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Révélation : Chelsea mise sur Xabi Alonso pour conquérir le titre de Premier League, le nouvel entraîneur des Blues s’inspirant de la « mentalité de gagnant » de Jürgen Klopp
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Chelsea se fixe un délai ambitieux pour remporter le titre
La direction de Chelsea a fixé un objectif clair à Alonso, fraîchement arrivé sous les projecteurs dans l’ouest londonien : remporter le titre de Premier League d’ici les trois prochaines saisons. Selon le Daily Mail, les dirigeants des Blues attendent de l’ancien coach du Bayer Leverkusen qu’il concrétise les importants investissements réalisés à Stamford Bridge.
Si son contrat de quatre ans lui assure une certaine stabilité, la pression interne est immédiate. Après une phase de transition marquée par des résultats irréguliers, les dirigeants des Blues estiment que l’Espagnol est la pièce manquante pour contester la suprématie de Manchester City, Arsenal et Liverpool.
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Adopter la mentalité des « monstres de l’esprit »
Pour transformer la culture du centre d’entraînement de Cobham, Alonso s’inspire d’un ancien rival. Le nouvel entraîneur de Chelsea veut instiller la philosophie des « monstres de mentalité », popularisée par Jürgen Klopp durant son passage légendaire à Liverpool. Alonso est convaincu que la qualité technique ne suffit pas : il réclame une transformation psychologique de son effectif pour briguer les plus grands titres.
Cette philosophie se traduit par un relèvement rigoureux des standards et une exigence d’engagement total de la part de chaque joueur. En adoptant cette attitude combative et tenace, Alonso espère ainsi combler l’écart avec les leaders actuels et maintenir son équipe dans la course au titre tout au long des 38 journées de championnat.
Un changement de pouvoir à Stamford Bridge
À noter que l’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid, Alonso, a été nommé « manager » plutôt qu’« entraîneur principal », ce qui fait de lui le premier dirigeant de Chelsea depuis treize ans à porter ce titre.
Ce changement de titre marque une rupture avec le modèle collaboratif des précédents régimes et confirme qu’Alonso aura le dernier mot sur les questions footballistiques majeures, notamment le recrutement et la planification à long terme. Une décision perçue comme un moyen d’éviter les luttes de pouvoir qui ont miné le club ces dernières années.
- AFP
Un mercato estival mouvementé s'annonce
Alors que la course au titre de Premier League touche à sa fin, Chelsea se prépare à un été mouvementé sur le marché des transferts afin de fournir à Alonso les outils dont il a besoin. Des plans sont déjà en place pour un mercato effréné, le club ayant, selon certaines informations, repéré plusieurs cibles clés pour renforcer le milieu de terrain et la défense, des secteurs identifiés comme nécessitant un renfort urgent pour s'adapter au style de jeu très intense de l'entraîneur.