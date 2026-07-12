Révélation : comment la mère de Jude Bellingham l'a aidé à éviter un carton jaune coûteux qui aurait empêché la star du Real Madrid de disputer la demi-finale de la Coupe du monde opposant l'Angleterre à Lionel Messi et à l'Argentine

Bellingham abordait ce quart de finale sur la corde raide : un nouveau carton jaune et il serait automatiquement suspendu pour le tour suivant. Sous la chaleur humide de Floride, le milieu de terrain de 23 ans a pourtant su traverser la rencontre sans avertissement, et il le doit en partie aux conseils maternels reçus toute la semaine.

« Ma mère ne cesse de me répéter depuis une semaine de surveiller mon langage, mes tacles, mon expression faciale et mes émotions. Elle m’a martelé de faire attention à ce carton jaune. Et, pour être honnête, quand on joue correctement – et il faut rendre hommage à l’arbitre, qui a été formidable –, il nous laisse quand même communiquer de manière respectueuse. Beaucoup d’arbitres ne le permettent pas. Quand on trouve le bon équilibre et qu’on tombe sur un arbitre à l’écoute, tout devient plus simple. Au final, c’était un match de football intense, et j’ai réussi à passer entre les gouttes. »



