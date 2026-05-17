Révélation : Arsenal fixerait un prix élevé pour le transfert de Gabriel Jesus, son salaire hebdomadaire de 265 000 £ constituant un obstacle pour la Juventus et l’AC Milan

Selon CaughtOffside, Arsenal envisagerait de vendre Jesus pour environ 30 millions de livres sterling cet été. Arrivé le 4 juillet 2022 et lié au club jusqu’au 30 juin 2027, l’attaquant de 29 ans a vu son influence décliner. En 122 matchs sous le maillot londonien, il a inscrit 31 buts et délivré 22 passes décisives. Toutefois, des problèmes de genou récurrents ont perturbé sa dynamique. Avec Viktor Gyokeres et Kai Havertz installés devant lui, son temps de jeu s’est considérablement réduit. Le club, désireux de libérer de la marge financière, est prêt à accepter son départ.