Révélation : Harry Maguire aurait refusé une offre de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, pour prolonger son contrat avec Manchester United

Maguire a exprimé une immense fierté à l'idée de poursuivre son parcours au sein du club, soulignant la volonté commune de l'équipe actuelle de revenir au sommet du football anglais. Il a précisé que cette ambition partagée au sein du vestiaire restait l'un des principaux facteurs qui l'ont poussé à rester à Old Trafford.

Le défenseur anglais a déclaré : « La détermination de tout le club à se battre pour remporter les plus grands trophées est évidente pour tout le monde et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir. On peut sentir l’ambition et le potentiel de cette équipe passionnante. »

Il a ajouté : « Représenter Manchester United est l’honneur ultime. C’est une responsabilité qui nous rend, ma famille et moi-même, fiers chaque jour. Je suis ravi de prolonger mon parcours au sein de ce club incroyable pour au moins huit saisons et de continuer à jouer devant nos supporters exceptionnels afin de créer ensemble d’autres moments extraordinaires. »