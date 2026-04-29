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Révélation : Glen Hoddle s’était proposé pour reprendre les rênes de Tottenham aux côtés d’Ossie Ardiles, juste avant l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal
Un appel désespéré lancé par les légendes du club
Hoddle a révélé avoir envisagé un retour sur le banc pour sauver son club de cœur de la relégation. Après l’humiliante défaite 3-0 à domicile contre Nottingham Forest fin mars, qui a précipité le club au bord du gouffre, Hoddle et Ardiles ont contacté la direction pour offrir leurs services.
Cette défaite s’est révélée être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tudor, limogé après une seule victoire en sept matchs. Alors que le club se trouvait confronté à la menace très réelle d’une première relégation en 49 ans, Hoddle a jugé indispensable une injection d’« ADN des Spurs » pour resserrer les rangs d’un vestiaire divisé et pour apaiser des supporters de plus en plus frustrés.
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Le projet de fusion des clubs du nord de Londres
Invité de l’émission « The Jeff Stelling Show », Hoddle a expliqué les raisons de cette proposition et son souhait d’apporter de la stabilité au Tottenham Hotspur Stadium.
« Ils ne sont jamais venus vers nous. C’est nous, Ossie (Ardiles) et moi, qui sommes allés les voir après la rencontre face à Forest, car nous sentions qu’il y avait un vrai problème », a expliqué Hoddle. « Ossie et moi avons clairement indiqué que nous accepterions de nous engager, éventuellement accompagnés d’une légende plus jeune en tant qu’entraîneur. Il fallait y mettre un peu d’amour, impliquer des gens capables de rassembler les supporters, les propriétaires et l’équipe, et c’est pourquoi nous avons proposé notre aide. »
La nomination de De Zerbi
Malgré l’attrait émotionnel du retour de Hoddle et Ardiles, la direction de Tottenham a privilégié le sens tactique de l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi. Hoddle, supporter du club depuis son plus jeune âge, affirme ne ressentir aucune amertume quant au choix d’opter pour l’entraîneur italien.
« Ils ont dit qu’ils cherchaient ailleurs, donc ça me convenait », a admis Hoddle. « Peu m’importe qui c’est, je suis un Spursman pur et dur depuis l’âge de huit ans, donc tant qu’ils ont trouvé la bonne personne. De Zerbi est arrivé et tout le monde doit s’unir et se rassembler, mais ils ont une sacrée tâche devant eux, n’est-ce pas ? Je veux juste qu’ils se maintiennent, que j’y sois pour quelque chose ou non. »
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Un véritable combat pour la survie
Si De Zerbi a décroché une première victoire cruciale contre les Wolves samedi dernier, la tâche qui l'attend reste colossale. Tottenham occupe actuellement la 18e place du classement de la Premier League, à deux points de la zone de relégation, et ses espoirs de maintien sont compromis par une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger et qui menace de faire dérailler complètement sa saison. Le club a confirmé que sa star Xavi Simons sera absent au moins jusqu’en octobre en raison d’une grave blessure au genou, tandis que la participation de Dominic Solanke aux quatre dernières rencontres reste très incertaine en raison d’une élongation aux ischio-jambiers.