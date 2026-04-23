La direction de Chelsea a officiellement limogé Rosenior mercredi, à la suite d'une série catastrophique de cinq défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but. L’humiliante défaite 3-0 à Brighton a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, laissant le club à la huitième place et en proie à une grave crise d’identité. Rosenior a perdu 10 de ses 23 matchs à la tête de l’équipe, ce qui fait de lui l’entraîneur de Chelsea ayant atteint le plus rapidement la barre des dix défaites depuis Glenn Hoddle, qui avait enregistré 10 défaites en seulement 20 matchs en novembre 1993.



