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Révélation : l'homme à l'origine du rassemblement au centre du terrain de Chelsea après que l'arbitre de Premier League Paul Tierney a été impliqué dans une « idée originale » d'une légende du rugby à XIII
Une source d'inspiration pour le rugby à XIII
Isa, icône samoane de 37 ans qui s'est forgé une réputation légendaire au sein des Wigan Warriors, a été nommé responsable du soutien et du développement des joueurs du club en février 2025. Bien qu'il vienne d'une discipline sportive différente, son impact sur l'ambiance à Cobham a été immédiat. La transition d’Isa vers le football fait suite à une blessure qui a mis fin à sa carrière en 2024, une fracture du péroné et une luxation de la cheville l’ayant écarté des terrains pendant la campagne victorieuse de Wigan. La pratique du « huddle », souvent considérée comme une invention de ceux qui ont un passé dans le rugby à XIII où la concentration collective est primordiale, est devenue un élément incontournable de la routine des jours de match à Chelsea.
« Cela vient de l’unité », a déclaré Rosenior à l’émission Match of the Day de la BBC il y a une semaine. « Cela vient des joueurs. Ça ne vient pas de moi. En tant que manager, cela me rend vraiment fier de voir ça. Ils ont beaucoup retenu des messages, non seulement de ma part, mais aussi de celle du staff. Willie Isa est un homme formidable, il vient du rugby, il vient de Nouvelle-Zélande, et il a beaucoup parlé de notre cohésion, et les joueurs l’ont bien compris. »
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Polémique autour du rituel
Alors que les Blues effectuent ce rassemblement avant les deux coups d'envoi, leur insistance à le faire exactement au centre du terrain a donné lieu samedi à un incident embarrassant avec l'arbitre. L'arbitre Paul Tierney a également été vivement critiqué pour son rôle dans cet incident. Plutôt que de s'écarter, l'arbitre est resté campé au milieu du cercle central, donnant lieu à un moment viral où l'on a vu Enzo Fernandez rire et Cole Palmer passer un bras autour de ses épaules. Ces scènes ont été comparées à une farce du duo télévisé Ant et Dec, qui regardaient le match depuis les tribunes en tant que supporters de Newcastle.
Chelsea va demander des explications à la PGMOL
Liam Rosenior était loin d'être satisfait de la situation, indiquant que le club demanderait une explication officielle concernant le placement de Tierney. « Je vais m'entretenir avec la PGMOL et les arbitres pour comprendre pourquoi cela s'est produit aujourd'hui », a déclaré Rosenior après la défaite 1-0 de samedi. « On nous a dit que, selon le règlement, on peut se placer où on veut et que tout est une question de timing. Je suis déçu. Je vais le dire clairement. Je veux protéger mes joueurs et je respecte le jeu. »
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Les problèmes défensifs persistent au Bridge
Au-delà des artifices et des changements tactiques, les statistiques dressent un tableau inquiétant pour Chelsea. Les Blues n'ont réussi à garder leurs cages inviolées qu'une seule fois lors de leurs 13 derniers matchs, une série qui remonte à la mi-janvier. Avec des rencontres décisives contre Everton et Manchester City à l'horizon, Chelsea doit trouver le moyen de retrouver sa solidité défensive.
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