Révélation : Chelsea réclame une somme colossale pour Enzo Fernández, et José Mourinho reste déterminé à recruter le champion du monde argentin au Real Madrid

Les Blues ne comptent pas brader l’un de leurs atouts les plus précieux, malgré l’intérêt manifesté par le joueur pour un départ vers la capitale espagnole.

Après avoir investi une somme record pour recruter le milieu de terrain à Stamford Bridge, Chelsea entend récupérer un montant conséquent si le joueur doit partir cet été.

Selon The Athletic, le club londonien accepterait de céder Fernández uniquement si un prétendant s’alignait sur ses exigences : 120 millions de livres (158 millions de dollars). Un montant qui souligne à la fois l’importance du milieu argentin dans l’effectif et la durée de son contrat, qui court jusqu’en 2032.

Un montant astronomique, mais qui établit clairement le prix d’entrée pour le Real Madrid si le club espagnol décide de passer à l’action.



