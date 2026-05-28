Finalement, le transfert n’a pas eu lieu. Selon Baumgarten, des raisons émotionnelles et sportives ont prévalu malgré une offre très intéressante du champion en titre. Rolfes se sentait parfaitement à l’aise à Leverkusen, dans un environnement qui lui convenait idéalement, et ne voulait pas renoncer à son rôle de capitaine.

Rolfes est finalement resté fidèle à la Werkself pendant dix ans, jusqu’à la fin de sa carrière à l’été 2015, avant de se forger un nom comme dirigeant à Leverkusen, où il occupe depuis 2022 le poste de directeur sportif.

En septembre, alors qu’il assistait à une rencontre à l’Allianz Arena, il s’est vivement disputé avec Sven Ulreich, le chouchou des supporters bavarois, qui l’avait traité de « connard ».