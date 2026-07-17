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Révélation : l'Argentine « sous le choc » des remplacements de Thomas Tuchel, alors qu'elle s'était préparée à affronter le duo explosif anglais en demi-finale de la Coupe du monde
Le remaniement défensif opéré par Tuchel après le but de Gordon
La finition clinique de Gordon a donné l’avantage à l’Angleterre à la mi-temps de la seconde période d’une demi-finale de Coupe du monde très tendue. Selon *The Independent*, l’Argentine s’était spécifiquement préparée à l’entrée en jeu de Bukayo Saka ou de Noni Madueke, estimant que sa principale vulnérabilité résidait dans les phases de transition face à une vitesse pure. Au lieu de cela, Tuchel a réagi en renforçant sa ligne défensive.
À la 72^e minute, Ezri Konsa a remplacé Gordon, permettant à l’Angleterre de passer à une défense à cinq. Dix minutes plus tard, Dan Burn et Nico O’Reilly ont pris la place de Reece James et Declan Rice. Ce n’est qu’après l’égalisation sur tir lointain de Fernández que Marcus Rashford et Ivan Toney sont enfin entrés en jeu. Entre l’ouverture du score de Gordon et le but décisif de Martínez, l’Angleterre n’a détenu que 12 % de la possession.
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Tuchel assure que l’équipe n’a jamais été invitée à jouer la carte de la passivité.
Après la défaite, Tuchel a analysé le basculement soudain de la rencontre. « Je n’ai pas encore consulté les stats, mais je suis convaincu qu’après le but encaissé, la possession et les occasions ont basculé de façon spectaculaire », a-t-il analysé. « Nous sommes devenus trop passifs dans notre système. J’ai tenté de corriger cela non pas pour reculer avec une défense à cinq, mais pour monter plus vite sur les ailiers et compresser les espaces entre nos quatre arrières.
Nous avons encouragé chacun à sortir de sa zone, à se montrer plus actif dans la structure, mais nous avons tout simplement peiné. Nous ne gagnions plus aucun duel, d’où notre repli de plus en plus bas, une réaction non prévue mais bien réelle. »
Il a ajouté que la maîtrise du ballon « ne fait peut-être pas partie de notre ADN, contrairement à celui des Espagnols, des Argentins ou des Brésiliens ».
Les joueurs anglais contestent ce repli défensif, tandis que les Argentins savourent l’occasion.
Cette retraite tactique n’est pas passée inaperçue au sein du camp anglais. Le capitaine Harry Kane a fait remarquer que se contenter d’essayer de « tenir » une avance de 1-0 n’était « pas suffisant à ce niveau ».
Le défenseur central Marc Guehi a fait écho à cette frustration : « On aurait dû continuer à pousser. On avait un peu l’impression qu’une fois qu’on avait marqué, la mentalité était de reculer et de défendre. »
De l’autre côté, selon les mêmes sources, les Argentins ont longuement débattu de cette prudence anglaise durant leurs célébrations. À la mi-temps, on leur avait rappelé la menace représentée par Saka et Madueke, et ils s’attendaient à voir l’un des deux, voire les deux, se montrer. Comme aucun ne s’est matérialisé, Scaloni a alors pu abandonner sa prudence défensive : il a remplacé l’arrière gauche Nicolas Tagliafico par Martinez à la 81^e minute, faisant glisser Nico Gonzalez, déjà entré en jeu, à ce poste.
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La FA maintient son soutien à Tuchel malgré cette nouvelle élimination en demi-finale.
Malgré les circonstances de cette élimination, la Fédération anglaise de football (FA) maintient sa confiance en Tuchel, dont le contrat court jusqu’au Championnat d’Europe 2028, qui se déroulera à domicile. Le directeur général Mark Bullingham s’est dit en privé satisfait du travail global de l’Allemand, et l’on estime qu’il continue de s’attaquer à des problèmes culturels plus profonds au sein de l’équipe. L’Angleterre doit désormais se ressaisir en vue du match pour la troisième place contre la France, une rencontre que ni l’une ni l’autre des deux équipes ne souhaitait particulièrement, avant de se concentrer pleinement sur l’Euro.
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