Eberl a reconnu que la nomination de Kompany en 2024 n’avait pas été un long fleuve tranquille, expliquant que le club avait sollicité l’ancien mentor du joueur, Guardiola, pour obtenir une référence sur sa personnalité. Le technicien belge venait de vivre une saison difficile en Premier League, ponctuée par la relégation de Burnley, ce qui suscitait naturellement des réserves à l’Allianz Arena. Interrogé par la chaîne allemande ZDF, Eberl a décrit le moment décisif qui a permis au quadragénaire de décrocher le poste.

« Quand nous avons dû confirmer notre choix, j’ai dit à Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern] : “Kalle, tu es très proche de Pep, n’est-ce pas ?” Appelle-le et demande-lui ce qu’il pense de Kompany. Ça a été le tournant », a expliqué Eberl.