors de récents matchs européens, on l'a vu passer du temps avec ses coéquipiers en sélection nationale et s'abstenir de faire des déclarations définitives sur son avenir à long terme au Tottenham Hotspur Stadium lorsqu'il a été interrogé par les médias.
La situation précaire des Spurs et l'intérêt de Manchester United
L'avenir de Romero pourrait connaître un revirement radical en fonction des résultats de Tottenham en championnat. Le club se trouvant actuellement à seulement un point de la zone de relégation, une relégation surprise en Championship entraînerait presque certainement un exode des stars de l'équipe, Romero étant en tête des partants.
Cependant, l'Atlético n'aura pas le champ libre pour recruter l'ancien joueur de l'Atalanta. Manchester United suit également la situation de près et pourrait se montrer un concurrent de taille s'il décide de s'aligner sur les exigences financières du contrat lucratif dont bénéficie actuellement le joueur. La Coupe du monde qui approche en juillet représente également un risque pour les acheteurs potentiels, car une nouvelle performance exceptionnelle lors de ce tournoi pourrait faire grimper sa valeur marchande au-delà des clauses de son contrat actuel.
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La planification stratégique sous la direction de Mateu Alemany
À l'approche du mercato estival, c'est à Alemany qu'incombe la tâche de mener à bien cette opération complexe. Le dirigeant doit décider s'il convient de déclencher immédiatement la clause de 60 millions d'euros ou de tenter de négocier un montant inférieur, surtout si la situation sportive de Tottenham continue de se détériorer.
L'engagement financier est considérable, et le salaire actuel de Romero chez les Spurs est qualifié de substantiel, ce qui signifie que l'Atlético devrait rééquilibrer sa masse salariale pour accueillir l'Argentin. Néanmoins, la clause spécifique du défenseur en Liga reste la voie la plus viable pour que Simeone parvienne enfin à recruter le renfort défensif de ses rêves.