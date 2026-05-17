La direction de Chelsea a fixé un objectif clair à Alonso, fraîchement arrivé sous les projecteurs dans l’ouest londonien : remporter le titre de Premier League d’ici les trois prochaines saisons. Selon le Daily Mail, les dirigeants des Blues attendent de l’ancien coach du Bayer Leverkusen qu’il concrétise les importants investissements réalisés à Stamford Bridge.

Si son contrat de quatre ans lui assure une certaine stabilité, la pression interne est immédiate. Après une phase de transition marquée par des résultats irréguliers, les dirigeants des Blues estiment que l’Espagnol est la pièce manquante pour contester la suprématie de Manchester City, Arsenal et Liverpool.



