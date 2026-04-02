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Révélation : comment Lionel Messi et le FC Barcelone ont inspiré la dynastie de la NBA incarnée par Steph Curry et les Golden State Warriors
Kerr s'est inspiré de Guardiola pour son travail d'entraîneur
Steve Kerr est à la tête des Warriors depuis 12 ans. Après avoir remporté cinq titres de champion NBA en tant que joueur – aux côtés de Michael Jordan chez les Chicago Bulls –, il a décroché quatre autres titres en tant qu'entraîneur principal.
La première d'entre elles remonte à 2015, un an après son arrivée à San Francisco. Il a hérité d'un groupe de joueurs de haut vol, mais avait besoin d'un nouveau système pour transformer ce potentiel en résultats concrets.
Kerr s'est tourné vers un autre sport de balle pour trouver l'inspiration, Guardiola étant considéré comme le modèle parfait à suivre pour les autres entraîneurs. Il a connu le succès national et continental lorsqu'il disposait de Messi et de ses coéquipiers.
Les Warriors ont cherché à mettre en œuvre un schéma tactique similaire sous la houlette de Kerr, Curry et Thompson figurant parmi ceux à qui l'on a demandé de jouer avec une intensité accrue – ce qui permettait de faire circuler le ballon plus rapidement et de le déplacer vers des zones offensives où les points sont plus faciles à marquer.
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Comment Curry et ses coéquipiers ont tenté d'imiter Messi et Barcelone
Après la nomination de Kerr, on leur a montré des vidéos des équipes légendaires du FC Barcelone. Thompson a expliqué au Mundo Deportivo comment Messi et les superstars du football avaient contribué à faire ressortir le meilleur d’une équipe ambitieuse aux États-Unis.
Le meneur de 36 ans, qui évolue désormais chez les Dallas Mavericks, a répondu, lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait d’un tutoriel vidéo en particulier : « Non, mais évidemment, Ronaldinho et Lionel Messi, lorsqu’ils étaient là-bas, ainsi que Neymar, ont formé une super équipe pendant longtemps, et Steve s’en est servi comme exemple pour illustrer la façon dont nous voulions jouer en termes de circulation du ballon, de touches rapides, et à quel point cela est contagieux pour le travail d’équipe et mène finalement à l’objectif de la victoire. Barcelone l’a fait au plus haut niveau, alors félicitations à Steve Kerr pour avoir donné un excellent exemple. »
La philosophie du tiki-taka adoptée dans le milieu de la NBA
Stephen Curry, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui a aidé les Warriors à remporter quatre finales NBA entre 2015 et 2022, avait précédemment confié au podcast « Mind the Game » que Kerr s'inspirait de Messi et du FC Barcelone pour savoir comment dominer ses adversaires : « Il disait : “Je veux juste apporter quelques ajustements à la façon dont nous créons nos occasions de tir” ».
« Alors, une fois arrivés au camp d’entraînement, il nous a montré un extrait du tiki-taka de Barcelone, et il en parlait comme d’une philosophie sur la façon dont nous allions créer des occasions de tir, comment nous allions garder les choses simples, obliger la défense à prendre un million de décisions sur une possession, afin de pouvoir trouver le bon tir.
« Il m’a fallu un moment pour m’habituer à ne pas appeler de jeu et à laisser le ballon dicter où je devais me placer. »
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Curry et Messi continuent de rivaliser au plus haut niveau
Cette stratégie a porté ses fruits immédiatement, les Warriors devenant rapidement l'équipe à battre sur les parquets de la NBA. Barcelone a pu profiter de la présence de Messi jusqu'en 2021, avant qu'il ne parte pour le Paris Saint-Germain, et espère toujours le revoir en Catalogne un jour, que ce soit lors d'un match amical ou en tant que dirigeant, une fois que ce joueur de 38 ans, toujours au sommet de sa forme, aura raccroché ses crampons après avoir battu tous les records. Il continue d'ailleurs de courir après les trophées avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.