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Révélation : Chelsea fixe le prix de transfert de Marc Cucurella alors que le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressent de près au défenseur
L'Atlético de Madrid mène la course au titre en Espagne
L’Atlético Madrid a émergé comme le principal prétendant à Marc Cucurella, voyant dans le latéral de 27 ans une cible prioritaire pour renforcer ses options défensives. Les Colchoneros, dirigés par Diego Simeone, devraient entamer des négociations officielles avec Chelsea dans les prochaines semaines, dans l’espoir de conclure un accord avant que d’autres clubs intéressés ne concrétisent leurs projets. Le club espagnol a déjà pris contact par l’intermédiaire de son directeur sportif, Mateu Alemany, afin de prendre une longueur d’avance sur ses rivaux.
Reste que les deux clubs doivent encore s’accorder sur le prix : selon les dernières indiscrétions, l’Atlético viserait un accord inférieur à 43 millions de livres (50 millions d’euros, 58 millions de dollars), tandis que, d’après talkSPORT, Chelsea résisterait pour un montant proche de 61 millions de livres (70 millions d’euros, 82 millions de dollars), le joueur ayant encore trois ans de contrat.
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Barcelone et le Real Madrid sont en alerte.
La course pour Marcos Cucurella ne se limite pas au Metropolitano, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid surveillent de près la situation du latéral gauche. Un retour en Catalogne aurait une résonance particulière pour le défenseur, formé à La Masia, le célèbre centre de formation blaugrana. Le joueur lui-même a reconnu qu’il serait « difficile de refuser » une approche de son club de cœur, même si les contraintes financières du Barça pourraient contraindre les dirigeants à céder plusieurs éléments avant de formuler une offre concrète.
Si les Merengue privilégient pour l’instant un nouveau défenseur central, le profil technique et l’énergie de Cucurella en font une option séduisante. Régulier en club et récompensé sur la scène internationale, le joueur a su rebondir après des débuts contrariés à Londres, ce qui place Chelsea en position de force pour négocier un transfert onéreux.
Un regard critique sur la politique de formation de Chelsea
Malgré ses performances régulières, Cucurella a récemment exprimé son découragement quant à la direction prise par le club. Après une élimination décevante en Ligue des champions (5-2) face au Paris Saint-Germain, le défenseur a appelé à un meilleur équilibre entre jeunesse et expérience. « Il nous a manqué d’expérience », a déclaré Cucurella à The Athletic. « Pour beaucoup de joueurs, c’était la première fois qu’ils disputaient un match de ce calibre, et nous en avons payé le prix... Je comprends que cela fasse partie de la politique du club et qu’il veuille s’orienter vers un recrutement de jeunes joueurs pour préparer l’avenir. Mais pour nous qui sommes encore là et qui voulons remporter de grands titres, des moments comme celui-ci sont décourageants.»
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L’avenir du club repose sur une évaluation réaliste de son effectif et de ses finances.
Chelsea garde son calme : le club londonien sait que Cucurella a prolongé son contrat l’an dernier. Toutefois, la direction se laisse une marge de manœuvre et n’exclut pas un départ, alors qu’elle peaufine son effectif. Fixé à 61 millions de livres sterling, le prix du défenseur ne devrait pas être revu à la baisse : un retour sur investissement est jugé essentiel après l’important transfert en provenance de Brighton en 2022. Alors que le mercato estival approche, et avec lui la Coupe du monde 2026, les performances internationales de Cucurella pourraient faire grimper les enchères pour ce cadre de la Roja.