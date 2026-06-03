Révélation : Chelsea fixe le prix de transfert de Marc Cucurella alors que le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressent de près au défenseur

L’Atlético Madrid a émergé comme le principal prétendant à Marc Cucurella, voyant dans le latéral de 27 ans une cible prioritaire pour renforcer ses options défensives. Les Colchoneros, dirigés par Diego Simeone, devraient entamer des négociations officielles avec Chelsea dans les prochaines semaines, dans l’espoir de conclure un accord avant que d’autres clubs intéressés ne concrétisent leurs projets. Le club espagnol a déjà pris contact par l’intermédiaire de son directeur sportif, Mateu Alemany, afin de prendre une longueur d’avance sur ses rivaux.

Reste que les deux clubs doivent encore s’accorder sur le prix : selon les dernières indiscrétions, l’Atlético viserait un accord inférieur à 43 millions de livres (50 millions d’euros, 58 millions de dollars), tandis que, d’après talkSPORT, Chelsea résisterait pour un montant proche de 61 millions de livres (70 millions d’euros, 82 millions de dollars), le joueur ayant encore trois ans de contrat.



