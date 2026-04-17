Révélation : en cas de relégation en Championship, Tottenham risquerait de perdre 200 millions de livres sterling, sa masse salariale chutant alors de 75 %

Selon BBSportNews, le professeur Rob Wilson, spécialiste de la finance du football, alerte sur le risque de crise financière sans précédent qui menacerait Tottenham en cas de relégation. Le club subirait un chute immédiate et substantielle de ses revenus liés aux droits de diffusion et à ses activités commerciales. Chiffre à l’appui, il détaille : « En termes de recettes, on parle d’une baisse initiale d’environ 250 millions de livres sterling. Ce chiffre correspond au passage des Spurs d’une saison complète en Premier League à des revenus de niveau Championship. Il intègre la baisse des droits télé, des revenus commerciaux et des recettes des jours de match, même s’ils disputeront quelques rencontres supplémentaires en Championship.

« Ce chiffre ne se matérialise pas d’un coup, car il existe des indemnités de relégation : ces versements compensatoires rapporteront environ 45 millions de livres supplémentaires la première année afin d’amortir le choc. »