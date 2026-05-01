Révélation : avant chaque match, Casemiro adresse un message simple à ses coéquipiers de Manchester United pour les aider à évacuer la pression

Mainoo a dévoilé le rituel d’avant-match de Casemiro et a salué l’influence du milieu de terrain expérimenté sur sa progression. Il reconnaît que l’ancien Madrilène et Bruno Fernandes sont une source d’inspiration depuis ses débuts en équipe première.

« Ça a été énorme pour moi parce que j’ai tellement appris de Casemiro », a-t-il ajouté. « De lui et de Bruno, pour être honnête. Surtout à l’entraînement, quand j’avais 16 ou 17 ans, je venais m’entraîner, et je ne m’entraînais qu’avec l’équipe première à l’époque, je ne jouais pas de matchs – c’était comme si l’entraînement était mes matchs. »

« Je les observais : le rythme de l’entraînement était si élevé que je me demandais comment ils parvenaient à rester aussi calmes. Je rentrais chez moi, je réfléchissais à leurs gestes, puis j’essayais de les reproduire. Et je continue d’apprendre chaque jour. »