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Révélation : avant de nommer Michael Carrick entraîneur permanent, Manchester United a étudié les candidatures de Carlo Ancelotti et de cinq autres techniciens
Les objectifs internationaux étaient hors de portée
Carrick avait initialement pris les rênes à Old Trafford à titre provisoire après le départ de Ruben Amorim en janvier. Sa nomination définitive, assortie d’un contrat de deux ans, intervient après une brillante troisième place au classement. Toutefois, les dirigeants de Manchester United avaient d’abord élargi leurs recherches à l’échelle internationale.
Selon The Athletic, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel constituait la cible prioritaire du board dirigé par INEOS. Si l’Allemand a bien été « approché » durant l’hiver, il a finalement décidé de rester fidèle aux Three Lions en prolongeant son contrat. Julian Nagelsmann avait également été envisagé, mais sa concentration sur la campagne allemande pour la Coupe du monde a rendu toute négociation impossible.
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Ancelotti et l'équation brésilienne
En tête de la short-list figurait l’ancien mentor du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ce vétéran transalpin, déjà couronné sur tous les fronts du football club, semblait séduire la direction de Manchester United, en quête d’un successeur de calibre mondial à Amorim.
Toutefois, le technicien italien a finalement choisi de prolonger son aventure à la tête de la Seleção, signant un nouveau contrat en vue de la prochaine Coupe du monde et contraignant ainsi les Red Devils à explorer d’autres pistes.
Les alternatives en Premier League et la facture Emery
Les dirigeants mancuniens ont aussi étudié des options anglaises : Andoni Iraola (Bournemouth) et Unai Emery (Aston Villa). Si le travail de l’entraîneur basque sur la côte sud est reconnu, Old Trafford a jugé le bond des Cherries vers United trop risqué.
Concernant Emery, le problème était différent : pour le déloger de Villa Park, United aurait dû s’acquitter d’une indemnité colossale de 20 millions de livres sterling. S’ajoutait à cela une incertitude quant à sa capacité à reproduire son succès dans une structure où il ne bénéficierait pas du même contrôle total qu’à Villa.
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Carrick fait taire les sceptiques
Malgré un intérêt persistant pour Luis Enrique, alors en quête d’un deuxième titre consécutif en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le club a finalement choisi Carrick. Ce choix a été acté malgré les réserves exprimées par les légendes du club Roy Keane et Gary Neville, qui estimaient que l’ancien milieu de terrain ne devait pas obtenir le poste de manière permanente, quels que soient ses résultats. Cependant, Carrick s’est imposé comme le candidat idéal après avoir mené United à la troisième place de la Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions.
« Dès mon arrivée ici il y a 20 ans, j’ai ressenti la magie de Manchester United. Assumer la responsabilité de diriger notre club de football si particulier me remplit d’une immense fierté », a déclaré Carrick après avoir été confirmé au poste d’entraîneur à titre permanent. « Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu’il était capable d’atteindre les niveaux de résilience, de cohésion et de détermination que nous exigeons ici. »