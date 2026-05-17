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Révélation : Arsenal fixerait un prix élevé pour le transfert de Gabriel Jesus, son salaire hebdomadaire de 265 000 £ constituant un obstacle pour la Juventus et l’AC Milan
Arsenal a fixé le prix de son attaquant brésilien
Selon CaughtOffside, Arsenal envisagerait de vendre Jesus pour environ 30 millions de livres sterling cet été. Arrivé le 4 juillet 2022 et lié au club jusqu’au 30 juin 2027, l’attaquant de 29 ans a vu son influence décliner. En 122 matchs sous le maillot londonien, il a inscrit 31 buts et délivré 22 passes décisives. Toutefois, des problèmes de genou récurrents ont perturbé sa dynamique. Avec Viktor Gyokeres et Kai Havertz installés devant lui, son temps de jeu s’est considérablement réduit. Le club, désireux de libérer de la marge financière, est prêt à accepter son départ.
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Les salaires exorbitants découragent les grands clubs de Serie A
Si le prix demandé de 30 millions de livres sterling reste raisonnable, le contrat juteux de l’attaquant et son salaire hebdomadaire, estimé à 265 000 livres sterling, refroidissent les clubs intéressés. Cette saison, il n’a disputé que 26 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant seulement cinq buts et délivrant deux passes décisives en 913 minutes de jeu. Si l’AC Milan suit toujours le dossier, la Juventus serait aussi sur les rangs. Le jeu tactique italien pourrait convenir à son profil. Mais, sauf à accepter une baisse de salaire significative, un départ vers la péninsule s’annonce très compliqué pour ce professionnel expérimenté.
Repenser la stratégie offensive et les cibles potentielles
Arsenal fait preuve d’une ambition dévorante : selon plusieurs sources, le club londonien envisagerait même de se séparer de Jesus et de Havertz pour financer l’arrivée de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julian Álvarez. Si aucun départ vers l’Europe ne se concrétise, un retour au Brésil demeure une option crédible pour Jesus, qui a souvent évoqué son attachement émotionnel au Palmeiras et son désir de s’y engager un jour.
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Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Avant de se tourner vers le mercato estival, Arsenal se concentre pleinement sur la conquête d’un doublé historique. En tête de la Premier League avec 79 points, deux de plus que Manchester City, le club londonien reçoit d’abord Burnley lundi, puis se rendra à Crystal Palace dimanche prochain. Enfin, une finale de Ligue des champions de l’UEFA face au Paris Saint-Germain les attend le 30 mai.