Révélation : l'homme à l'origine du rassemblement au centre du terrain de Chelsea après que l'arbitre de Premier League Paul Tierney a été impliqué dans une « idée originale » d'une légende du rugby à XIII

Isa, icône samoane de 37 ans qui s'est forgé une réputation légendaire au sein des Wigan Warriors, a été nommé responsable du soutien et du développement des joueurs du club en février 2025. Bien qu'il vienne d'une discipline sportive différente, son impact sur l'ambiance à Cobham a été immédiat. La transition d’Isa vers le football fait suite à une blessure qui a mis fin à sa carrière en 2024, une fracture du péroné et une luxation de la cheville l’ayant écarté des terrains pendant la campagne victorieuse de Wigan. La pratique du « huddle », souvent considérée comme une invention de ceux qui ont un passé dans le rugby à XIII où la concentration collective est primordiale, est devenue un élément incontournable de la routine des jours de match à Chelsea.

« Cela vient de l’unité », a déclaré Rosenior à l’émission Match of the Day de la BBC il y a une semaine. « Cela vient des joueurs. Ça ne vient pas de moi. En tant que manager, cela me rend vraiment fier de voir ça. Ils ont beaucoup retenu des messages, non seulement de ma part, mais aussi de celle du staff. Willie Isa est un homme formidable, il vient du rugby, il vient de Nouvelle-Zélande, et il a beaucoup parlé de notre cohésion, et les joueurs l’ont bien compris. »