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Révélation : avant d’engager Vincent Kompany, le Bayern Munich a consulté Pep Guardiola, malgré les « doutes » entourant l’ancien entraîneur de Burnley
L'appel téléphonique de Guardiola
Eberl a reconnu que la nomination de Kompany en 2024 n’avait pas été un long fleuve tranquille, expliquant que le club avait sollicité l’ancien mentor du joueur, Guardiola, pour obtenir une référence sur sa personnalité. Le technicien belge venait de vivre une saison difficile en Premier League, ponctuée par la relégation de Burnley, ce qui suscitait naturellement des réserves à l’Allianz Arena. Interrogé par la chaîne allemande ZDF, Eberl a décrit le moment décisif qui a permis au quadragénaire de décrocher le poste.
« Quand nous avons dû confirmer notre choix, j’ai dit à Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern] : “Kalle, tu es très proche de Pep, n’est-ce pas ?” Appelle-le et demande-lui ce qu’il pense de Kompany. Ça a été le tournant », a expliqué Eberl.
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Réponse aux premières interrogations
La nomination de Kompany a été perçue comme un pari risqué par de nombreuses personnes en dehors du club, et Eberl a reconnu en toute franchise que le Belge n’était pas le premier choix pour remplacer Tuchel. Le club avait passé des mois à chercher un successeur, essuyant plusieurs refus retentissants avant de revenir vers cet homme de 40 ans, dont les références en tant qu’entraîneur étaient encore remises en question en Allemagne.
« J’ai effectivement eu l’impression qu’il y avait au départ des interrogations et de la surprise lorsque j’ai proposé le nom [de Kompany] », a admis Eberl. « Bien sûr, nous avions essuyé des refus auparavant. Ce n’est un secret pour personne que Julian Nagelsmann était une possibilité, que nous avions discuté avec Ralf Rangnick, que nous avions discuté avec Oliver Glasner. Certains voulaient aussi le retour de Hansi Flick. Inutile de tourner autour du pot à ce sujet. Comme je l’ai déjà dit : Vincent Kompany figurait bien sur notre liste dès le début. Mais, soyons francs, je n’ai pas osé le proposer en premier. Nous avons d’abord contacté des entraîneurs de renom. »
L’effet Kompany à Munich
Cette décision s’est justifiée par les trophées conquis et par un net regain de résilience collective. Depuis, Kompany a guidé le Bayern vers plusieurs titres consécutifs en Bundesliga et une Supercoupe d’Allemagne ; le club est aujourd’hui en demi-finale de la Ligue des champions et en finale de la Coupe d’Allemagne. Son aptitude à gérer les fortes personnalités s’est illustrée lors d’un retournement de situation spectaculaire contre Mayence.
Le milieu de terrain Leon Goretzka a récemment décrit l’autorité de l’entraîneur, révélant qu’à la mi-temps, le groupe avait reçu une sévère remontrance après avoir été mené 3-0. Kompany a pour sa part souligné l’importance de la passion par rapport aux systèmes dans de tels moments, expliquant qu’un retour de cette ampleur est autant motivé par l’émotion que par la stratégie. Il a déclaré : « J’ai déjà vécu des moments comme celui-là au cours de ma carrière. J’étais dans ce vestiaire alors que nous étions menés 3-0 à la mi-temps ; on a l’impression que le match est fini. Mais il faut canaliser sa colère, refuser la défaite, puis appuyer sur l’accélérateur et maintenir la pression sur l’adversaire jusqu’à la dernière minute. C’est exactement ce que les gars ont fait. »
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En quête de gloire européenne face au PSG
Le titre national déjà acquis, Kompany se concentre désormais sur la Ligue des champions. Le Bayern a atteint les demi-finales et y défiera le Paris Saint-Germain dans un choc au sommet. Le vainqueur de cette affiche rencontrera Arsenal ou l’Atlético de Madrid en finale, offrant à Kompany l’occasion de démontrer qu’il appartient à l’élite mondiale, seulement trois ans après avoir entraîné en Championship. En misant sur l’un des plus grands entraîneurs du moment, Eberl a donc déniché le profil idéal pour mener la nouvelle génération bavaroise et transformer les scepticismes initiaux en une ère de domination renouvelée.