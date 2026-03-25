Révélation : la clause libératoire de Cristian Romero qui pourrait le faire quitter Tottenham pour deux clubs précis, alors que l'Atlético Madrid envisage une nouvelle offre cet été

Bien qu'il ait suscité un vif intérêt de la part de l'Atlético Madrid l'été dernier, Romero a finalement choisi de prolonger son contrat avec Tottenham en août. Cette décision est intervenue après que la direction sportive de l'Atlético eut refusé de s'aligner sur le prix demandé de 46 millions de livres sterling (55 millions d'euros) que les Spurs étaient prêts à négocier à l'époque. Afin de préserver son atout, le club londonien a proposé à son capitaine un nouveau contrat lucratif valable jusqu'en 2029, faisant de lui la pierre angulaire de son projet en Ligue des champions.

Bien que Romero ait prolongé son engagement, le vainqueur de la Coupe du monde s'est assuré de garder ses options ouvertes concernant un transfert en Espagne. Le défenseur central aurait inclus dans son nouveau contrat une clause de libération spécifique qui ne s'applique qu'à trois clubs : l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et Barcelone.

Selon des informations de MARCAet TyCSports, alors que sa valeur générale est estimée par les Spurs à environ 70 millions d'euros, cette clause « préférentielle » spéciale permet au trio espagnol de s'assurer ses services pour un montant fixe de 60 millions d'euros. Il s'agit d'un clin d'œil clair du joueur à ses prétendants de la Liga, en particulier l'Atlético.