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Révélation croustillante : la star de Leverkusen a failli rejoindre le FC Bayern Munich
Selon l’ancien agent de joueurs Lars-Wilhelm Baumgarten, interrogé par Christian Falk, responsable de la rubrique football de Bild, Rolfes était « en bonne voie » pour rejoindre Munich, les négociations étant déjà bien avancées.
L’entraîneur de l’époque, Jupp Heynckes, souhaitait lui confier un rôle clé au sein de l’effectif bavarois et aurait activement poussé son arrivée sur les bords de l’Isar.
À Leverkusen, le rôle de Rolfes revêt une importance plus grande que son éventuel transfert au Bayern.
Finalement, le transfert n’a pas eu lieu. Selon Baumgarten, des raisons émotionnelles et sportives ont prévalu malgré une offre très intéressante du champion en titre. Rolfes se sentait parfaitement à l’aise à Leverkusen, dans un environnement qui lui convenait idéalement, et ne voulait pas renoncer à son rôle de capitaine.
Rolfes est finalement resté fidèle à la Werkself pendant dix ans, jusqu’à la fin de sa carrière à l’été 2015, avant de se forger un nom comme dirigeant à Leverkusen, où il occupe depuis 2022 le poste de directeur sportif.
En septembre, alors qu’il assistait à une rencontre à l’Allianz Arena, il s’est vivement disputé avec Sven Ulreich, le chouchou des supporters bavarois, qui l’avait traité de « connard ».