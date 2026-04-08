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Révélation : Harry Maguire aurait refusé une offre de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, pour prolonger son contrat avec Manchester United
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Maguire repousse les avances de Beckham
L'international anglais a choisi de rester à Old Trafford malgré l'intérêt marqué de l'Inter Miami, l'équipe de MLS dirigée par David Beckham. Selon The Sun, Maguire a refusé l'opportunité de rejoindre Messi à Miami pour signer une prolongation d'un an avec Manchester United. Autrefois considéré comme un joueur en surnombre à Old Trafford, il s'est depuis imposé comme un pilier du projet intérimaire de Michael Carrick, disputant tous les matchs depuis le changement d'entraîneur à Manchester United en début d'année.
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Engagés pour la cause commune
Maguire a exprimé une immense fierté à l'idée de poursuivre son parcours au sein du club, soulignant la volonté commune de l'équipe actuelle de revenir au sommet du football anglais. Il a précisé que cette ambition partagée au sein du vestiaire restait l'un des principaux facteurs qui l'ont poussé à rester à Old Trafford.
Le défenseur anglais a déclaré : « La détermination de tout le club à se battre pour remporter les plus grands trophées est évidente pour tout le monde et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir. On peut sentir l’ambition et le potentiel de cette équipe passionnante. »
Il a ajouté : « Représenter Manchester United est l’honneur ultime. C’est une responsabilité qui nous rend, ma famille et moi-même, fiers chaque jour. Je suis ravi de prolonger mon parcours au sein de ce club incroyable pour au moins huit saisons et de continuer à jouer devant nos supporters exceptionnels afin de créer ensemble d’autres moments extraordinaires. »
Leadership et résilience professionnelle
Les dirigeants du club ont salué la résistance et le professionnalisme de Maguire, le considérant comme un mentor indispensable pour une équipe jeune qui traverse actuellement une transition tactique. Son retour en forme a également attiré l’attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel, qui a récemment rappelé le défenseur en équipe nationale en vue de la prochaine Coupe du monde.
Saluant le rôle du vétéran dans la vision à long terme de United, le directeur sportif Jason Wilcox a ajouté : « Harry incarne la mentalité et la résilience nécessaires pour performer à Manchester United. C'est un professionnel hors pair qui apporte une expérience et un leadership inestimables à notre jeune équipe ambitieuse. Harry, comme tout le monde au club, est pleinement déterminé à aider Manchester United à connaître un succès régulier et durable. »
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Suspension et accusation de la FA
Même si son avenir est désormais réglé, le défenseur central devra faire face à une suspension immédiate en Premier League suite à son récent carton rouge contre Bournemouth. Cette suspension au niveau national, associée à une procédure disciplinaire engagée par la FA pour conduite inappropriée, pourrait compliquer sa participation au programme chargé qui attend les Red Devils. Il ne sera pas de la partie lorsque l'équipe de Carrick recevra Leeds lundi.