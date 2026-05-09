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Révélation : avant de s’engager avec le Real Madrid, Vinicius Junior aurait déjà conclu un accord pour rejoindre le FC Barcelone
Barcelone avait conclu un accord préliminaire pour Vinicius.
Bartomeu a révélé que le club avait trouvé un accord préliminaire pour recruter Vinicius alors que l’ailier évoluait encore au Brésil. L’ancien président du Barça a expliqué que Barcelone avait déjà rencontré les représentants et la famille du joueur. Le club catalan voyait dans le jeune Brésilien l’un des talents les plus prometteurs du football mondial et souhaitait s’assurer sa signature le plus tôt possible. Cependant, ce transfert n’a jamais été concrétisé.
- AFP
Bartomeu explique comment Madrid a remporté la course
Le Real Madrid est finalement intervenu et a conclu un accord avec Flamengo en mai 2017 pour recruter le jeune joueur, alors âgé de 16 ans ; le transfert a été officialisé dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, en juillet 2018. Bartomeu a confirmé que Barcelone avait bien avancé dans les négociations avant que Madrid ne s'empare du joueur.
« Vinicius Jr nous intéressait (au Barça) », a déclaré Bartomeu à ESPN Deportes. « Nous avons discuté avec sa famille, avec ses agents, et il y avait effectivement un accord de principe. Madrid a probablement fait une meilleure offre que le Barça et a recruté Vinicius. »
Une occasion manquée qui a forgé une rivalité
Depuis, Vinicius s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du Real Madrid. En huit saisons avec l’équipe première, l’ailier brésilien a inscrit 127 buts et délivré 100 passes décisives en 372 apparitions toutes compétitions confondues. Il a également joué un rôle clé dans plusieurs titres en Liga et en Ligue des champions, notamment en marquant l’unique but de la finale 2022 contre Liverpool. Cette ascension, d’un jeune espoir à une star mondiale, a conforté son statut d’un des attaquants les plus redoutables du football européen.
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Le Clásico : le titre se joue ce soir
L'équipe de Barcelone entraînée par Hansi Flick occupe actuellement la tête de la Liga avec 11 points d'avance, alors qu'il ne reste plus que quatre journées à disputer. Un seul point obtenu lors de ce match suffirait à lui assurer le titre de champion. Les Blaugrana ont désormais l'occasion de décrocher le titre ce week-end, lorsqu'ils affronteront le Real Madrid au Camp Nou.