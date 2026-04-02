Révélation : comment Lionel Messi et le FC Barcelone ont inspiré la dynastie de la NBA incarnée par Steph Curry et les Golden State Warriors

Steve Kerr est à la tête des Warriors depuis 12 ans. Après avoir remporté cinq titres de champion NBA en tant que joueur – aux côtés de Michael Jordan chez les Chicago Bulls –, il a décroché quatre autres titres en tant qu'entraîneur principal.

La première d'entre elles remonte à 2015, un an après son arrivée à San Francisco. Il a hérité d'un groupe de joueurs de haut vol, mais avait besoin d'un nouveau système pour transformer ce potentiel en résultats concrets.

Kerr s'est tourné vers un autre sport de balle pour trouver l'inspiration, Guardiola étant considéré comme le modèle parfait à suivre pour les autres entraîneurs. Il a connu le succès national et continental lorsqu'il disposait de Messi et de ses coéquipiers.

Les Warriors ont cherché à mettre en œuvre un schéma tactique similaire sous la houlette de Kerr, Curry et Thompson figurant parmi ceux à qui l'on a demandé de jouer avec une intensité accrue – ce qui permettait de faire circuler le ballon plus rapidement et de le déplacer vers des zones offensives où les points sont plus faciles à marquer.