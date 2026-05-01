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Révélation : avant chaque match, Casemiro adresse un message simple à ses coéquipiers de Manchester United pour les aider à évacuer la pression
Mainoo dévoile la routine d’avant-match étonnamment simple de Casemiro
Mainoo a expliqué comment Casemiro aide les joueurs de Manchester United à garder leur sang-froid avant les matchs grâce à un message simple. Juste avant le coup d’envoi, le milieu de terrain brésilien rappelle à ses coéquipiers de savourer la rencontre.
S’exprimant auprès des médias du club après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans, Mainoo a révélé que ce rappel intervient lors de la traditionnelle poignée de main sur la pelouse, juste avant le coup d’envoi. Selon le jeune milieu de terrain, ce message permet à l’équipe de se concentrer sur son jeu plutôt que sur la pression liée à la performance à Old Trafford.
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Mainoo et Casemiro saluent mutuellement leur influence
Mainoo affirme que ce sentiment traduit la joie de jouer au football au plus haut niveau, quelles que soient les attentes qui pèsent sur le club. Il révèle également la petite phrase que Casemiro répète avant chaque match : « Lors de l’échauffement, quand on fait le tour du terrain pour serrer la main de tout le monde, Casemiro dit toujours : “Amusons-nous. Profitez du football. » Cette maxime résume l’essentiel : prendre plaisir à jouer et aimer gagner, car au fond, je jouerais gratuitement ; je serais dans le jardin si je ne jouais pas ici. »
En football, il est essentiel d’apprendre beaucoup des joueurs plus expérimentés.
Mainoo a dévoilé le rituel d’avant-match de Casemiro et a salué l’influence du milieu de terrain expérimenté sur sa progression. Il reconnaît que l’ancien Madrilène et Bruno Fernandes sont une source d’inspiration depuis ses débuts en équipe première.
« Ça a été énorme pour moi parce que j’ai tellement appris de Casemiro », a-t-il ajouté. « De lui et de Bruno, pour être honnête. Surtout à l’entraînement, quand j’avais 16 ou 17 ans, je venais m’entraîner, et je ne m’entraînais qu’avec l’équipe première à l’époque, je ne jouais pas de matchs – c’était comme si l’entraînement était mes matchs. »
« Je les observais : le rythme de l’entraînement était si élevé que je me demandais comment ils parvenaient à rester aussi calmes. Je rentrais chez moi, je réfléchissais à leurs gestes, puis j’essayais de les reproduire. Et je continue d’apprendre chaque jour. »
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Manchester United se trouve à un carrefour stratégique pour son milieu de terrain.
Manchester United devrait réexaminer ses options au milieu de terrain lors du prochain mercato. Bien que Casemiro ait réalisé une saison fructueuse, le club et le joueur ont convenu d'un commun accord de se séparer à l'expiration de son contrat, à la fin de cette saison.
L’entraîneur Michael Carrick a confirmé que des discussions étaient en cours, tout en précisant qu’aucune décision finale n’avait encore été prise en matière de recrutement. Plusieurs noms circulent déjà, dont ceux d’Elliot Anderson (Nottingham Forest) et d’Adam Wharton (Crystal Palace).