Invité de l’émission argentine « Olga », López a décrit avec précision l’intégration du jeune Messi dans un vestiaire de stars. Il a révélé que Ronaldinho, alors au sommet de son art, avait été le premier à saluer le talent supérieur de son jeune coéquipier.

López a déclaré : « Je voyais déjà que ce gamin de 16 ans tenait tête à des joueurs de 30 ans. Il avait une force et une vitesse impressionnantes… Nous, les anciens, on se disait qu’il serait différent.

Ronnie [Ronaldinho] répétait souvent : “Ce gars-là est meilleur que moi.” Et souvenez-vous : à l’apogée de sa gloire, l’année de son Ballon d’Or, il me disait ça. Les grands joueurs, ils le savent.”