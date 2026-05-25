Révélation : avant de nommer Michael Carrick entraîneur permanent, Manchester United a étudié les candidatures de Carlo Ancelotti et de cinq autres techniciens

Carrick avait initialement pris les rênes à Old Trafford à titre provisoire après le départ de Ruben Amorim en janvier. Sa nomination définitive, assortie d’un contrat de deux ans, intervient après une brillante troisième place au classement. Toutefois, les dirigeants de Manchester United avaient d’abord élargi leurs recherches à l’échelle internationale.

Selon The Athletic, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel constituait la cible prioritaire du board dirigé par INEOS. Si l’Allemand a bien été « approché » durant l’hiver, il a finalement décidé de rester fidèle aux Three Lions en prolongeant son contrat. Julian Nagelsmann avait également été envisagé, mais sa concentration sur la campagne allemande pour la Coupe du monde a rendu toute négociation impossible.