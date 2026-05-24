Alors que la plupart des joueurs d’Arsenal étaient rivés à leurs écrans à London Colney pour suivre les derniers instants de la course au titre, Declan Rice a opté pour une stratégie bien à lui. Le milieu de terrain a révélé que, tant la tension était devenue insoutenable durant le match décisif entre Manchester City et Bournemouth, il a préféré effectuer un long tour des terrains d’entraînement afin de conserver son calme.

« J’ai pris le gardien de sécurité, Pete, et pendant les 40 premières minutes, on a arpenté tous les terrains possibles. On discutait de tout et de rien », raconte Rice à Sky Sports. « Puis on a entendu le rugissement, alors on est revenus pour le premier but. Je me suis dit : “C’est reparti.” En chemin, je me suis promis de dire à tout le monde de rester à sa place. On est revenus à cinq minutes de la fin, c’était plié, mais je n’arrivais toujours pas à regarder. »

Son coéquipier Bukayo Saka a jugé la scène « ridicule », expliquant : « Il a dû faire une douzaine de tours du terrain d’entraînement. Nous regardions tous le match à la télé. Lui, il ne pouvait pas le regarder. C’était hilarant. »