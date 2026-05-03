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Révélation : au zénith de sa carrière, Ronaldinho a admis que Lionel Messi lui était supérieur, même au moment où il soulevait son propre Ballon d’Or
Repérer un futur crack
Bien avant que Messi n’accumule un record de huit Ballons d’Or et 47 titres officiels, son immense potentiel était déjà évident pour ses coéquipiers plus âgés au Camp Nou. Lopez, arrivé au club catalan en 2005, rappelle que les vétérans de l’équipe première ont été immédiatement impressionnés par la capacité de ce jeune de 16 ans à dominer des adversaires bien plus âgés. Malgré son jeune âge et sa timidité, la vitesse explosive et la résistance physique de l’Argentin ont convaincu le groupe qu’il assistait à la naissance d’un phénomène du football.
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La meilleure recommandation qui soit
Invité de l’émission argentine « Olga », López a décrit avec précision l’intégration du jeune Messi dans un vestiaire de stars. Il a révélé que Ronaldinho, alors au sommet de son art, avait été le premier à saluer le talent supérieur de son jeune coéquipier.
López a déclaré : « Je voyais déjà que ce gamin de 16 ans tenait tête à des joueurs de 30 ans. Il avait une force et une vitesse impressionnantes… Nous, les anciens, on se disait qu’il serait différent.
Ronnie [Ronaldinho] répétait souvent : “Ce gars-là est meilleur que moi.” Et souvenez-vous : à l’apogée de sa gloire, l’année de son Ballon d’Or, il me disait ça. Les grands joueurs, ils le savent.”
Au-delà du terrain
Si Ronaldinho et Messi ont évolué ensemble à 80 reprises sous le maillot du FC Barcelone, pour un total de huit buts marqués à eux deux, l’expérience de López aux côtés du maestro s’est quant à elle limitée à seulement deux apparitions au cours de la saison 2005-2006. Au-delà du génie tactique, Lopez garde le souvenir d’un jeune homme bien plus sociable que ne le laissait supposer son image publique discrète. Il se souvient : « Aujourd’hui, c’est un homme mûr et un leader à mes yeux. Mais à l’époque, il était très jeune, très timide. Pourtant, c’était très agréable de passer du temps avec lui. »
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Un héritage sans fin
À 38 ans, déjà couronné champion du monde, Messi déjoue les schémas traditionnels du vieillissement sportif et se prépare à défendre le titre mondial de l’Argentine. Le légendaire meneur de jeu vise désormais à conserver le trophée lors du prochain tournoi, en 2026, qui débutera en juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors qu’il poursuit son parcours en MLS, le monde du football reste captivé par sa capacité à maintenir un niveau de performance d’élite tout en s’efforçant d’améliorer des statistiques déjà astronomiques sur la plus grande scène qui soit.