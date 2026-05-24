Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : bouillonnant d’nerfs, Declan Rice a effectué « douze tours du terrain d’entraînement » tandis que la star d’Arsenal, trop tendue pour soutenir le regard, « n’a pas pu suivre » le match nul de Man City, qui a pourtant offert aux Gunners leur premier titre de Premier League depuis 22 ans
Le parcours semé d’embûches de Rice vers la gloire
Alors que la plupart des joueurs d’Arsenal étaient rivés à leurs écrans à London Colney pour suivre les derniers instants de la course au titre, Declan Rice a opté pour une stratégie bien à lui. Le milieu de terrain a révélé que, tant la tension était devenue insoutenable durant le match décisif entre Manchester City et Bournemouth, il a préféré effectuer un long tour des terrains d’entraînement afin de conserver son calme.
« J’ai pris le gardien de sécurité, Pete, et pendant les 40 premières minutes, on a arpenté tous les terrains possibles. On discutait de tout et de rien », raconte Rice à Sky Sports. « Puis on a entendu le rugissement, alors on est revenus pour le premier but. Je me suis dit : “C’est reparti.” En chemin, je me suis promis de dire à tout le monde de rester à sa place. On est revenus à cinq minutes de la fin, c’était plié, mais je n’arrivais toujours pas à regarder. »
Son coéquipier Bukayo Saka a jugé la scène « ridicule », expliquant : « Il a dû faire une douzaine de tours du terrain d’entraînement. Nous regardions tous le match à la télé. Lui, il ne pouvait pas le regarder. C’était hilarant. »
- AFP
Un moment émouvant pour le milieu de terrain
Recruté par Arsenal en 2023, Rice a décrit la victoire en Premier League comme un moment « incroyablement émouvant », mettant fin à 22 ans d’attente pour le club. Il a salué le parcours de Saka, formé au club depuis son plus jeune âge : « Il est là depuis le début, depuis l’âge de six ou sept ans. Imaginez ce qu’il ressent ; c’est du grand Arsenal, maintenant. » « C’est émouvant. Ça fait 22 ans qu’on attendait ça. Il est là depuis le début. C’est un vrai produit du centre de formation, depuis l’âge de six ou sept ans, je crois. Alors pour lui, Dieu seul sait ce qu’il ressent, car pour moi, c’est une véritable légende d’Arsenal », a expliqué Rice.
« Pour ma part, je suis là depuis trois ans et j’ai connu trois finales perdues de justesse. Alors, l’emporter aujourd’hui avec ce groupe, c’est la raison pour laquelle je suis venu. Je savais qu’on allait y arriver. Je le sentais, c’est tout. J’avais un bon pressentiment concernant ce club, ces joueurs et la trajectoire qu’ils suivaient. Je savais qu’on finirait par y arriver, et ça s’est produit de la plus belle des façons. »
Saka décrit la célébration comme « dingue ».
Les festivités n’ont pas pris fin au centre d’entraînement : Saka a révélé que plusieurs joueurs ont effectué un détour improvisé par l’Emirates Stadium aux petites heures du matin pour savourer pleinement cet exploit. Ce qui devait être un moment de recueillement s’est transformé en une rencontre mémorable avec les fidèles supporters des Gunners, restés éveillés pour faire la fête.
« C’était de la folie, de la pure folie. Désolé pour ma voix, j’essaie encore de la retrouver », a expliqué Saka. « Mais oui, toute la nuit a été spéciale, du centre d’entraînement jusqu’à la soirée. Et puis à l’Emirates aussi, on s’est vraiment bien amusés. Pour ma part, je n’avais pas vraiment envie de dormir. Je n’avais pas besoin de sommeil. »
- AFP
La finale de la Ligue des champions se profile
L'équipe de Mikel Arteta soulèvera le trophée de la Premier League dimanche à Crystal Palace. Ayant déjà assuré le titre avant la dernière journée, les Gunners visent désormais un doublé historique alors qu'ils se préparent pour la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, qui se tiendra à Budapest le 30 mai.