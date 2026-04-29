Révélation : Glen Hoddle s’était proposé pour reprendre les rênes de Tottenham aux côtés d’Ossie Ardiles, juste avant l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal

Hoddle a révélé avoir envisagé un retour sur le banc pour sauver son club de cœur de la relégation. Après l’humiliante défaite 3-0 à domicile contre Nottingham Forest fin mars, qui a précipité le club au bord du gouffre, Hoddle et Ardiles ont contacté la direction pour offrir leurs services.

Cette défaite s’est révélée être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tudor, limogé après une seule victoire en sept matchs. Alors que le club se trouvait confronté à la menace très réelle d’une première relégation en 49 ans, Hoddle a jugé indispensable une injection d’« ADN des Spurs » pour resserrer les rangs d’un vestiaire divisé et pour apaiser des supporters de plus en plus frustrés.