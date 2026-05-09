Le Real Madrid est finalement intervenu et a conclu un accord avec Flamengo en mai 2017 pour recruter le jeune joueur, alors âgé de 16 ans ; le transfert a été officialisé dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, en juillet 2018. Bartomeu a confirmé que Barcelone avait bien avancé dans les négociations avant que Madrid ne s'empare du joueur.

« Vinicius Jr nous intéressait (au Barça) », a déclaré Bartomeu à ESPN Deportes. « Nous avons discuté avec sa famille, avec ses agents, et il y avait effectivement un accord de principe. Madrid a probablement fait une meilleure offre que le Barça et a recruté Vinicius. »