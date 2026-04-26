Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Manchester United adopte pour l’instant une stratégie patiente et refuse de se lancer dans des transferts majeurs tant que deux conditions spécifiques ne sont pas remplies. Bien que le département recrutement ait déjà ciblé plusieurs joueurs, INEOS veut s’assurer que tous les éléments structurels sont en place avant d’engager des fonds importants sur le marché.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Romano a décrit la situation à Old Trafford, soulignant que l’activité du club est actuellement au point mort. Il a déclaré : « Pour l’instant, United n’a pas encore tranché sur les joueurs à recruter. La première condition est la qualification pour la Ligue des champions. La seconde concerne le choix de l’entraîneur : Michael Carrick est en pole position, mais rien n’est acté. Ce n’est qu’une fois ces deux dossiers clos que les Red Devils étudieront les options pour renforcer le milieu de terrain. »