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Révélation : grâce à une « clause de résiliation » astucieuse, Chelsea évite une facture colossale de 24 millions de livres et limite ainsi les indemnités dues à Liam Rosenior, fraîchement limogé
Départ stratégique pour le conseil d’administration des Blues
La direction de Chelsea a officiellement limogé Rosenior mercredi, à la suite d'une série catastrophique de cinq défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but. L’humiliante défaite 3-0 à Brighton a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, laissant le club à la huitième place et en proie à une grave crise d’identité. Rosenior a perdu 10 de ses 23 matchs à la tête de l’équipe, ce qui fait de lui l’entraîneur de Chelsea ayant atteint le plus rapidement la barre des dix défaites depuis Glenn Hoddle, qui avait enregistré 10 défaites en seulement 20 matchs en novembre 1993.
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Une clause libératoire permet d’économiser des millions
Selon les premières informations, le club de l’ouest londonien aurait dû verser une indemnité colossale de 24 millions de livres sterling en raison de la durée du contrat de l’ancien entraîneur. Cependant, Sky Sports a depuis révélé que la direction du club avait réussi à négocier une clause de résiliation qui réduit considérablement le montant final de l’indemnité. Cette clause protège ainsi efficacement le club d’une lourde charge financière suite à la décision de mettre fin au contrat à long terme de Rosenior, six ans avant son expiration prévue en 2032.
Transition sous une direction par intérim
Après le départ de Rosenior, le conseil d’administration a choisi d’attendre l’été pour nommer un successeur définitif qui pilotera le projet à long terme à Stamford Bridge. Dans l’intervalle, Calum McFarlane, jusqu’alors entraîneur adjoint, est promu entraîneur principal par intérim jusqu’à la fin de la saison. Sa mission principale sera de rétablir l’harmonie dans un vestiaire fracturé et d’assurer les cinq dernières journées de championnat, le temps qu’une recherche mondiale aboutisse à la désignation d’un entraîneur de renommée internationale.
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McFarlane à l’épreuve de Wembley
McFarlane doit relever un défi immédiat alors qu’il mène une équipe démoralisée en demi-finale de la FA Cup, dimanche, contre Leeds United à Wembley. La victoire en Coupe représente le seul espoir de titre pour Chelsea, mais les Blues devront venir à bout d’une formation de Leeds en pleine forme tout en luttant contre leur propre manque de confiance. Une fois ce déplacement à Wembley digéré, l’entraîneur par intérim devra trouver une solution tactique pour mettre fin à la disette offensive et ainsi assurer au club une place en compétitions européennes la saison prochaine.