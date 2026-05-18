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Révélation : combien de matchs Lamine Yamal risque-t-il de manquer avec l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, alors que la star du FC Barcelone se remet d'une blessure aux ischio-jambiers ?
Bonne nouvelle pour le jeune prodige du FC Barcelone : les examens médicaux sont rassurants.
Les premières estimations tablaient sur une convalescence de six à huit semaines après l’annonce initiale de sa blessure par le FC Barcelone, ce qui aurait contraint Yamal à mener une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde. Cependant, le jeune joueur de 18 ans est en passe de devancer largement ces délais. Malgré ces perspectives optimistes, la Roja refuse de prendre le moindre risque avec la santé à long terme de son atout majeur. Le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, devrait donc gérer avec prudence le temps de jeu de Yamal lors de la phase de groupes.
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Il devrait manquer les deux premiers matchs.
L’ailier sera mis au repos pour les prochains matchs amicaux internationaux contre l’Irak et le Pérou, en amont du tournoi estival. D’après The Athletic, Yamal manquera le premier match de la phase de groupes de l’Espagne face au Cap-Vert, le 26 juin. Sa participation à la rencontre du 21 juin contre l’Arabie saoudite reste également très incertaine. L’Espagne conclura la phase de groupes face à l’Uruguay le 26 juin, date à partir de laquelle Yamal pourrait être réintégré. Vendredi, les responsables du Barça ont rencontré la RFEF pour définir un programme de rééducation, tandis que la liste définitive des 26 joueurs espagnols pour la Coupe du monde sera dévoilée le 25 mai.
Des divergences sur la gestion de Yamal
Le FC Barcelone et la sélection espagnole ont déjà connu des désaccords concernant la gestion de Yamal. Les tensions se sont intensifiées en septembre après le retour de Yamal à Barcelone avec une blessure à l'aine à la suite de la trêve internationale. Cette blessure, qui l’aurait contraint à prendre des analgésiques durant son séjour en sélection, l’a ensuite tenu éloigné des terrains pendant quatre matchs avec son club. L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, n’a pas caché sa frustration, estimant que la sélection nationale n’avait pas rempli son devoir de protection. « Peut-être que quand on parle de prendre soin des jeunes joueurs, c’est de choses comme ça dont il s’agit. Je suis très triste de cette situation », a-t-il déclaré.
- AFP
Importance tactique au sein du système espagnol
Le retour de Yamal est jugé crucial pour une équipe d’Espagne parfois en difficulté face à des défenses bien organisées. Sa capacité unique à gagner ses duels en un contre un et à créer des surnombres sur l’aile droite constitue le cœur du dispositif tactique de De la Fuente.
Sa simple présence attire plusieurs défenseurs, ouvrant ainsi des espaces que les milieux axiaux et les autres attaquants peuvent exploiter. Les supporters espagnols espèrent le voir rétabli pour la phase finale de la Coupe du monde, alors que la Roja chasse un deuxième titre mondial.