Getty Images
Traduit par
Révélation : Chelsea réclame une somme colossale pour Enzo Fernández, et José Mourinho reste déterminé à recruter le champion du monde argentin au Real Madrid
Chelsea place la barre très haut pour le transfert de Fernandez
Les Blues ne comptent pas brader l’un de leurs atouts les plus précieux, malgré l’intérêt manifesté par le joueur pour un départ vers la capitale espagnole.
Après avoir investi une somme record pour recruter le milieu de terrain à Stamford Bridge, Chelsea entend récupérer un montant conséquent si le joueur doit partir cet été.
Selon The Athletic, le club londonien accepterait de céder Fernández uniquement si un prétendant s’alignait sur ses exigences : 120 millions de livres (158 millions de dollars). Un montant qui souligne à la fois l’importance du milieu argentin dans l’effectif et la durée de son contrat, qui court jusqu’en 2032.
Un montant astronomique, mais qui établit clairement le prix d’entrée pour le Real Madrid si le club espagnol décide de passer à l’action.
- Getty Images
Mourinho obtient le pouvoir décisionnel total sur le marché des transferts.
Le recrutement de Fernández s’inscrit dans le cadre d’un changement stratégique plus large à Madrid, sous la houlette de Mourinho. Contrairement à ses prédécesseurs, cet entraîneur chevronné s’est vu accorder un niveau de contrôle sur le recrutement rarement observé au sein du club. Il serait le principal artisan de la politique actuelle, qui privilégie les stars expérimentées aux jeunes espoirs.
Cette nouvelle orientation a été actée lors d’un sommet de haut niveau à l’hôtel Santo Mauro de Madrid, où le technicien a rencontré les dirigeants du club et l’agent Jorge Mendes. Mourinho, déterminé à bâtir une équipe immédiatement compétitive, a déjà finalisé les arrivées de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva afin de ramener le succès au Bernabéu.
La concurrence est vive pour les places au milieu de terrain.
L’arrivée de Bernardo Silva, en provenance de Manchester City, a immédiatement apporté une valeur ajoutée à l’effectif madrilène, et José Mourinho entend exploiter la créativité du milieu portugais à plusieurs postes.
L’entraîneur le considère comme un atout polyvalent, capable d’évoluer au poste de numéro 8, de numéro 10, voire d’ailier droit, en fonction de l’adversaire.
L’arrivée éventuelle de Fernández viendrait toutefois renforcer la concurrence au milieu de terrain, où évoluent déjà Jude Bellingham et Arda Güler.
- Getty Images
Le Real Madrid évalue sa stratégie financière
Le recrutement de Fernández dépendra finalement de la volonté de Florentino Pérez d’autoriser une nouvelle dépense financière colossale.
Les « Blancos » sont déjà actifs sur le marché des transferts, mais le prix demandé, 120 millions de livres sterling (150 millions de dollars), pour le joueur de Chelsea demeure l’obstacle principal. Le club cherche actuellement à équilibrer ses comptes en privilégiant les départs de joueurs et les résiliations de contrats avant de finaliser ses recrues les plus coûteuses.
L’avenir de l’ailier vedette Vinicius Junior restant incertain, les discussions sur son nouveau contrat n’étant pas encore conclues, la direction doit donc fixer le montant qu’elle accepte de débourser pour répondre aux exigences de Mourinho.