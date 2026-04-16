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Révélation : l’OM doit encore de l’argent à Arsenal pour ne pas avoir fait jouer Ethan Nwaneri, les dirigeants marseillais n’ayant pas été convaincus par le jeune Gunner
Sanctions financières en cas d’absence de procès-verbal
Selon L’Équipe, le prêt de Nwaneri à l’OM contient une clause inhabituelle : moins le milieu de terrain joue, plus le club phocéen doit verser d’argent à Arsenal. Concrètement, plus le jeune milieu de terrain joue, moins l’OM doit payer aux Gunners. Or, comme le joueur de 18 ans peine à s’imposer, le club phocéen doit désormais s’acquitter d’une indemnité plus élevée que prévu.
Conçu pour offrir au produit du centre de formation de Hale End un temps de jeu significatif afin de progresser, le dispositif s’est retourné contre lui. Depuis deux mois, Nwaneri n’a pas été titularisé une seule fois avec l’OM, certains membres du club conservant une « impression persistante de nonchalance » quant à ses performances et à son attitude. Ce manque d’impact l’a fait dégringoler dans la hiérarchie, alors qu’il était censé être le pivot de l’attaque.
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Le facteur De Zerbi et le camouflet infligé à Beye
Prêté par Arsenal, Nwaneri avait rejoint Marseille pour travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais l’entraîneur italien a quitté le club dans la confusion peu après la clôture du mercato hivernal. Après un début prometteur, marqué d’un but dès sa première sortie, le jeune attaquant a vu sa cote chuter à l’arrivée de Habib Beye. Ce dernier lui reproche un manque d’intensité.
L’ampleur de ses difficultés s’est illustrée lors de Marseille-Monaco : malgré l’absence de Mason Greenwood, titulaire habituel, Beye a préféré aligner Hamad Junior Traoré plutôt que le joueur prêté par Arsenal. Un signal clair : l’entraîneur ne lui fait pas confiance pour les grands rendez-vous, ce qui assure en outre que Marseille devra verser davantage d’argent à Arsenal, son temps de jeu restant au point mort.
La fermeté d’Arteta envers les jeunes joueurs
De retour dans le nord de Londres, Mikel Arteta a immédiatement prévenu : être issu du centre de formation ne garantira pas à Nwaneri une place de choix à son retour. Le manager des Gunners a été on ne peut plus clair sur la nécessité d’une excellence durable, déclarant : « Ce qui doit définir ce club, c’est la recherche de l’excellence et la quête de la perfection, que l’on vienne du centre de formation ou de l’étranger… Ils doivent mériter leur place. Pas pendant une semaine, ni pendant un mois, mais pendant des années. Il faut maintenir un niveau de performance au plus haut niveau si nous voulons gagner et atteindre nos objectifs. » Cette exigence laisse penser que le passage difficile de Nwaneri en France pourrait avoir des conséquences à long terme sur sa carrière à l’Emirates.
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Un bénéfice net et un départ estival
L’aspect financier de l’avenir de Nwaneri prend également de l’importance alors qu’Arsenal cherche à équilibrer ses comptes. Comme il s’agit d’un joueur issu du centre de formation, toute vente potentielle représenterait un bénéfice net selon les règles financières de la Premier League. Selon certaines informations, le club pourrait étudier des offres pour Nwaneri et Myles Lewis-Skelly cet été, pour une valeur totale d’environ 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars).
Le Borussia Dortmund, qui suit le dossier de près, pourrait profiter de cette situation. L’aventure de Nwaneri chez les Gunners semble donc toucher à sa fin : son manque de temps de jeu à Marseille a non seulement alourdi les frais de prêt pour le club phocéen, mais il aurait aussi convaincu la direction londonienne qu’il est plus judicieux de le céder pour financer la prochaine phase de recrutement d’Arteta. Un retour à Londres en fin de saison est acté, même si son passage pourrait être de courte durée.