Révélation : l’OM doit encore de l’argent à Arsenal pour ne pas avoir fait jouer Ethan Nwaneri, les dirigeants marseillais n’ayant pas été convaincus par le jeune Gunner

Selon L’Équipe, le prêt de Nwaneri à l’OM contient une clause inhabituelle : moins le milieu de terrain joue, plus le club phocéen doit verser d’argent à Arsenal. Concrètement, plus le jeune milieu de terrain joue, moins l’OM doit payer aux Gunners. Or, comme le joueur de 18 ans peine à s’imposer, le club phocéen doit désormais s’acquitter d’une indemnité plus élevée que prévu.

Conçu pour offrir au produit du centre de formation de Hale End un temps de jeu significatif afin de progresser, le dispositif s’est retourné contre lui. Depuis deux mois, Nwaneri n’a pas été titularisé une seule fois avec l’OM, certains membres du club conservant une « impression persistante de nonchalance » quant à ses performances et à son attitude. Ce manque d’impact l’a fait dégringoler dans la hiérarchie, alors qu’il était censé être le pivot de l’attaque.