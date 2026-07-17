Révélation : l'Argentine « sous le choc » des remplacements de Thomas Tuchel, alors qu'elle s'était préparée à affronter le duo explosif anglais en demi-finale de la Coupe du monde

La finition clinique de Gordon a donné l’avantage à l’Angleterre à la mi-temps de la seconde période d’une demi-finale de Coupe du monde très tendue. Selon *The Independent*, l’Argentine s’était spécifiquement préparée à l’entrée en jeu de Bukayo Saka ou de Noni Madueke, estimant que sa principale vulnérabilité résidait dans les phases de transition face à une vitesse pure. Au lieu de cela, Tuchel a réagi en renforçant sa ligne défensive.

À la 72^e minute, Ezri Konsa a remplacé Gordon, permettant à l’Angleterre de passer à une défense à cinq. Dix minutes plus tard, Dan Burn et Nico O’Reilly ont pris la place de Reece James et Declan Rice. Ce n’est qu’après l’égalisation sur tir lointain de Fernández que Marcus Rashford et Ivan Toney sont enfin entrés en jeu. Entre l’ouverture du score de Gordon et le but décisif de Martínez, l’Angleterre n’a détenu que 12 % de la possession.