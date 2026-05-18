Le retour de Yamal est jugé crucial pour une équipe d’Espagne parfois en difficulté face à des défenses bien organisées. Sa capacité unique à gagner ses duels en un contre un et à créer des surnombres sur l’aile droite constitue le cœur du dispositif tactique de De la Fuente.

Sa simple présence attire plusieurs défenseurs, ouvrant ainsi des espaces que les milieux axiaux et les autres attaquants peuvent exploiter. Les supporters espagnols espèrent le voir rétabli pour la phase finale de la Coupe du monde, alors que la Roja chasse un deuxième titre mondial.