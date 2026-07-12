Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : comment la mère de Jude Bellingham l'a aidé à éviter un carton jaune coûteux qui aurait empêché la star du Real Madrid de disputer la demi-finale de la Coupe du monde opposant l'Angleterre à Lionel Messi et à l'Argentine
Pour l’idole des « Three Lions », c’est maman qui a toujours raison.
Bellingham abordait ce quart de finale sur la corde raide : un nouveau carton jaune et il serait automatiquement suspendu pour le tour suivant. Sous la chaleur humide de Floride, le milieu de terrain de 23 ans a pourtant su traverser la rencontre sans avertissement, et il le doit en partie aux conseils maternels reçus toute la semaine.
« Ma mère ne cesse de me répéter depuis une semaine de surveiller mon langage, mes tacles, mon expression faciale et mes émotions. Elle m’a martelé de faire attention à ce carton jaune. Et, pour être honnête, quand on joue correctement – et il faut rendre hommage à l’arbitre, qui a été formidable –, il nous laisse quand même communiquer de manière respectueuse. Beaucoup d’arbitres ne le permettent pas. Quand on trouve le bon équilibre et qu’on tombe sur un arbitre à l’écoute, tout devient plus simple. Au final, c’était un match de football intense, et j’ai réussi à passer entre les gouttes. »
- Getty Images Sport
La course au Soulier d’or s’intensifie à Miami
Au-delà de ses performances sur le plan disciplinaire, Bellingham a, comme on pouvait s’y attendre, fait la différence sur le terrain. Ses deux buts contre la Norvège lui ont permis d’égaler le capitaine Harry Kane avec six buts dans le tournoi, s’imposant ainsi comme un candidat sérieux au Ballon d’or et se plaçant à seulement deux buts des meilleurs buteurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi.
L’ancien prodige de Birmingham City admet que sa forme actuelle relève de l’ordre du conte de fées. « C’est sans doute un peu au-delà de mes espérances, pour être honnête », déclare Bellingham lorsqu’on lui demande s’il s’attendait à un tel impact. « Je suis un garçon sûr de lui, mais je ne pense pas qu’on s’endorme le soir en rêvant de matchs comme celui-là. C’est agréable d’avoir un impact et d’aider mon équipe. Mais mon Dieu, quel effort de la part de ces gars-là sur le terrain ! Je suis tellement fier de la façon dont ils continuent à se battre, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. »
Bellingham répond aux critiques de Tuchel
Malgré la victoire, l’entraîneur Thomas Tuchel a livré une analyse sans détour, qualifiant la performance de « bâclée ». Le technicien allemand a exprimé sa frustration concernant le niveau technique affiché à Miami, mais Bellingham a répondu avec dédain, laissant entendre que l’entraîneur ne mesurait peut-être pas la difficulté de la tâche.
« Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth », a fait remarquer Bellingham. « Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Je pense donc que nous avons essayé de créer une ambiance positive. Nous devons continuer ainsi à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les qualités de mes coéquipiers. On ne peut pas gagner tous les matchs en jouant en douceur et en enchaînant mille passes. Parfois, il faut gagner à la dure, et c’est ce que nous avons encore fait ce soir. »
- Getty Images Sport
Un avantage psychologique avant la rencontre face à l’Argentine
La victoire contre la Norvège a suivi un schéma proche de celle obtenue face au Mexique en huitièmes de finale, mais Bellingham estime que la résilience mentale affichée en quart de finale était d’un tout autre niveau. Il a souligné que la capacité de l’équipe à surmonter les coups du sort dans un tournoi constituait son atout le plus précieux.
« La rencontre a comporté de multiples facettes », a-t-il conclu. « Il y a certes des aspects techniques et tactiques, mais pour moi l’essentiel est mental : savoir gérer les coups du sort et faire face à l’adversité. Cette équipe a une nouvelle fois prouvé qu’elle en était capable, et c’est une qualité précieuse à ce stade de la compétition. » Prochaine étape : l’Argentine de Messi, pour revivre l’une des rivalités les plus emblématiques du football international.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles