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Révélation : en cas de relégation en Championship, Tottenham risquerait de perdre 200 millions de livres sterling, sa masse salariale chutant alors de 75 %
Les Spurs subissent un effondrement brutal de leurs recettes.
Selon BBSportNews, le professeur Rob Wilson, spécialiste de la finance du football, alerte sur le risque de crise financière sans précédent qui menacerait Tottenham en cas de relégation. Le club subirait un chute immédiate et substantielle de ses revenus liés aux droits de diffusion et à ses activités commerciales. Chiffre à l’appui, il détaille : « En termes de recettes, on parle d’une baisse initiale d’environ 250 millions de livres sterling. Ce chiffre correspond au passage des Spurs d’une saison complète en Premier League à des revenus de niveau Championship. Il intègre la baisse des droits télé, des revenus commerciaux et des recettes des jours de match, même s’ils disputeront quelques rencontres supplémentaires en Championship.
« Ce chiffre ne se matérialise pas d’un coup, car il existe des indemnités de relégation : ces versements compensatoires rapporteront environ 45 millions de livres supplémentaires la première année afin d’amortir le choc. »
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Des réductions drastiques des salaires des équipes sont nécessaires.
Pour survivre à cet effondrement potentiel de ses recettes, le club doit restructurer en profondeur ses dépenses, notamment en ce qui concerne les salaires des joueurs. La plupart des contrats actuels comportent probablement des clauses de relégation prévoyant une réduction des salaires pouvant aller jusqu’à 50 %. Cependant, cela ne suffira pas à équilibrer les comptes. Wilson a rappelé la réalité économique du Championship : « C’est une remise à zéro assez classique et significative d’une masse salariale qui s’élevait à plusieurs centaines de millions de livres par an, mais il faut la réduire d’environ 75 % pour s’aligner sur les revenus de ce championnat. »
La dure réalité de la relégation
Le spectre d’une crise financière plane sur Tottenham, 18e de Premier League avec 30 points après 32 journées. Les Spurs pointent à deux longueurs de West Ham (17e) et restent juste derrière Nottingham Forest (33 points) et Leeds United (36 points). En cas de maintien, un exode massif de joueurs semble inévitable. Les cadors européens sont déjà prêts à profiter de la situation. Wilson prévient : « Vous verrez les clubs tourner autour des Spurs comme des vautours, compte tenu de la chute massive de leurs revenus. Des joueurs comme Archie Gray et Cristian Romero, vous pouvez être sûrs qu’ils partiront. »
- AFP
Mission de survie et dernière ligne droite
Pour éviter un scénario catastrophe, Tottenham doit impérativement ramasser un maximum de points lors de ses six dernières sorties. La course au maintien s’ouvre samedi face à Brighton, puis se poursuit par trois périlleux déplacements chez les Wolverhampton Wanderers, à Aston Villa et à Chelsea. Les deux réceptions cruciales de Leeds et d’Everton, également engagés dans la lutte pour le maintien, viendront finalement entériner le sort des Spurs en Premier League.