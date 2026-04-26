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Révélation : deux conditions doivent être remplies avant que Manchester United ne prenne la moindre décision concernant les transferts. Pour l’instant, aucun contact n’a été établi pour remplacer Casemiro au milieu de terrain
Les deux piliers de la stratégie estivale de Manchester United
Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Manchester United adopte pour l’instant une stratégie patiente et refuse de se lancer dans des transferts majeurs tant que deux conditions spécifiques ne sont pas remplies. Bien que le département recrutement ait déjà ciblé plusieurs joueurs, INEOS veut s’assurer que tous les éléments structurels sont en place avant d’engager des fonds importants sur le marché.
S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Romano a décrit la situation à Old Trafford, soulignant que l’activité du club est actuellement au point mort. Il a déclaré : « Pour l’instant, United n’a pas encore tranché sur les joueurs à recruter. La première condition est la qualification pour la Ligue des champions. La seconde concerne le choix de l’entraîneur : Michael Carrick est en pole position, mais rien n’est acté. Ce n’est qu’une fois ces deux dossiers clos que les Red Devils étudieront les options pour renforcer le milieu de terrain. »
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La Ligue des champions et la question de l'entraîneur
Le premier obstacle est purement mathématique : Manchester United doit encore valider son billet pour la prochaine Ligue des champions. À ce stade, la qualification semble une simple formalité, mais la direction veut l’assurance financière que procure la C1 avant de boucler les budgets. Ces revenus sont essentiels pour équilibrer les comptes tout en visant des recrues de premier plan.
Plus déterminant encore, l’avenir de Michael Carrick reste à clarifier. Depuis sa prise de fonction, l’ancien milieu des Red Devils a convaincu, mais le club n’a pas encore officialisé sa nomination définitive. INEOS entend fournir à l’entraîneur en place la saison prochaine un effectif taillé pour ses exigences tactiques, ce qui implique qu’aucune recrue ne sera enregistrée tant que la question du banc n’aura pas été tranchée à 100 %.
Les renforts au milieu de terrain sont pour l’instant mis en stand-by.
L’une des priorités absolues du département recrutement est de dénicher un successeur durable à Casemiro, dont le départ fait partie d’un vaste remaniement estival. Malgré l’imminence de la départ du Brésilien, Manchester United n’a pas encore entamé de pourparlers officiels avec d’éventuelles cibles au milieu de terrain. Le club hésite à engager un joueur qui ne correspondrait pas à la vision de l’entraîneur permanent.
Outre le milieu de terrain, United privilégie l’arrivée d’un latéral gauche et d’un attaquant expérimenté afin de renforcer la concurrence dans le dernier tiers. Le budget transferts dépendra largement des ventes de joueurs, plusieurs membres de l’effectif actuel étant confrontés à un avenir incertain. Tant que le club n’aura pas clarifié sa liste de départs, la quête de renfort restera subordonnée aux évaluations internes.
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Le risque de se faire distancer par ses concurrents
Si la démarche méthodique d’INEOS vise à éviter les recrutements hâtifs d’antan, le risque est réel que Manchester United soit distancé par ses rivaux de Premier League. Manchester City serait déjà en pole position pour recruter Elliot Anderson, la pépite de Nottingham Forest, un joueur qui a séduit Old Trafford mais reste pour l’instant hors de portée en raison du retard que le club s’est lui-même imposé.
Avec quatre compétitions au programme la saison prochaine, l’urgence d’un effectif solide et équilibré se fait plus pressante que jamais. Plus le club attendra pour officialiser la nomination de Carrick et pour valider sa participation à la Ligue des champions, plus il lui sera difficile de devancer ses rivaux sur les dossiers les plus courus du marché.